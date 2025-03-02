Edifier ES Series: ghi dấu hành trình 30 năm của thương hiệu

Edifier ES300 là mẫu loa không dây cao cấp nhất trong BST được ra mắt lần này

Chia sẻ tại sự kiện, anh Nguyễn Minh Tân - Director - AZ-TEK VietNam, nhà phân phối chính thức các sản phẩm của thương hiệu Edifier tại Việt Nam, cho biết: “Với dòng sản phẩm ES Series, Edifier không chỉ mang đến những cải tiến về công nghệ âm thanh mà còn định hình một phong cách sống hiện đại. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất âm thanh cao cấp, thiết kế thời trang và mức giá hợp lý, giúp người dùng Việt Nam dễ dàng tiếp cận trải nghiệm âm nhạc chất lượng quốc tế. Là nhà phân phối độc quyền của Edifier tại Việt Nam, AZ-TEK cam kết mang đến dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, bảo hành chính hãng và hỗ trợ kỹ thuật tận tâm để đảm bảo khách hàng luôn có trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Chúng tôi tin rằng ES Series sẽ là một bước tiến quan trọng, góp phần đưa Edifier trở thành thương hiệu âm thanh được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam."

Anh Nguyễn Minh Tân - Director - AZ-TEK VietNam

Theo đó, tại sự kiện lần này, Edifier đã chính thức giới thiệu ra thị trường Việt Nam 4 sản phẩm mới nhất thuộc dòng ES Series, bao gồm 3 mẫu loa không dây là ES300, ES 60 và ES 20, cùng với mẫu tai nghe Over-Ear Edifier ES850NB.

Có thể nói cả 4 sản phẩm mới được ra mắt lần này đều có chung một điểm đó là tiếp tục kế thừa thiết kế đẹp mắt từ thương hiệu Edifier, có mức giá hấp dẫn, phù hợp với đại đa số người dùng, được trang bị những công nghệ mới nhất như kết nối wifi, công nghệ Bluetooth 5.4, kết nối đa điểm, khả năng chống nước đạt chuẩn IP 66, IP 67 cùng viên pin siêu bền bỉ.

Edifier ES300 là mẫu loa không dây cao cấp nhất trong bộ 3 loa không dây được ra mắt lần này

Edifier ES300

Cụ thể, ở dòng loa di động ES series mới, loa không dây Edifier ES300 là mẫu loa không dây cao cấp nhất trong bộ 3 loa không dây được ra mắt lần này, với công suất 60W mạnh mẽ, hỗ trợ Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth 5.4 (LDAC), USB, AUX và kết nối đa điểm. Bên cạnh đó Edifier ES300 cũng cho thời gian sử dụng lên đến 12 giờ liên tục, được thiết kế bằng MDF chống rung, giúp tái tạo âm thanh trung thực. Người dùng cũng có thể điều khiển Edifier ES300 bằng ứng dụng EDIFIER ConneX để tinh chỉnh âm thanh chuyên sâu một cách dễ dàng và thuận tiện.

Edifier ES60 với công suất 34W, chuẩn chống nước IP66 và viên pin bền bỉ

Edifier ES60 còn có công nghệ kết nối đa điểm

Mẫu loa di động thứ hai trong lần ra mắt này đó chính là Edifier ES60 với công suất 34W, chuẩn chống nước IP66 và viên pin bền bỉ. Bên cạnh đó, Edifier ES60 còn có công nghệ kết nối đa điểm, hiệu ứng đèn LED đa sắc màu giúp tạo nên không gian sống sống động, chất lượng âm thanh mạnh mẽ.

Edifier ES60 và Edifier ES20

Em út trong bộ 3 loa di động thuộc dòng Edifier ES Series này đó chính là loa Bluetooth Edifier ES20, với thiết kế cực kỳ nhỏ gọn nhưng không kém phần chất lượng. Loa có công suất 6W nhưng vẫn cho chất lượng âm thanh vô cùng ấn tượng trong phân khúc. Bên cạnh đó khả năng kết nối Bluetooth V5.4 cũng như tính năng ghép đôi âm thanh nổi cùng công nghệ chống nước chuẩn IP67 và viên pin lên đến hơn 12 giờ…giúp cho Edifier ES20 trở thành mẫu loa lý tưởng trong phân khúc, giúp người dùng có thể mang theo đi bất cứ đâu, từ đi du lịch cho tới dã ngoại.

Edifier ES20 và tai nghe Over-Ear Edifier ES850NB

Sản phẩm cuối cùng trong lần ra mắt này đó chính là mẫu tai nghe Over-Ear Edifier ES850NB, được đánh giá là có khả năng chống ồn chủ động và hệ thống âm thanh chuẩn Hi-Res. Điểm thú vị là bên cạnh thời lượng pin lên đến 55 giờ sử dụng, mang đến trải nghiệm vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó, các công nghệ mới như ANC Hybrid, loại bỏ tạp âm tối ưu, hay các công nghệ mới

Tai nghe Over-Ear Edifier ES850NB

Chia sẻ về loạt sản phẩm mới của Edifier lần này, Chương Pro-K, Solo Content Creator - một trong những người trải nghiệm sản phẩm ES Series sớm nhất tại Việt Nam cho biết: "Các sản phẩm của Edifier nói chung và dòng ES Series nói riêng là những sản phẩm được tạo ra với sự cân bằng giữa Âm Nhạc, Thời Trang và Chi Phí, mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng tốt trong một thiết kế đẹp, hiện đại, mà vẫn phù hợp với túi tiền của người dùng."