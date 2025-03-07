Hà Nội: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 2025

Phát biểu tại Lễ phát động, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, tiếp nối những thành công từ các cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức tại Đảng bộ thành phố Hà Nội từ năm 2021 đến nay, nhằm thiết thực hưởng ứng Cuộc thi lần thứ năm, năm 2025, do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 302-KH/TU, ngày 24-2-2025 về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm, năm 2025 trên địa bàn Hà Nội.

Đây là nhiệm vụ được Thành ủy xác định là rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tích cực vào thành công chung của cuộc thi do Trung ương phát động, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động. Ảnh Đình Hiệp

Đồng thời là hành động thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thông qua cuộc thi sẽ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; nâng cao nhận thức, thống nhất hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong toàn thành phố.

Cùng với đó là phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân, chung sức, đồng lòng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô, địa bàn trọng điểm của cả nước với cách làm bài bản, hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng để tạo thành mạng lưới rộng khắp và có tính chiến đấu cao, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội, hình thành nguồn tài liệu quý để phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Cuộc thi dành cho đối tượng là người Việt Nam, người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh: Đình Hiệp

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 5 tác phẩm dự thi, gồm: Tối đa 2 tác phẩm dạng viết (1 bài viết chính luận thể loại Tạp chí và 1 bài viết chính luận thể loại Báo). Tối đa 3 tác phẩm đa phương tiện (1 tác phẩm thể loại Phát thanh; 1 tác phẩm thể loại Truyền hình và 1 tác phẩm thể loại Video clip).

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt, thuộc một trong các loại hình: Tạp chí, Báo, phát thanh/truyền hình/video clip. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề mới về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Khuyến khích các tác phẩm có cách thức thể hiện sáng tạo, độc đáo, có những thông tin cập nhật, có phát hiện mới, các tác phẩm được đầu tư công phu bài nhiều tuyến, nhiều kỳ.

Theo đó, cấp cơ sở, hoàn thành việc chọn và gửi bài về Ban tổ chức cuộc thi xong trước ngày 25/5/2025. Cấp thành phố, hoàn thành việc tiếp nhận, chấm vòng sơ khảo cấp thành phố xong trước ngày 20/6/2025; Vòng chung khảo xong trước ngày 14/7/2025; lựa chọn và gửi những bài thi chất lượng cao tham gia dự thi cấp Trung ương hoàn thành trước ngày 15/7/2025.