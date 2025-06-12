Chuyển động số
Cuộc sống số

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc, đâu là tiếng nói của nạn nhân

10:17 | 12/06/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
“Quấy rối tình dục tại nơi làm việc” vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chứa đựng trong nó rất nhiều hạn chế và rủi ro mà người lao động chưa thể biết rõ.

Để có thể hạn chế được tối đa sự tác động của hành vi “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc”, việc đưa ra những quy định về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là trong việc nâng cao hiểu biết của người lao động đối với vấn đề “quấy rối tình dục tại nơi làm việc”.

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc, đâu là tiếng nói của nạn nhân
Ảnh minh họa

1. Khái quát về quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc đã được pháp luật quốc tế quan tâm từ rất lâu bắt đầu từ việc xác định quyền không bị cưỡng bức hay bắt buộc lao động, không bị phân biệt đối xử khi tham gia vào quan hệ lao động trong Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế. Theo đó, hành vi quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc bị xem là một trong những biểu hiện của hành vi phân biệt đối xử và cần phải lên án loại bỏ.

Trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay đã tạo cơ hội mạnh mẽ cho Việt Nam tham gia các hiệp định tương trợ kinh tế, trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), là cơ hội lớn để thị trường lao động được phát triển và cải thiện thông qua việc thúc đẩy giao lưu mạnh mẽ về kinh tế với nhiều cơ hội việc làm hơn cho người lao động. Cũng từ đó, những vấn đề liên quan đến QRTD tại nơi làm việc cũng ngày càng trở nên phức tạp hơn.

QRTD tại nơi làm việc là một trong những biểu hiện của hành vi phân biệt đối xử trong lao động, thường tác động đến đối tượng là nữ giới. QRTD tại nơi làm việc đã đe dọa đến sức khỏe, tác động tiêu cực đến người lao động, ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, nền kinh tế và xã hội của quốc gia, đặc biệt ảnh hưởng đến những người đang làm các công việc không được bảo bệ, bị hạn chế tiếp cận các quyền lợi của mình và khả năng tiếp cận công lý[1].

Năm 2019, ILO đã ban hành Công ước số 190 về Chấm dứt Bạo lực và Quấy rối tại nơi làm việc[2] để đưa ra những điều chỉnh cụ thể đối với hành vi QRTD tại nơi làm việc.

1.1. Nhận diện quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Về khía cạnh xã hội, “Quấy rối tình dục” được hiểu là hành vi quấy rối mang bản chất tình dục hướng đến một chủ thể nhất định mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận dẫn đến hình thành môi trường không an toàn cho người bị quấy rối[3].

Về khía cạnh pháp lý, “Quấy rối tình dục” là hành vi đã được xuất hiện từ rất lâu, nhưng đến nay vẫn còn khá nhiều tranh cãi với sự bắt nguồn của thuật ngữ “QRTD tại nơi làm việc”. Có quan điểm cho rằng, việc công nhận QRTD tại nơi làm việc là hành vi bất hợp pháp bắt nguồn từ Hoa Kỳ dựa trên lập luận của Catharine MacKinnon, bà đã đưa ra lập luận rằng quấy rối tình dục là phân biệt đối xử về giới tính theo Tiêu đề VII Đạo luật Quyền dân sự vào năm 1964 (The Civil Rights Act of 1964) của Hoa Kỳ[4]. Cũng có quan điểm cho rằng, thuật ngữ “quấy rối tình dục” có thể đã bắt nguồn từ giữa những năm 1970 ở Bắc Mỹ theo nhận định của các nhà nghiên cứu Trung tâm Đa dạng và Bình đẳng Việc Làm của Trường Kinh doanh Manchester thuộc Đại học Manchester (Vương quốc Anh).

QRTD tại nơi làm việc được xem là một hình thức phân biệt đối xử về giới, là biểu hiện cần được lên án và loại bỏ, được ghi nhận trong Công ước của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt phụ nữ năm 1979 (Committee on the Elimnation of Discrimination against Women) (sau đây gọi là “Công ước CEDAW”) với bất kỳ sự phân biệt, loại trừ hay hạn chế nào được đưa ra dựa trên cơ sở giới tính. Với tinh thần hướng đến xóa bỏ phân biệt đối xử đặc biệt là phân biệt đối xử trong quan hệ lao động dưới mọi hình thức.

