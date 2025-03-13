Hội thảo: “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định” là dịp tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Định đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và quê hương Bến Tre, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần kiên trung, bất khuất của người nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ diễn ra, như chương trình nghệ thuật, dâng hương, triển lãm tư liệu và hội thảo chuyên đề.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nguyễn Thị Định (thứ hai, từ phải sang) thăm hỏi các thương binh nặng ở Thành phố Hồ Chí Minh (27/7/1992). (Ảnh: Tứ Hải/TTXVN)

Đây là hoạt động chính trị quan trọng, thiết thực và ý nghĩa góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng tự hào, truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng, là dịp để lan tỏa tấm gương cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Định từng đảm nhiệm các chức vụ như: Ủy viên Ban Chấp hành Phụ nữ cứu quốc tỉnh; Đoàn trưởng Phụ nữ cứu quốc tỉnh Bến Tre; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Khu ủy viên Khu VIII, Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Khu VIII; Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam; Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam. Đồng chí được phong quân hàm Thiếu tướng vào tháng 4/1974, là nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí Nguyễn Thị Định được giao đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IV, V, VI); Đại biểu Quốc hội (khóa VI, VII, VIII); Thứ trưởng Bộ Thương binh - Xã hội; Phó Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Trong khuôn khổ chương trình Hội thảo gồm các hoạt động:

Tối 14/3/2025: Chương trình nghệ thuật (Biểu diễn vở cải lương “Người chị xứ Dừa”).

Ngày 15/3/2025: Dâng hương tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định; Triển lãm hình ảnh, sách, tư liệu, chiếu phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định; Hội thảo chính thức diễn ra từ 8h30’ - 11h40’ tại Hội trường UBND tỉnh gồm các báo cáo khoa học, tham luận, thảo luận và tổng kết, bế mạc Hội thảo.