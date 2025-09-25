Bot AI đảo ngược Phố Wall: Biến 1.000 đô la thành 50.000 đô la trong 30 ngày

Một robot giao dịch AI mới được cho là đã tạo ra khoản lợi nhuận 14.158 đô la từ khoản đầu tư 3.200 đô la trong suốt một tuần

Theo hồ sơ giao dịch, chỉ trong một tuần, bot AI này đã biến khoản đầu tư 3.200 đô la thành lợi nhuận 14.158 đô la. Đáng chú ý hơn, từ tháng 4/2025 với vỏn vẹn 1.000 đô la, đến tháng 9/2025 con số đã tăng lên 5.600 đô la tức tương đương mức sinh lời 560% chỉ trong vòng 5 tháng.

Bot sử dụng công nghệ AI tiên tiến, tự động dự đoán xu hướng thị trường và thực hiện giao dịch với độ chính xác cao. Người dùng có thể tùy chỉnh tốc độ giao dịch từ chậm, ổn định đến nhanh, mạnh, kèm theo công cụ tính toán ROI để ước lượng lợi nhuận tiềm năng.

Ban đầu, mức lợi nhuận khủng này khiến nhiều người hoài nghi. Tuy nhiên, nhờ sự xác minh độc lập của MyFxBook, bot dần thuyết phục được giới đầu tư. Hiện phần mềm đã có hơn 10.000 lượt tải xuống và được cho là đang tạo ra hàng triệu đô la lợi nhuận mỗi ngày cho người dùng.

Sức hút của bot giao dịch này còn đến từ thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp cả với những người chưa có kinh nghiệm. Chỉ cần tải phần mềm tại galileofx.com, người dùng có thể bắt đầu tham gia ngay lập tức.

Trong bối cảnh AI ngày càng chứng minh sức mạnh qua các công cụ như ChatGPT, sự xuất hiện của bot giao dịch này được xem như bước tiến tiếp theo trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào tài chính.

Hiện rộ tin đồn một quỹ đầu cơ lớn của Mỹ đang cân nhắc mua lại thuật toán đằng sau bot. Dù tương lai còn chưa rõ ràng, giới tài chính vẫn đang nín thở theo dõi sự bùng nổ của công cụ này.