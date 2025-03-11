Công nghệ số
Keysight và MediaTek đạt thông lượng dữ liệu 5G theo giao thức Internet xấp xỉ 12Gbps

Nguyên Anh

16:40 | 11/03/2025
Keysight và MediaTek đã hợp tác sử dụng thiết bị kết nối vô tuyến kép (NR-DC) mới của MediaTek và giải pháp giả lập mạng Network Emulation Solution của Keysight nhằm nâng thông lượng dữ liệu IP theo giao thức 5G lên gần 12Gbps trong môi trường phòng thí nghiệm.
Keysight và MediaTek đạt thông lượng dữ liệu 5G theo giao thức Internet xấp xỉ 12Gbps
Ảnh: Keysight

Thành tựu này đảm bảo các giải pháp của MediaTek sẵn sàng cho các ứng dụng thế hệ tiếp theo, bao gồm chơi game nhập vai, phát trực tuyến độ phân giải siêu cao và điện toán đám mây độ trễ thấp.

Mô phỏng thông lượng cao trong đo kiểm 5G là yếu tố quan trọng để nâng cao trải nghiệm người dùng bằng tốc độ dữ liệu nhanh hơn, hỗ trợ các ứng dụng nâng cao như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) cũng như đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên mạng. Tính năng này giúp mạng lưới sẵn sàng đáp ứng nhu cầu dữ liệu trong tương lai, cung cấp lợi thế cạnh tranh cho các nhà sản xuất và nhà cung cấp, đồng thời đảm bảo cung cấp kết nối mạnh, hiệu năng cao cho các ứng dụng hiện đại và tương lai. Đo kiểm và xác nhận nghiêm ngặt tại phòng thí nghiệm là những hoạt động trọng yếu để đảm bảo chipset 5G có thể xử lý các tình huống thực tế phức tạp và mang lại hiệu năng vượt trội.

Các giải pháp giả lập mạng của Keysight cung cấp khả năng mô phỏng mạng tiên tiến, cho phép các nhà sản xuất thiết bị đi đầu trong công nghệ 5G. Các giải pháp này mô phỏng các điều kiện mạng 5G thực tế, giúp cho MediaTek tái tạo trong môi trường phòng thí nghiệm các kịch bản phức tạp, tạo ra được thông lượng dữ liệu 5G gần 12Gbps bằng thiết bị kết nối vô tuyến kép (NR-DC) mới. Thành tựu này giúp MediaTek có thể tiếp tục mang lại hiệu năng và hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng thế hệ tiếp theo và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Tiến Sĩ Ho-Chi Hwang, Tổng Giám đốc bộ phận Hệ thống Thông tin vô tuyến và Quan hệ đối tác Tại MediaTek, cho biết: "Đạt thông lượng đặc biệt cao ở phổ tần mmWave là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của hệ sinh thái 5G. Dự án hợp tác của chúng tôi với Keysight đã trình diễn khả năng kết nối và hiệu năng có một không hai, mở đường cho những trải nghiệm 5G mạnh mẽ hơn cho cả người tiêu dùng và các lĩnh vực kinh doanh khác nhau."

Peng Cao, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc bộ phận Đo kiểm vô tuyến của Keysight, cho biết: "Thông qua hợp tác với MediaTek, Keysight tiếp tục đẩy nhanh sự phát triển của hệ sinh thái 5G bằng cách ngày càng nâng cao hiệu năng của 5G. Quan hệ hợp tác này đảm bảo thông tin liên lạc nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp hỗ trợ các ứng dụng thế hệ tiếp theo và mang lại kết nối vượt trội.”

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Bệnh viện

Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

