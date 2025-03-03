Hồi cuối của Skype đã điểm. Ảnh: REUTERS.

"Gã khổng lồ" công nghệ Mỹ Microsoft dự kiến sẽ "khai tử" ứng dụng gọi điện Skype vào tháng 5 tới, đồng thời khuyến khích người dùng chuyển sang sử dụng dịch vụ Teams như một sự thay thế.

Thông tin này được tiết lộ trong bản "Skype dành cho Windows" mới nhất, được cổng thông tin XDA Developers công bố ngày 28-2.

Quyết định này là một phần trong chiến lược của Microsoft nhằm tập trung hoàn toàn vào dịch vụ Teams, nền tảng giao tiếp dành cho doanh nghiệp đã được công ty phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Ra đời vào năm 2003, Skype được coi là một biểu tượng của cuộc cách mạng viễn thông khi giúp người dùng thực hiện cuộc gọi với chi phí rẻ qua Internet, thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp điện thoại cố định.

Sau khi được Microsoft mua lại vào năm 2011 với giá 8,5 tỉ USD, Skype có thời điểm đạt tới 150 triệu người dùng hằng tháng.

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của các đối thủ như Zoom, Slack và Google Meet trong thời đại làm việc trực tuyến đã khiến Skype trở nên tụt hậu. Một trong những nguyên nhân chính là công nghệ nền tảng của Skype không được tối ưu cho kỷ nguyên điện thoại thông minh, khiến trải nghiệm kém mượt mà so với các đối thủ.

Ngay cả trong đại dịch COVID-19, khi nhu cầu gọi điện trực tuyến tăng vọt, Skype vẫn không thể tận dụng cơ hội. Thay vào đó, Microsoft lại đẩy mạnh Teams, tích hợp mạnh mẽ công cụ này với các ứng dụng Office khác để khai thác người dùng doanh nghiệp - từng là cơ sở chính của Skype. Thời điểm này có thể hồi cuối của Skype đã điểm chưa? Nhiều khả năng đây chính là hồi cuối của Skype đã điểm, nói chính xác hơn thì đây là những ngày cuối bị Skype bị khai tử.

Để giúp người dùng chuyển đổi dễ dàng, Microsoft cho phép họ đăng nhập Teams miễn phí trên mọi thiết bị bằng tài khoản Skype hiện có. Các danh bạ và tin nhắn của người dùng cũng sẽ được tự động chuyển sang nền tảng mới.