Tại Việt Nam, nhận thấy được tầm quan trọng của việc ghi nhận quy định về QRTD tại nơi làm việc, nhằm đảm bảo phù hợp với việc tuân thủ và ban hành những quy định phù hợp với quy định pháp luật quốc tế trong bối cảnh hội nhập hóa toàn cầu hiện nay, QRTD tại nơi làm việc lần đầu tiên được ghi nhận trong BLLĐ năm 2012 là hành vi bị nghiêm cấm, hành vi mà NLĐ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 8, 37, 182, 183 BLLĐ năm 2012. Đến Bộ luật Lao động năm 2019 đã đưa ra định nghĩa QRTD tại nơi làm việc theo khoản 9 Điều 3 “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận” và được hướng dẫn chi tiết tại khoản 1 Điều 84 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Việc nhận diện được đâu là hành vi QRTD tại nơi làm việc là vô cùng quan trọng khi vẫn còn quan điểm cho rằng, QRTD tại nơi làm việc là những hành vi có sự tác động, động chạm vào vùng nhạy cảm hoặc có quan hệ tình dục mà không có sự đồng ý của người còn lại. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 84 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, QRTD tại nơi làm việc đã được mở rộng và nhìn nhận dưới dạng bản chất của hành vi được xem là hành vi QRTD khi nó có tính chất tình dục được thực hiện nhằm mục đích trao đổi lợi ích bằng quan hệ tình dục hoặc thông qua hành vi đó gây tổn hại cho người bị quấy rối về thể chất, tinh thần, hiệu quả công việc và cuộc sống của người bị quấy rối.

Qua đó, có thể khẳng định, quy định về QRTD tại dục tại nơi làm việc theo pháp luật Việt Nam không chỉ hướng đến hành vi mang tính chất hành động như cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang tính tình dục hoặc gợi ý tình dục mà còn là những hành vi phi hành động dưới dạng trao đổi như đề nghị, yêu cầu, gợi ý, đe dọa, ép buộc bằng lời nói (nói trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua phương tiện điện tử) hoặc phi lời nói (ngôn ngữ cơ thể, trưng bày, miêu tả tài liệu trực quan về tình dục hoặc liên quan đến hoạt động tình dục trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử).

Việc hiểu rõ được quy định cấu thành nên hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc sẽ là cơ sở cho người bị quấy rối nhận diện được rõ và đúng hành vi nào được xem là hành vi quấy rối tình dục khi xảy ra xung quanh mình.

Quy định tại khoản 9 Điều 3 BLLĐ năm 2019 quy định: “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận, v.v…”. Pháp luật không quy định cụ thể chủ thể thực hiện hành vi QRTD tại nơi làm việc và chủ thể bị QRTD tại nơi làm việc mà pháp luật đưa ra khái niệm “bất kỳ người nào đối với người khác”, chủ thể được xác định theo quy định là cá nhân, tức là bất kỳ ai tại nơi làm việc mà không bị phân biệt về tôn giáo, màu da, bản dạng giới tính, xu hướng tính dục, không bị giới hạn về giới tính sinh học cụ thể (nam hoặc nữ) mà bất kỳ ai đều có thể là chủ thể của hành vi QRTD tại nơi làm việc. Do đó, quy định không loại trừ trường hợp người quấy rối và người bị quấy rối cũng có thể là người cùng giới. Việc đưa ra quy định trên, cho thấy pháp luật Việt Nam đã có cái nhìn toàn diện và cởi mở hơn đối với chủ thể của hành vi này.

Pháp luật không giới hạn chủ thể thực hiện hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc nên chủ thể thực hiện hành vi quấy rối có thể là bất kỳ người nào là NLĐ, người quản lý, đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, chủ sở hữu doanh nghiệp, người đại diện NSDLĐ tại nơi làm việc…tất cả những chủ thể trong quan hệ lao động. Thông thường, khi nói đến QRTD tại nơi làm việc, người ta sẽ nghĩ ngay đến nạn nhân là phụ nữ và người thực hiện hành vi thường là nam giới, nhưng trên thực tế, nam giới vẫn có thể là chủ thể bị QRTD tại nơi làm việc. Nhưng trường hợp nam giới là nạn nhân đứng ra để tố cáo hành vi dường như ít hơn so với phụ nữ.

