Redmi 13X: Đối thủ đáng gờm trong phân khúc 4 triệu với camera 108MP siêu nét

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Patrick Chou, Tổng giám đốc Xiaomi Việt Nam cho biết: “Với Redmi 13x, Xiaomi tiếp tục mang đến sản phẩm đột phá ở phân khúc phổ thông, trao cho người dùng nhiều lựa chọn hơn mà không cần đánh đổi giữa chất lượng, trải nghiệm và giá cả. Tích hợp thiết kế thời thượng, công nghệ tiên tiến, camera siêu sắc nét, thời lượng pin và tốc độ sạc ấn tượng trong tầm giá, Redmi 13x sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm vượt trội.”

Redmi 13x với hệ thống camera siêu nét

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Redmi 13x là hệ thống camera sau với cảm biến chính lên đến 108MP, vượt trội so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Camera này được tích hợp công nghệ zoom kỹ thuật số 3X ngay trên cảm biến, cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn góc chụp mà vẫn đảm bảo độ sắc nét. Bên cạnh đó, camera macro 2MP và camera trước 13MP cũng đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh đa dạng của người dùng. Máy còn trang bị bộ lọc filmCamera mang phong cách cổ điển và tính năng filmFrame để người dùng sáng tạo.

Redmi 13x sở hữu mặt lưng kính cao cấp, mỏng nhẹ với độ dày chỉ 8.3mm

Về thiết kế, Redmi 13x sở hữu mặt lưng kính cao cấp, mỏng nhẹ với độ dày chỉ 8.3mm, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và tinh tế. Thiết kế bo tròn mềm mại ở các cạnh và góc tạo nên vẻ ngoài hiện đại, thanh lịch. Máy có 3 tùy chọn màu sắc: Đen bán dạ, Xanh ánh lụa và Vàng kim tơ, trong đó 2 màu Xanh ánh lụa và Vàng kim tơ có hiệu ứng lấp lánh độc đáo. Redmi 13x đạt chuẩn kháng nước và bụi IP53, giúp tăng độ bền.

Redmi 13x cũng được trang bị màn hình 6.79 inch FHD+ DotDisplay, hỗ trợ tần số quét 90Hz cho trải nghiệm vuốt chạm mượt mà

Redmi 13x cũng được trang bị màn hình 6.79 inch FHD+ DotDisplay, hỗ trợ tần số quét 90Hz cho trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Màn hình có độ sáng tối đa 550 nit và được bảo vệ bởi kính cường lực Corning® Gorilla® Glass. Máy đạt 3 chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu dài.

Redmi 13x sử dụng vi xử lý MediaTek Helio G91-Ultra

Về hiệu năng, Redmi 13x sử dụng vi xử lý MediaTek Helio G91-Ultra, đi kèm RAM lên đến 8GB (có thể mở rộng thêm 8GB RAM ảo) và bộ nhớ trong 256GB (hỗ trợ thẻ nhớ ngoài 1TB). Viên pin 5.030mAh cho thời lượng sử dụng ấn tượng, hỗ trợ sạc nhanh 33W. Máy chạy hệ điều hành Xiaomi HyperOS mới nhất.

Redmi 13x được bán ra với hai phiên bản là 6GB/128GB (có giá 4,290,000 đồng) và 8GB/128GB (có giá 4,690,000 đồng). Khách hàng mua sản phẩm từ ngày 28/03 - 30/04/2025 sẽ được giảm 300,000 đồng, trả góp 0% và bảo hành 18 tháng.

Sản phẩm được bán độc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động.