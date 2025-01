Thừa Thiên Huế phát động cuộc thi nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng năm 2024

Ngày 16/8 vừa qua, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Sự kiện do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.