Hơn thế nữa, việc xác định ý chí của nạn nhân là vô cùng quan trọng bởi, để người thực hiện hành vi quấy rối có tính chất tình dục được xem là vi phạm pháp luật lao động thì người bị quấy rối phải thể hiện được sự không mong muốn, không chấp nhận hành vi đó đã xảy ra với mình. Xác nhận ý chí của người bị quấy rối không phải là một vấn đề đơn giản mà đòi hỏi chủ thể có thẩm quyền giải quyết vụ việc phải xem xét dựa trên tất cả các tình huống, đánh giá từng trường hợp cụ thể để xác minh hành vi của người bị cho là thực hiện hành vi QRTD có được người bị quấy rối nhìn nhận đó là hành vi xúc phạm, mang tính thù địch hay là hành vi không được mong muốn hay không. “Sự không mong muốn” được thể hiện rất đa dạng tùy theo cách thức của mỗi người. Do đó, việc xét ý chí của người bị quấy rối cũng là một yếu tố quan trọng để đánh giá hành vi quấy rối tình dục.

1.2. Thực trạng quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Theo một cuộc khảo sát khác của Văn phòng ILO tại Việt Nam vào năm 2021, trong số 150 ứng viên cho các vị trí quản lý được phỏng vấn có 17% ứng viên cho biết “bản thân họ hay ai đó ở nơi làm việc đã bị cấp trên đề nghị trao đổi tình dục để đổi lấy một số lợi ích khác tại nơi làm việc”[5].

Trên thực tế, ranh giới giữa sự đùa giỡn và hành vi quấy rối tình dục rất mong manh. Bởi lẽ có rất nhiều trường hợp dùng những lời lẽ bỡn cợt, đùa giỡn nhưng chứa đựng hàm ý về tình dục hoặc mang những ý nghĩa “nhạy cảm” thì người nói lại cho rằng đó chỉ là đùa giỡn thôi “chỉ là những câu bông đùa chút í mà”. Thế nhưng, xét về bản chất hành vi và những lời nói này không chỉ là đùa vui, mà nó là những lời nói mang tính chất quấy rối, khiến người nghe khó chịu và không đồng tình với điều đó.

Hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói và phi lời nói là hai khái niệm vẫn chưa trở nên quen thuộc với người lao động khi hầu hết mọi người đều cho rằng quấy rối tình dục chỉ là những hành vi được thể hiện thông qua hành động. RTD tại nơi làm việc được thể hiện qua dạng phi lời nói như dùng ngôn ngữ cơ thể, hình ảnh, tài liệu trực quan về tình dục hoặc liên quan đến hoạt động tình dục như trưng bày các tài liệu có chứa đựng thông tin có tính chất tình dục, vật, thư điện tử để khiêu khích, gợi dục, gây xúc phạm đến người nhận. Hoặc dùng lời nói trêu ghẹo, nháy mắt, gợi ý, đề nghị, miêu tả tình dục, các hoạt động liên quan đến tình dục một cách trực tiếp đến người khác tại nơi làm việc với mục đích đạt được hay trao đổi một lợi ích nào đó. Hành vi này bao gồm cả các hình thức được thể hiện qua phương tiện điện tử, như các hành vi phô bày hình ảnh, tài liệu khiêu dâm, các tin nhắn liên quan đến tình dục gây xúc phạm tới người nhận. QRTD thông qua lời nói và phi lời nói thực tế không phải là hành vi dễ dàng xác minh và điều chỉnh. Bởi lẽ, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc giao tiếp thông qua tin nhắn, hình ảnh lại càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, những tin nhắn trao đổi, ngôn ngữ cơ thể, sự miêu tả hình ảnh về người khác một cách nhạy cảm... Do đó, hành vi QRTD lại càng khó nhận diện hơn. Tuy nhiên, nếu việc bỏ qua hoặc không kịp thời nhận diện đúng hành vi sẽ dẫn đến cả người quấy rối và người bị quấy rối có sự ngộ nhận về hành vi QRTD tại nơi làm việc.

