Nestlé Việt Nam và LHPN Việt Nam chung tay thúc đẩy bình đẳng giới

Trên cơ sở có chung cam kết và mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới, Nestlé Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác từ tháng 12/2020 để triển khai chương trình “Nestlé đồng hành cùng phụ nữ”. Chương trình hướng tới mục tiêu thúc đẩy các hoạt động về bình đẳng giới, tăng cường quyền năng cho phụ nữ thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, ứng dụng số hóa, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện trong thời kỳ chuyển đổi số. Tính đến hết năm 2024, chương trình đã giúp trang bị kiến thức, kỹ năng cho hơn 25.400 hội viên, giúp hơn 2 triệu hộ gia đình tiếp cận các kiến thức về dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp tạo lập và duy trì hàng ngàn mô hình sinh kế bền vững cho phụ nữ.

Hai Nestlé Việt Nam và LHPN Việt Nam đã trao đổi về kết quả hợp tác chiến lược giữa hai bên giai đoạn 2020-2024 và phương hướng triển khai hoạt động giai đoạn 2025-2027.

“Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao sự đồng hành và chung tay của Nestlé Việt Nam đối với các phong trào của Hội thông qua chương trình “Nestlé đồng hành cùng phụ nữ”. Chương trình mang lại cho hội viên phụ nữ thêm kiến thức, kỹ năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ số hóa, có thêm thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, nâng cao quyền năng, sự mạnh dạn. Thông qua chương trình, hội viên phụ nữ đã tự tin góp phần hiện thực hóa các tiêu chí của Cuộc vận động “5 không 3 sạch”, “5 có 3 sạch”…, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện trong thời kỳ chuyển đổi số, góp phần thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc khóa XIII đã đặt ra. Thời gian tới, hai bên sẽ trao đổi cụ thể phương hướng lồng ghép chương trình hợp tác này vào các đề án lớn của chính phủ như chương trình phụ nữ khởi nghiệp để có thể tiếp cận và mang lại hiệu quả thiết thực cho nhiều hội viên hơn nữa.” Chia sẻ tại buổi làm việc, bà Trần Lan Phương cho biết.

Thay mặt Hội LHPN Việt Nam, bà Trần Lan Phương cũng đã trao tặng ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Binu Jacob cho biết “Nestlé Việt Nam trân trọng sự ghi nhận của Hội LHPN Việt Nam và xem đây như động lực quan trọng để tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác hiệu quả giữa hai bên, giúp hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ tại khu vực nông thôn, có cơ hội phát triển bản thân, thực sự khẳng định được vị thế của mình trong gia đình cũng như trong công việc, sẵn sàng thích ứng và vươn mình cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.”