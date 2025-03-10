The White Lotus tạo ra cơn sốt du lịch Thái Lan

Lalisa Manobal của Blackpink( Lisa), tại buổi ra mắt phần ba của “The White Lotus” ở Bangkok.

Từ ngày 16 đến 26 tháng 2, "The White Lotus" đã được nhắc đến gần 1.385.000 lần trên các nền tảng mạng xã hội bởi khoảng 500.000 tài khoản độc lập. Đáng chú ý, phần lớn các cuộc thảo luận xuất phát từ Thái Lan (86.016 lượt đề cập), tiếp theo là Hoa Kỳ (45.728) và Brazil (18.613).

Theo dữ liệu từ công ty phân tích mạng xã hội Sprout Social, hiện tượng này đã nhanh chóng trở thành một xu hướng toàn cầu đáng chú ý.

Patrick Schwarzenegger vào vai “Saxon Ratliff” trong phần mới của “The White Lotus”.

Phạm vi tiếp cận khổng lồ

Những cuộc thảo luận này đã thu hút hơn 8,4 triệu lượt tương tác, chủ yếu dưới dạng lượt thích, bình luận và chia sẻ với 85% mang tính tích cực. Đặc biệt, đối với những bài đăng đề cập cụ thể đến Thái Lan, tỷ lệ phản hồi tích cực lên tới 99%.

Rachael Goulet, Giám đốc truyền thông xã hội của Sprout Social, nhấn mạnh tầm quan trọng của hiện tượng này: "Có hơn 775 triệu trường hợp các cuộc trò chuyện đề cập đến cả 'The White Lotus' và Thái Lan xuất hiện trên nguồn cấp dữ liệu của người dùng. Để hiểu rõ hơn, dân số Hoa Kỳ chỉ hơn 340 triệu người, vì vậy, với con số gấp hơn 2 lần, 775 triệu lượt hiển thị tiềm năng không chỉ cho thấy xu hướng mạnh mẽ trên phương tiện truyền thông xã hội; mà còn cho thấy một khoảnh khắc văn hóa rộng lớn hơn."

Tăng vọt lượt đặt phòng và tìm kiếm

Không chỉ dừng lại ở các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, hiệu ứng này đã nhanh chóng chuyển thành hành động thực tế:

Theo Expedia, lượng tìm kiếm về Four Seasons Resort Koh Samui, địa điểm quay chính của bộ phim đã tăng vọt 370% tại Hồng Kông vào tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái.



Trong hai tuần sau khi mùa thứ ba ra mắt, lượt tìm kiếm chuyến đi đến Koh Samui đã tăng 115% ở Singapore, 95% ở Hoa Kỳ và 70% ở Úc.



Trip.com ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm gần 30% về lượng đặt vé máy bay và khách sạn đến Koh Samui, với nguồn khách chính đến từ Đức, Vương quốc Anh và Pháp.



Nền tảng Guesty báo cáo lượng đặt phòng cho thuê ngắn hạn tại Thái Lan đã tăng gần 500% trong hai ngày sau khi phần ba ra mắt, so với cùng kỳ năm 2024.

Tác động kinh tế rộng lớn

"Hiệu ứng Hoa sen trắng" không chỉ làm tăng số lượng đặt phòng mà còn đẩy giá cả lên cao, cụ thể giá thuê nhà ngắn hạn hằng đêm đã tăng khoảng 28% so với tháng 2/2024. Giá phòng trung bình hằng ngày tại các khách sạn đã tăng 10% trong hai tuần trước và đầu mùa giải. Thậm chí, lượng đặt chỗ tại các nhà hàng Thái ở Hoa Kỳ cũng đã tăng 16% trong tuần sau khi chương trình ra mắt.

Một yếu tố đặc biệt của mùa này mà những mùa trước không có chính là sự góp mặt của Lalisa Manobal, thường được biết đến với cái tên Lisa từ nhóm nhạc K-pop Blackpink. Với khoảng 105 triệu người theo dõi trên Instagram, Lisa đã ra mắt diễn xuất với vai "Mook" trong mùa mới nhất, mang đến một lượng người hâm mộ khổng lồ từ Châu Á và toàn cầu.

Bộ phim “The Beach” có sự tham gia của Leonardo DiCaprio đã thu hút lượng lớn du khách đến Vịnh Maya, nơi đã tạm thời đóng cửa để phục hồi hệ sinh vật biển vào năm 2018. Ảnh: Getty.

Mặc dù mang lại những lợi ích kinh tế đáng kể, "Hiệu ứng Hoa sen trắng" cũng gây ra những lo ngại về du lịch quá mức và tác động môi trường.

Tiến sĩ Guy Llewellyn, Phó Giáo sư tại Trường Kinh doanh Khách sạn EHL, nhắc nhở về bài học từ bộ phim "The Beach" năm 2000: "Bộ phim đã dẫn đến một lượng lớn khách du lịch đổ về Vịnh Maya, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về môi trường. Mặc dù du lịch tăng mang lại lợi ích kinh tế, nhưng sự gia tăng không được quản lý có thể dẫn đến tình trạng du lịch quá mức, chi phí tăng cao cho người dân địa phương và suy thoái môi trường."

Lượng tìm kiếm và giá khách sạn tại Koh Samui, Thái Lan đã tăng vọt sau khi nơi này được biết đến nhờ bộ phim truyền hình ăn khách “The White Lotus” của HBO. Ảnh: Getty.

Theo Llewellyn, Thái Lan nên chuẩn bị đối phó với những thách thức này bằng cách quảng bá các điểm đến ít được biết đến. Khuyến khích du lịch vào mùa thấp điểm và cân nhắc cấp giấy phép cho du khách đến các khu vực dễ bị tổn thương về môi trường.

"Cuối cùng, 'Hiệu ứng hoa sen trắng' mang đến cho Thái Lan cơ hội định hình lại câu chuyện du lịch của mình," ông kết luận.

Hiện tượng này một lần nữa khẳng định sức mạnh to lớn của văn hóa đại chúng trong việc định hướng xu hướng du lịch toàn cầu, đặc biệt trong kỷ nguyên mạng xã hội khi ranh giới giữa giải trí và trải nghiệm thực tế ngày càng mờ nhạt.