Hiện nay, chưa có số liệu thống kê chính thức về QRTD tại nơi làm việc, nhưng không vì thế mà chứng tỏ tại Việt Nam hành vi QRTD chiếm tỷ lệ ít. Bởi lẽ xuất phát từ những quy định về QRTD tại nơi làm việc còn khá mới mẻ tại Việt Nam, quy chế pháp lý còn chưa hoàn thiện dẫn đến những quy định về QRTD tại nơi làm việc chưa được phổ biến rộng rãi đến NLĐ và NSDLĐ.

2. Tác động của quấy rối tình dục tại nơi làm việc đối với các chủ thể của quan hệ lao động

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp xảy ra hành vi QRTD tại nơi làm việc, tuy nhiên cơ chế bảo vệ và khả năng phản kháng của người bị quấy rối vẫn còn rất yếu ớt. Thông thường, phần lớn người bị quấy rối là người lao động vì khi xét đến cùng bản chất của mối quan hệ lao động thì NLĐ sẽ là bên yếu thế hơn[6]. Khi xảy ra hành vi QRTD tại nơi làm việc để lại rất nhiều ảnh hưởng về mặt thể chất và tinh thần cho người bị quấy rối, mà đối tượng đáng chú ý ở đây là NLĐ. Theo Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc của Tổ chức Lao động quốc tế, nạn nhân của QRTD tại nơi làm việc sẽ phải chịu tổn thương rất lớn về mặt tâm lý, từ cảm giác bị sỉ nhục, mất đi tự tôn cá nhân,… Có những trường hợp, vì không dám lên tiếng và chịu sự ràng buộc từ quyền lực của người quấy rối, người bị quấy rối phải chịu hành vi quấy rối trong suốt một thời gian dài dẫn đến những nguy cơ mắc các bệnh tâm lý như trầm cảm, rối loạn ám ảnh,… trong trường hợp nặng, người bị quấy rối không dám đi làm mà ở nhà tự làm tổn thương bản thân thậm chí là dẫn đến tự tử, họ luôn trong trạng thái lo sợ sự đánh giá từ đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Dựa trên nghiên cứu dữ liệu khảo sát Môi trường làm việc Thụy Điển (SWES), được thực hiện tại Thụy Điển, trên cả nam và nữ trong độ tuổi lao động làm các ngành nghề khác nhau với 85.205 khảo sát hợp lệ từ năm 1995 đến năm 2013 về quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho thấy tổng cộng có 4095 người (bao gồm cả nam giới và nữ giới) đã bị QRTD tại nơi làm việc trong 12 tháng trước khi thực hiện khảo sát. Trong số người cho rằng mình đã bị QRTD tại nơi làm việc đó, có 2% người phát hiện có ý định tử tự trong quá trình theo dõi sau khi thực hiện khảo sát và khảo sát cũng cho thấy những trường hợp có nguy cơ tự tử được phát hiện có liên quan đến QRTD tại nơi làm việc cao hơn gấp 2,82 lần và trường hợp cố gắng tự tử cao hơn 1,59 lần[7].

Vậy đâu là tiếng nói của người bị quấy rối trong những trường hợp đó? Có thể nói, với văn hóa Á Đông của người Việt Nam, người bị quấy rối còn khá e dè lên tiếng cho hành vi QRTD tại nơi làm việc. Nỗi lo sợ bị nghi kỵ, bị đánh giá… là những rào cản rất lớn khiến cho người bị quấy rối chọn cách im lặng và đôi khi là chịu đựng. Họ không dám phản kháng, không dám chống đối lại chỉ vì “sợ”, hơn hết là họ sợ bị ảnh hưởng đến công việc, danh tiếng và sự nghiệp. Chính vì lẽ đó họ không dám lên tiếng để bảo vệ chính mình.

