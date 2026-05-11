Lời khuyên tốt nhất Bác Sĩ 103 Tuổi Howard Tucker là hãy giữ cho tâm trí luôn hoạt động, buông bỏ sự cay đắng và tận hưởng cuộc sống

Giữ cho tâm trí luôn hoạt động

Để sống lâu và hạnh phúc, theo Howard Tucker, bộ não cũng giống như cơ bắp: nếu không được sử dụng thường xuyên, nó sẽ dần suy yếu.

Ông cho biết chính công việc đã giúp mình duy trì sự minh mẫn suốt nhiều thập kỷ. Ngay cả khi bệnh viện nơi ông làm việc đóng cửa vào năm 2022, vị bác sĩ này vẫn không chọn nghỉ ngơi hoàn toàn. Ông tiếp tục nghiên cứu hồ sơ y khoa pháp lý, học sử dụng mạng xã hội và duy trì thói quen tiếp cận tri thức mới.

Điều đáng chú ý là ở tuổi ngoài 60, Howard Tucker vẫn theo học trường luật vào buổi tối sau giờ làm bác sĩ toàn thời gian. Ông vượt qua kỳ thi luật sư bang Ohio ở tuổi 67.

“Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu phá kỷ lục. Tôi chỉ luôn muốn học hỏi”, ông chia sẻ.

Theo ông, việc giữ đầu óc năng động không nhất thiết phải đến từ một nghề nghiệp chính thức. Đó có thể là đọc sách, học kỹ năng mới, chơi nhạc, tham gia câu lạc bộ hay làm tình nguyện. Điều quan trọng là duy trì sự kết nối với thế giới xung quanh.

Howard Tucker cho rằng nhiều người già rời bỏ thế giới này nhanh hơn khi họ ngừng tò mò, ngừng học hỏi và tách bản thân khỏi xã hội.

Đừng mang lòng thù hận

Trong bài luận cuối đời, Howard Tucker nhấn mạnh rằng sức khỏe tinh thần có ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ.

Ông thừa nhận bản thân cũng từng trải qua mất mát, thất vọng và bất công như bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, ông không để sự oán giận kéo dài quá lâu.

“Giận dữ và cay đắng tiêu tốn năng lượng”, ông viết.

Theo vị bác sĩ thần kinh, việc giữ mãi lòng thù hận không chỉ làm tổn thương tinh thần mà còn tác động tiêu cực đến cơ thể. Căng thẳng kéo dài có thể làm tăng huyết áp, gia tăng hormone stress và nâng cao nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Howard Tucker cho rằng điều quan trọng không phải là quên hết mọi lỗi lầm hay dung túng cho những hành vi sai trái, mà là không để cảm xúc tiêu cực kiểm soát cuộc sống của mình.

Thay vì chìm trong oán trách, ông chọn tập trung vào những điều mang lại ý nghĩa, duy trì sự quan tâm với người khác và tiếp tục hướng về phía trước.

Tận hưởng cuộc sống một cách điều độ

Howard Tucker không tin rằng sống khỏe đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn mọi thú vui.

Ông vẫn thích uống martini, ăn bít tết và tận hưởng những bữa ăn ngon do người vợ Sue chuẩn bị trong suốt 68 năm chung sống. Tuy nhiên, ông luôn nhấn mạnh đến sự cân bằng.

“Điều độ là chìa khóa”, ông khẳng định.

Theo Howard Tucker, một cuộc sống quá cực đoan dù trong ăn uống, làm việc hay nghỉ ngơi đều có thể khiến con người kiệt sức. Ngược lại, việc biết cân bằng giữa hưởng thụ và chăm sóc sức khỏe sẽ giúp duy trì thể chất lẫn tinh thần ổn định trong thời gian dài.

Vị bác sĩ 103 tuổi cho rằng bí quyết sống lâu không nằm ở một chế độ kỳ diệu nào, mà đến từ cách con người duy trì sự tò mò, buông bỏ tiêu cực và tận hưởng từng ngày sống.

“Mỗi ngày đều là một cơ hội để sống tốt hơn. Vậy tại sao không tận dụng nó?”, ông viết.