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3 Quy tắc sống lâu và hạnh phúc

Bảo Trân

Bảo Trân

08:52 | 11/05/2026
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Ở tuổi 103, bác sĩ thần kinh Howard Tucker không chỉ được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness với danh hiệu “bác sĩ cao tuổi nhất thế giới”, mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tinh thần minh mẫn, lạc quan và niềm yêu đời hiếm có. Trước khi qua đời vào cuối năm 2025, ông đã chia sẻ 3 nguyên tắc sống giản dị nhưng đầy sâu sắc, được đúc kết sau hơn 75 năm hành nghề y và trải qua hơn một thế kỷ cuộc đời.
Nhà tâm lý học tiết lộ điều quan trọng nhất các cặp đôi hạnh phúc luôn làm khi bắt đầu năm mới 7 việc vào buổi sáng mà các cặp đôi hạnh phúc nhất luôn làm, dù nhiều người bỏ qua Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
3 Quy Tắc Sống Lâu Và Hạnh Phúc Của Bác Sĩ 103 Tuổi Howard Tucker
Lời khuyên tốt nhất Bác Sĩ 103 Tuổi Howard Tucker là hãy giữ cho tâm trí luôn hoạt động, buông bỏ sự cay đắng và tận hưởng cuộc sống

Giữ cho tâm trí luôn hoạt động

Để sống lâu và hạnh phúc, theo Howard Tucker, bộ não cũng giống như cơ bắp: nếu không được sử dụng thường xuyên, nó sẽ dần suy yếu.

Ông cho biết chính công việc đã giúp mình duy trì sự minh mẫn suốt nhiều thập kỷ. Ngay cả khi bệnh viện nơi ông làm việc đóng cửa vào năm 2022, vị bác sĩ này vẫn không chọn nghỉ ngơi hoàn toàn. Ông tiếp tục nghiên cứu hồ sơ y khoa pháp lý, học sử dụng mạng xã hội và duy trì thói quen tiếp cận tri thức mới.

Điều đáng chú ý là ở tuổi ngoài 60, Howard Tucker vẫn theo học trường luật vào buổi tối sau giờ làm bác sĩ toàn thời gian. Ông vượt qua kỳ thi luật sư bang Ohio ở tuổi 67.

“Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu phá kỷ lục. Tôi chỉ luôn muốn học hỏi”, ông chia sẻ.

Theo ông, việc giữ đầu óc năng động không nhất thiết phải đến từ một nghề nghiệp chính thức. Đó có thể là đọc sách, học kỹ năng mới, chơi nhạc, tham gia câu lạc bộ hay làm tình nguyện. Điều quan trọng là duy trì sự kết nối với thế giới xung quanh.

Howard Tucker cho rằng nhiều người già rời bỏ thế giới này nhanh hơn khi họ ngừng tò mò, ngừng học hỏi và tách bản thân khỏi xã hội.

7 việc vào buổi sáng mà các cặp đôi hạnh phúc nhất luôn làm, dù nhiều người bỏ qua 7 việc vào buổi sáng mà các cặp đôi hạnh phúc nhất luôn làm, dù nhiều người bỏ qua

Buổi sáng thường bị xem là “vùng thời gian chết” trong các mối quan hệ. Chuông báo thức reo, điện thoại được mở, cà phê ...

Đừng mang lòng thù hận

Trong bài luận cuối đời, Howard Tucker nhấn mạnh rằng sức khỏe tinh thần có ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ.

Ông thừa nhận bản thân cũng từng trải qua mất mát, thất vọng và bất công như bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, ông không để sự oán giận kéo dài quá lâu.

“Giận dữ và cay đắng tiêu tốn năng lượng”, ông viết.

Theo vị bác sĩ thần kinh, việc giữ mãi lòng thù hận không chỉ làm tổn thương tinh thần mà còn tác động tiêu cực đến cơ thể. Căng thẳng kéo dài có thể làm tăng huyết áp, gia tăng hormone stress và nâng cao nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Howard Tucker cho rằng điều quan trọng không phải là quên hết mọi lỗi lầm hay dung túng cho những hành vi sai trái, mà là không để cảm xúc tiêu cực kiểm soát cuộc sống của mình.

Thay vì chìm trong oán trách, ông chọn tập trung vào những điều mang lại ý nghĩa, duy trì sự quan tâm với người khác và tiếp tục hướng về phía trước.

Tận hưởng cuộc sống một cách điều độ

Howard Tucker không tin rằng sống khỏe đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn mọi thú vui.

Ông vẫn thích uống martini, ăn bít tết và tận hưởng những bữa ăn ngon do người vợ Sue chuẩn bị trong suốt 68 năm chung sống. Tuy nhiên, ông luôn nhấn mạnh đến sự cân bằng.

“Điều độ là chìa khóa”, ông khẳng định.

Theo Howard Tucker, một cuộc sống quá cực đoan dù trong ăn uống, làm việc hay nghỉ ngơi đều có thể khiến con người kiệt sức. Ngược lại, việc biết cân bằng giữa hưởng thụ và chăm sóc sức khỏe sẽ giúp duy trì thể chất lẫn tinh thần ổn định trong thời gian dài.

Vị bác sĩ 103 tuổi cho rằng bí quyết sống lâu không nằm ở một chế độ kỳ diệu nào, mà đến từ cách con người duy trì sự tò mò, buông bỏ tiêu cực và tận hưởng từng ngày sống.

“Mỗi ngày đều là một cơ hội để sống tốt hơn. Vậy tại sao không tận dụng nó?”, ông viết.

Howard Tucker là ai?

Howard Tucker là bác sĩ thần kinh đến từ Cleveland, bang Ohio, Mỹ. Ông hành nghề y hơn 75 năm và tiếp tục giảng dạy, điều trị bệnh nhân ngay cả trong giai đoạn đại dịch Covid 19.

Ông được Guinness World Records vinh danh là “Bác sĩ cao tuổi nhất mọi thời đại” ở tuổi 103. Howard Tucker qua đời ngày 22/12/2025.
3 Quy tắc sống lâu và hạnh phúc Quy tắc sống lâu và hạnh phúc Để sống lâu và hạnh phúc Làm thế nào để sống lâu và hạnh phúc Bác sĩ 103 tuổi Howard Tucker Howard Tucker

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
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POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

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Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

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7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

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Chuyển đổi số

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

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Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

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Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

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Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026