Để ngăn chặn và hạn chế hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, cần thiết nhất là tiếng nói của nạn nhân. Bên cạnh việc hoàn thiện các quy định về pháp lý, chế tài áp dụng đối với hành vi QRTD tại nơi làm việc, việc nâng cao nhận thức cộng đồng, xóa bỏ đi những định kiến và sự im lặng, chịu đựng sẽ góp phần xây dựng nên một xã hội không còn tồn tại sự chịu đựng QRTD trong sự sợ hãi. Sẽ có rất nhiều trường hợp, từ nạn nhân bỗng nhiên lại trở thành người bị tấn công và bị “đổ lỗi” trong câu chuyện của chính mình. Vậy chính sự sợ hãi, chùn bước sẽ là lý do để những hành vi QRTD tại nơi làm việc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa.

“Tiếng nói của nạn nhân” chính là vũ khí mạnh mẽ nhất để xóa bỏ hành vi QRTD tại nơi làm việc. Có rất nhiều trường hợp, tiếng nói của nạn nhân rất yếu ớt, nhưng nhiều tiếng nói gộp lại sẽ góp phần chấm dứt sự im lặng, trao quyền cho nạn nhân được bảo vệ và xây dựng được một môi trường làm việc an toàn, tôn trọng cho người lao động nói chung. Bởi lẽ, xét đến cùng những quy định pháp luật, công lý chỉ thực sự hiệu quả khi nạn nhân dám lên tiếng và tiếng nói của họ được lắng nghe.

Nguyễn Huyền Trân, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] UNI Global Union, “Hướng dẫn tập huấn cho Công đoàn Công ước 190 của Tổ chức Lao động Thế Giới và khuyến nghị 206”, https://uniglobalunion.org/wp-content/uploads/UNI-Manual-on-ILO-C190-Vietnamese.pdf ;

[2] Violence and Harassment Concention, 2019, No.190 (sau đây gọi là “Công ước số 190”);

[3] La Bá Hiền (2022), Quấy rối tình dục tại nơi làm việc theo pháp luật Lao động Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

[4] Joni Hersch, Sexual harassment in the workplace, https://wol.iza.org/articles/sexual-harassment-in-workplace/long ;

[5] Better Work Viet Nam challenges sexual harassment across the factory floor, https://www.ilo.org/resource/article/better-work-viet-nam-challenges-sexual-harassment-across-factory-floor ;

[6] Hà Thị Hoa Phượng (2017), “Làm rõ khái niệm quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong pháp luật lao động”, Tạp chí nghiên cứu Lập pháp, Số 08(336) T4/2017, tr21;

[7] BMJ, “Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study”, Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study | The BMJ.

8. Bộ luật Lao động (Luật số 45/2019/QH14) ngày 20/11/2019;

9. Bộ luật Lao động (Luật số 10/2012/QH13) ngày 18/6/2012;

10. Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

11. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

12. Violence and Harassment Concention, 2019, No.190 (Công ước số 190 về Chấm dứt Bạo lực và Quấy rối năm 2019);

13. La Bá Hiền (2022), Quấy rối tình dục tại nơi làm việc theo pháp luật Lao động Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

14. Hà Thị Hoa Phượng (2017), “Làm rõ khái niệm quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong pháp luật lao động”, Tạp chí nghiên cứu Lập pháp, Số 08(336) T4/2017, trang 21;

15. UNI Global Union, “Hướng dẫn tập huấn cho Công đoàn Công ước 190 của Tổ chức Lao động Thế Giới và khuyến nghị 206”, https://uniglobalunion.org/wp-content/uploads/UNI-Manual-on-ILO-C190-Vietnamese.pdf ;

16. Joni Hersch, Sexual harassment in the workplace, https://wol.iza.org/articles/sexual-harassment-in-workplace/long;

17.Better Work Viet Nam challenges sexual harassment across the factory floor, https://www.ilo.org/resource/article/better-work-viet-nam-challenges-sexual-harassment-across-factory-floor ;

18. BMJ, “Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study”, https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2984 .

quấy rối tình dục nơi làm việc nạn nhân tiếng nói pháp luật lao động bảo vệ quyền lợi môi trường làm việc An toàn lao động

Bài liên quan

Mối nguy nghề nghiệp: Từ truyền thống đến thách thức mới

Mối nguy nghề nghiệp: Từ truyền thống đến thách thức mới

Có thể bạn quan tâm

Bà Phạm Hải Hoa tái giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Phạm Hải Hoa tái giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030

