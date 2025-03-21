Keysight và Mavenir nâng cao khả năng kiểm thử tính di động và MIMO đa người dùng

Hợp tác giữa Keysight Technologies và Mavenir để tiến hành kiểm thử và xác thực công nghệ mMIMO (massive multiple input multiple output) 32TRX thông qua giải pháp Beam MIMO Detect toàn diện của Keysight, giúp tối ưu hóa việc tạo chùm tia cho các Node B (gNB) thế hệ tiếp theo với mạng ăng-ten quy mô lớn. Sự hợp tác này đảm bảo tính mạnh mẽ của giải pháp Mavenir, mang đến trải nghiệm người dùng tối ưu nhờ quy trình thử nghiệm toàn diện và hiệu quả.

Keysight hợp tác Mavenir nâng tầm công nghệ kiểm thử MIMO quy mô lớn

Việc kiểm thử tính di động và MIMO đa người dùng (MU-MIMO) cho các gNB MIMO quy mô lớn đòi hỏi phải mô phỏng các tình huống thực tế, trong đó các thiết bị đa người dùng (UE) được phân bổ không gian và di chuyển liên tục. Quá trình này giúp đảm bảo khả năng của mạng trong việc xử lý các điều kiện động mà vẫn duy trì hiệu suất cao.

Một trong những thách thức lớn nhất trong việc kiểm thử các thiết bị MIMO lớn là quản lý nhiễu giữa các chùm tia, yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả vận hành nếu không được mô hình hóa chính xác.

Bên cạnh đó, sự phức tạp của việc định hình chùm tia, mô hình hóa kênh và quản lý nhiễu trong môi trường đa tế bào đòi hỏi một hệ thống kiểm thử chuyên sâu, có khả năng tái tạo điều kiện thực tế để xác minh tính mạnh mẽ của mạng.

Các giải pháp Beam MIMO Detect và E2E MU-MIMO của Keysight cung cấp một thiết lập thử nghiệm để bàn nhỏ gọn, hỗ trợ lên tới 64 cổng vô tuyến hai chiều để mô phỏng các tình huống nhiễu đa người dùng phức tạp. Bằng cách mô phỏng các điều kiện thực tế trong phòng thí nghiệm với nhiều thiết bị người dùng được phân tách không gian, Mavenir đã thử nghiệm thành công công nghệ mMIMO 32TRX của mình.

Quá trình thử nghiệm bao gồm đánh giá khả năng chuyển đổi giữa các chùm tia và giữa các tế bào, đảm bảo giải pháp mMIMO của Mavenir đạt hiệu suất mạnh mẽ và tối ưu, giúp mang đến trải nghiệm người dùng vượt trội.

Santhosh Kumar, Phó Chủ tịch Cấp cao - Kỹ thuật NPI tại Mavenir, chia sẻ: “Việc tích hợp giải pháp Beam MIMO Detect toàn diện của Keysight mở ra một cấp độ mới về hiệu quả và độ chính xác trong kiểm thử vô tuyến và RAN thế hệ tiếp theo của mMIMO. Công cụ này giúp đơn giản hóa việc đánh giá hiệu suất, đồng thời đảm bảo hệ thống được tối ưu hóa cho môi trường thực tế.”

Kalyan Sundhar, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhóm Thử nghiệm Không dây của Keysight, nhấn mạnh: “Sự hợp tác này thể hiện cam kết của chúng tôi đối với đổi mới công nghệ. Cùng với Mavenir, chúng tôi đang giải quyết trực tiếp những thách thức trong thử nghiệm MIMO đa người dùng cho các gNB MIMO. Với các giải pháp E2E MU-MIMO tiên tiến của Keysight, Mavenir sẽ có thể cung cấp những hệ thống hiệu suất cao, đáp ứng nhu cầu của mạng viễn thông thế hệ tiếp theo.”