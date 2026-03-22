Google Dịch sắp có AI luyện nói, chấm điểm phát âm ngay trên điện thoại

Dữ liệu từ phiên bản 10.10.37.885563132.3 cho thấy mục “Luyện tập” xuất hiện bên cạnh các tùy chọn quen thuộc. Người dùng nghe câu mẫu, sau đó nhấn “Phát âm” để ghi âm giọng nói. Hệ thống AI lập tức phân tích, đối chiếu với giọng bản ngữ và trả về điểm số tương ứng. Cách vận hành này tạo vòng lặp học tập liên tục, giúp người học nhận diện sai lệch ngay sau mỗi lần thực hành thay vì chỉ nghe và ghi nhớ thụ động.

Tính năng cho phép AI luyện giọng nói và kiểm tra phát âm của người sử dụng. Ảnh: Google

Điểm đáng chú ý nằm ở cách hiển thị ngữ âm theo dạng đơn giản, dễ đọc, giúp người không chuyên vẫn nắm được khẩu hình và nhịp nói cơ bản. Sau mỗi lượt luyện tập, ứng dụng cung cấp đánh giá tổng thể cùng phản hồi cụ thể, cho phép người dùng lặp lại nhiều lần để cải thiện độ chính xác. Trong bối cảnh môi trường nhiều tạp âm, hệ thống chủ động cảnh báo và yêu cầu thử lại nhằm bảo đảm dữ liệu đầu vào đủ rõ cho quá trình phân tích.

Thử nghiệm ban đầu ghi nhận hiệu quả ổn định với tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Một số dấu hiệu trong mã nguồn cho thấy Google chuẩn bị bổ sung tính năng điều chỉnh tốc độ phát âm, giúp người mới làm quen dễ bắt nhịp hơn. Hướng phát triển này cho thấy Google Dịch không dừng ở vai trò dịch nghĩa, mà tiến gần hơn tới một “gia sư AI” cá nhân hóa trải nghiệm học nói ngay trên thiết bị di động.