Cuộc sống số
Ngày 25/11, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân Thủ đô chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Hà Nội 2025: Lan tỏa thông điệp hòa bình và hữu nghị

Giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Hà Nội 2025: Lan tỏa thông điệp hòa bình và hữu nghị

Cuộc sống số
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Hà Nội 2025 tại không gian văn hóa đền Bà Kiệu, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.
CeraVe tổ chức sự kiện

CeraVe tổ chức sự kiện 'Ceramides Lab' đầu tiên tại Việt Nam

Cuộc sống số
“Ceramides Lab”, sự kiện trải nghiệm khoa học chăm sóc da đầu tiên của CeraVe tại Việt Nam, đã diễn ra trong 3 ngày tại Vạn Hạnh Mall, thu hút đông đảo khách tham gia.
Trao giải Cuộc thi vẽ tranh

Trao giải Cuộc thi vẽ tranh 'Tiếng vang lịch sử'2025

Cuộc sống số
Chiều 23/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao giải và khai mạc trưng bày tác phẩm Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).
Không gian ẩm thực sáng tạo

Không gian ẩm thực sáng tạo 'Quán Meta AI' sẽ mở cửa tự do

Cuộc sống số
Đây là một pop-up cafe và sẽ được tổ chức trong hai ngày 28-29/11 tại địa chỉ NOIRE Dining & Cafe, TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

12°C

Cảm giác: 12°C
sương mờ
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
20°C
TP Hồ Chí Minh

21°C

Cảm giác: 21°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

20°C

Cảm giác: 20°C
mây rải rác
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
24°C
Khánh Hòa

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
20°C
Nghệ An

9°C

Cảm giác: 9°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
9°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
13°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
12°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
10°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
10°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
10°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
14°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
14°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
14°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
14°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
17°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
15°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
15°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
17°C
Phan Thiết

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
21°C
Quảng Bình

12°C

Cảm giác: 11°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
13°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
17°C
Thừa Thiên Huế

17°C

Cảm giác: 16°C
mây cụm
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
20°C
Hà Giang

9°C

Cảm giác: 9°C
mây rải rác
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
10°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
12°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
11°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
10°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
11°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
14°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
13°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
12°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
13°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
15°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
14°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
14°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
14°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
18°C
Hải Phòng

