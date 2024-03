Công an Rạch Giá Bắt 4 người sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

Mới đây, Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Hồ Minh Phúc, cùng ba đồng phạm khác về hành vi sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

Thái, Tài, Chương và Phúc (từ trái qua) bị Công an TP Rạch Giá bắt tạm giam về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản - Ảnh: VĂN VŨ.

Theo thông tin từ điều tra, vào tháng 7 năm 2023, Nguyễn Thông Thái (29 tuổi), Dương Văn Tài (24 tuổi) và Trương Hán Chương (24 tuổi), cùng làm việc tại một công ty dịch vụ tài chính tại TP.HCM, đã quen biết và tiếp cận với các dữ liệu cá nhân của người sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần.

Sau khi nghỉ việc vào cuối tháng 7 năm 2023, nhóm này đã giả danh nhân viên ngân hàng và liên lạc với các chủ thẻ để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Vào khoảng 11h ngày 16 tháng 8 năm 2023, Dương Văn Tài đã gọi điện cho ông N.V.T. và đề xuất nâng hạn mức tín dụng của ông từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng. Ông T. đã cung cấp thông tin cá nhân và sau đó tiền trong tài khoản của ông đã bị chiếm đoạt và sử dụng để mua 4 chiếc điện thoại iPhone 14 trị giá trên 96 triệu đồng.

Vào tháng 9 năm 2023, Thông Thái và Dương Văn Tài đã thuê căn hộ ở Thủ Đức, TP.HCM, và tiếp tục hành vi chiếm đoạt tài sản. Tại đây, họ đã rủ Hồ Minh Phúc tham gia vào hành vi phạm tội tương tự. Ngày 7 tháng 3, Công an thành phố Rạch Giá đã bắt giữ tạm giam Thông Thái, Văn Tài và Hán Chương về tội danh trên. Hai ngày sau đó, vào ngày 9 tháng 3, Hồ Minh Phúc đã đến công an tự thú và thừa nhận tất cả các hành vi phạm tội. Hiện công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.