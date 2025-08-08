Phường Lĩnh Nam phấn đấu trở thành trung tâm thương mại – dịch vụ phía Nam Thủ đô

Ngày 4/8/2025, Đảng bộ phường Lĩnh Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã đến dự là phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phường Lĩnh Nam được thành lập từ ngày 1/7/2025 gồm phần lớn diện tích đất tự nhiên và dân số của các phường: Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở (quận Hoàng Mai cũ) và một phần diện tích tự nhiên và dân số phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng cũ). Phường nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội với diện tích đất tự nhiên 10,86km2, quy mô dân số 20.706 người. Đảng bộ phường Lĩnh Nam hiện có 23 tổ chức Đảng trực thuộc với 748 đảng viên.

Trong những năm gần đây, Lĩnh Nam chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ về quy hoạch hạ tầng, phát triển khu dân cư mới, tăng cường hệ thống giao thông kết nối. Phường cũng giữ gìn được những giá trị văn hóa lâu đời với nhiều đình, chùa cổ kính, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho địa phương. Nền tảng kinh tế của phường đang dần chuyển dịch theo hướng dịch vụ - thương mại.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lĩnh Nam Đỗ Thanh Tùng trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Hiền Thu

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ phường Lĩnh Nam với 748 đảng viên đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ 1,2% năm 2020 xuống còn 0,3% năm 2025, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Phường hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh, đạt chuẩn “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, chỉ số hài lòng của người dân khi giao dịch tại bộ phận một cửa đạt trên 95%. Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, góp phần tạo nền tảng vững chắc trong xây dựng nếp sống đô thị văn minh. Công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được triển khai kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Các hoạt động an sinh, hỗ trợ người yếu thế, gia đình chính sách được quan tâm đúng mức...

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, biểu dương những thành tích nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân phường Lĩnh Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố khẳng định: “Là một trong hai phường nội đô của Hà Nội hạ tầng kỹ thuật khung khá yếu kém nhưng gần đây Lĩnh Nam đang có nhiều cố gắng, là điểm sáng về sự đổi mới đồng bộ từ hạ tầng đến đời sống nhân dân”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hiền Thu

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố chỉ đạo phường cần xác định rõ vai trò của quy hoạch tỷ lệ 1/500, tập trung hoàn thành, đảm bảo tính đồng bộ và phát triển bền vững. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh việc địa phương cần tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư tìm đến Lĩnh Nam - đưa phường trở thành điểm đến hấp dẫn trong chiến lược phát triển kinh tế Thủ đô. Quy hoạch Lĩnh Nam thành khu trung tâm dịch vụ - thương mại gắn với các khu dân cư mới được đề xuất là hướng đi đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lĩnh Nam khẳng định: Đại hội lần thứ Nhất - Đảng bộ phường Lĩnh Nam xác định phương châm hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, với mục tiêu đưa Lĩnh Nam trở thành phường giàu đẹp, hiện đại, là trung tâm thương mại - dịch vụ phía Nam Hà Nội”.

Đại hội thống nhất đề ra các chỉ tiêu cụ thể, trong đó tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 10 - 12%; tỷ lệ hài lòng về hành chính đạt trên 98%; 100% tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; hộ nghèo giảm dưới 0,1%...

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, phường cũng chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Các lễ hội như hội vật cầu, rước nước vùng sông Hồng sẽ tiếp tục được duy trì, kết nối văn hóa xưa với đời sống hiện đại, góp phần xây dựng bản sắc riêng cho một đô thị đang lớn mạnh.