14°C

Cảm giác: 13°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
21°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16677 16946 17520
CAD 18242 18518 19132
CHF 32087 32469 33110
CNY 0 3470 3830
EUR 29906 30179 31201
GBP 34048 34438 35370
HKD 0 3260 3462
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14765 15349
SGD 19778 20060 20580
THB 733 797 850
USD (1,2) 26110 0 0
USD (5,10,20) 26152 0 0
USD (50,100) 26180 26200 26409
Cập nhật: 28/11/2025 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,189 26,189 26,409
USD(1-2-5) 25,142 - -
USD(10-20) 25,142 - -
EUR 30,203 30,227 31,371
JPY 166.03 166.33 173.26
GBP 34,586 34,680 35,504
AUD 16,989 17,050 17,492
CAD 18,499 18,558 19,086
CHF 32,522 32,623 33,305
SGD 19,964 20,026 20,650
CNY - 3,678 3,775
HKD 3,340 3,350 3,433
KRW 16.68 17.39 18.67
THB 782.87 792.54 843.84
NZD 14,821 14,959 15,306
SEK - 2,741 2,821
DKK - 4,040 4,156
NOK - 2,551 2,626
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,984.84 - 6,712.87
TWD 761.84 - 916.66
SAR - 6,932.91 7,257.22
KWD - 83,900 88,719
Cập nhật: 28/11/2025 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,189 26,409
EUR 30,017 30,138 31,308
GBP 34,312 34,450 35,463
HKD 3,323 3,336 3,447
CHF 32,256 32,386 33,322
JPY 165.19 165.85 173.01
AUD 16,882 16,950 17,508
SGD 20,001 20,081 20,650
THB 796 799 836
CAD 18,450 18,524 19,083
NZD 14,814 15,342
KRW 17.28 18.90
Cập nhật: 28/11/2025 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25947 25947 26409
AUD 16856 16956 17882
CAD 18422 18522 19536
CHF 32334 32364 33938
CNY 0 3688.4 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30083 30113 31836
GBP 34343 34393 36161
HKD 0 3390 0
JPY 165.15 165.65 176.17
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14873 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19931 20061 20792
THB 0 762.8 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15140000 15140000 15340000
SBJ 13000000 13000000 15340000
Cập nhật: 28/11/2025 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,409
USD20 26,200 26,250 26,409
USD1 26,200 26,250 26,409
AUD 16,906 17,006 18,126
EUR 30,271 30,271 31,388
CAD 18,386 18,486 19,800
SGD 20,019 20,169 20,769
JPY 165.84 167.34 171.5
GBP 34,524 34,674 35,451
XAU 15,138,000 0 15,342,000
CNY 0 3,574 0
THB 0 798 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/11/2025 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 149,400 152,400
Hà Nội - PNJ 149,400 152,400
Đà Nẵng - PNJ 149,400 152,400
Miền Tây - PNJ 149,400 152,400
Tây Nguyên - PNJ 149,400 152,400
Đông Nam Bộ - PNJ 149,400 152,400
Cập nhật: 28/11/2025 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,140 15,340
Miếng SJC Nghệ An 15,140 15,340
Miếng SJC Thái Bình 15,140 15,340
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,980 15,280
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,980 15,280
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,980 15,280
NL 99.99 14,160
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,160
Trang sức 99.9 14,570 15,170
Trang sức 99.99 14,580 15,180
Cập nhật: 28/11/2025 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,514 15,342
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,514 15,343
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 149 1,515
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 149 1,516
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,475 1,505
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 14,451 14,901
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,536 113,036
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95 1,025
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,464 91,964
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 804 879
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,415 62,915
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Cập nhật: 28/11/2025 06:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Gohub phối hợp các hãng hàng không nâng trải nghiệm bay với eSIM du lịch

Gohub phối hợp các hãng hàng không nâng trải nghiệm bay với eSIM du lịch

Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G

Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G

Châu Âu và lợi thế bất ngờ trong cuộc đua AI

Châu Âu và lợi thế bất ngờ trong cuộc đua AI

Các Giám đốc an ninh thông tin đối mặt áp lực thay đổi lớn năm 2026 (Bài cuối)

Các Giám đốc an ninh thông tin đối mặt áp lực thay đổi lớn năm 2026 (Bài cuối)

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Hơn 80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thiết bị tiết kiệm năng lượng 2025

Hơn 80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thiết bị tiết kiệm năng lượng 2025

Phục hình thẩm mỹ silicone

Phục hình thẩm mỹ silicone 'Made in Vietnam', cơ hội mới cho người khuyết tật

Thành lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền châu Âu

Thành lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền châu Âu

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2025: Cơ hội chinh phục thị trường quốc tế

Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2025: Cơ hội chinh phục thị trường quốc tế

FPT hợp tác với Thuế TP.HCM ứng dụng AI để hỗ trợ người dân nộp thuế

FPT hợp tác với Thuế TP.HCM ứng dụng AI để hỗ trợ người dân nộp thuế

Lô thuốc hạ sốt Padobaby không đạt tiêu chuẩn

Lô thuốc hạ sốt Padobaby không đạt tiêu chuẩn

Nvidia và sức nặng của

Nvidia và sức nặng của 'vương miện AI'

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
10 doanh nhân trẻ nhận giải Sao Đỏ 2025 quản lý khối tài sản 2,8 triệu tỷ đồng

10 doanh nhân trẻ nhận giải Sao Đỏ 2025 quản lý khối tài sản 2,8 triệu tỷ đồng

VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

Doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH: Hướng dẫn người lao động xác nhận trong 15 ngày

Doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH: Hướng dẫn người lao động xác nhận trong 15 ngày

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Rapid Lofi vô địch DFIW 2025, đại diện Việt Nam tranh tài ở giải thế giới

Rapid Lofi vô địch DFIW 2025, đại diện Việt Nam tranh tài ở giải thế giới

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025