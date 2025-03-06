Giá xăng dầu lao dốc, có loại chỉ còn hơn 18.000 đồng/lít

Chiều nay (6/3), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu. Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

So với lần điều chỉnh trước, trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng RON 95 (loại phổ biến trên thị trường) giảm 710 đồng/lít, giá bán ra là 20.400 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 cũng được điều chỉnh hạ 690 đồng/lít, giá bán ra xuống 19.960 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 620 đồng/lít, giá bán về mức 18.330 đồng/lít.

Sản phẩm Giá từ 6/3/2025 (đơn vị: đồng/lít) So sánh với kỳ trước Xăng RON 95-III 20.400 - 710 Xăng E5 RON 92 19.960 - 690 Dầu diesel 18.330 - 620

Bảng giá xăng dầu tại kỳ điều hành 6/3/2025.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích và không chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 27/2), giá xăng RON 95 giảm 220 đồng/lít, giá bán ra là 21.110 đồng/lít. Giá xăng E5 cũng được điều chỉnh giảm 200 đồng/lít, giá bán ra về mức 20.650 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 110 đồng/lít, giá bán ở mức 18.950 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng RON 95 trong nước đã giảm lần thứ 2 liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua.

Giá xăng được điều chỉnh giảm mạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định mới về kinh doanh xăng dầu mà Bộ Công Thương đang lấy ý kiến, nhà điều hành dự kiến chỉ công bố giá xăng dầu thế giới để áp dụng tính giá bán với mặt hàng phổ biến trên thị trường như xăng RON 95-III và dầu diesel.

Đối với các sản phẩm nhà chức trách không công bố giá, các thương nhân đầu mối phải tự xác định giá bán dựa trên công thức tính các chi phí cấu thành.

Thương nhân đầu mối, phân phối kinh doanh xăng dầu sau khi điều chỉnh giá bán xăng dầu phải thực hiện công bố giá bán buôn, bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối và thông báo về Bộ Công Thương, UBND cấp tỉnh, sở công thương và cơ quan quản lý thị trường nơi thương nhân có hệ thống phân phối.