Văn phòng Chủ tịch nước chuyển trụ sở làm việc từ ngày 23/3

Theo thông báo mới nhất, trụ sở hiện tại của Văn phòng Chủ tịch nước đặt tại số 1A/1B Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình sẽ ngừng hoạt động. Mọi hoạt động giao dịch, liên hệ công tác kể từ thời điểm trên sẽ được thực hiện tại địa chỉ mới, trong khi các thông tin liên hệ khác vẫn được giữ nguyên.

Trụ sở mới tại số 12 Ngô Quyền, với một mặt địa chỉ tại số 2 Lê Thạch, là công trình quen thuộc mang tên Bắc Bộ phủ, một địa danh gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Đây từng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chính phủ lâm thời làm việc trong những ngày đầu thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Không gian này từ lâu đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của chính quyền cách mạng, thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước tại số 2 Lê Thạch

Trước đó, vào đầu tháng 2/2026, dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới trụ sở làm việc của Cơ quan Chủ tịch nước tại khu vực số 2 Lê Thạch đã được khánh thành. Dự án được triển khai theo nghị quyết của Quốc hội ban hành vào tháng 9/2025, cho phép áp dụng cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Sau khi hoàn thành, khu vực Bắc Bộ phủ đã được nâng cấp, trở thành trụ sở làm việc chính thức của Cơ quan Chủ tịch nước. Hiện nay, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước là ông Lê Khánh Hải, các Phó Chủ nhiệm gồm ông Phạm Thanh Hà, bà Phạm Thị Kim Oanh, ông Hoàng Anh, ông Cấn Đình Tài và ông Nguyễn Dũng Tiến.

Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan giúp việc cho Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, có chức năng tham mưu tổng hợp, nghiên cứu và tổ chức phục vụ các hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, cơ quan này còn phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Chủ tịch nước, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp.