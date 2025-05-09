Hồng y người Mỹ được bầu làm tân Giáo hoàng, lấy tông hiệu Leo XIV

Khói trắng lịch sử báo hiệu kỷ nguyên mới cho Giáo hội Công giáo. Ảnh chụp màn hình livestream của Vatican cho thấy khói trắng bốc lên từ ống khói nhà nguyện Sistine khoảng 23h tối 8-5.

Khói trắng lịch sử báo hiệu kỷ nguyên mới cho Giáo hội Công giáo

Hơn 18h ngày 8-5 (tức hơn 23h theo giờ Việt Nam), hàng chục ngàn người tại Quảng trường Thánh Peter như vỡ òa trong tiếng hò reo hòa lẫn từng nhịp chuông ngân từ Vương cung Thánh đường Thánh Peter khi trông thấy làn khói trắng xuất hiện - tín hiệu thiêng liêng báo hiệu giáo hội đã có tân Giáo hoàng.

Sau 4 vòng bỏ phiếu, Hồng y Robert Prevost, 69 tuổi, đến từ Chicago, bang Illinois, đã được bầu làm Giáo hoàng thứ 267. Ngài lấy tông hiệu Leo XIV và là vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử 2.000 năm của Giáo hội.

Hồng y Dominique Mamberti của Pháp, Hồng y phó tế trưởng của Giáo hội Công giáo Roma, xuất hiện công bố Giáo hoàng mới.

"Bình an ở cùng các con": Giáo hoàng Leo XIV lần đầu ngỏ lời với tín hữu

"Bình an ở cùng các con," Giáo hoàng Leo XIV mở đầu bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Giáo hoàng từ ban công giữa Vương cung Thánh đường Thánh Peter. "Đây là lời chào đầu tiên của Đức Kitô phục sinh, vị Mục tử nhân lành đã hiến dâng mạng sống mình cho Thiên Chúa. Và tôi cũng mong lời chào bình an này sẽ đi vào trái tim và gia đình của mỗi chúng ta".

Dưới nắng chiều nhè nhẹ ở Vatican, đám đông đồng loạt vỗ tay và reo mừng: "Viva il Papa!" (Đức Giáo hoàng muôn năm!).

Kết thúc bài phát biểu, tân Giáo hoàng Leo XIV ban phép lành trọng thể "Urbi et Orbi" đầu tiên cho tất cả tín hữu có mặt ở Quảng trường Thánh Peter và những ai đang theo dõi qua truyền hình. Sau đó ông quay trở lại bên trong Vương cung Thánh đường Peter.

Hồng y Robert Francis Prevost mang đến cho ngai tòa Thánh Peter kinh nghiệm lãnh đạo toàn cầu sâu rộng, với phần lớn sự nghiệp của ngài liên quan đến hoạt động truyền giáo tại Nam Mỹ. Gần đây nhất, ngài là lãnh đạo cơ quan quyền lực của Vatican chuyên phụ trách việc bổ nhiệm các giám mục và được kỳ vọng sẽ tiếp nối những cải cách của Giáo hoàng Francis.

Ngài từng phục vụ suốt một thập kỷ tại Trujillo, Peru, và sau đó được bổ nhiệm làm giám mục thành phố Chiclayo, một thành phố khác của Peru, nơi ngài đảm nhiệm từ năm 2014 - 2023. Sự lựa chọn này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Giáo hội, khi đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ việc suy giảm số lượng tín đồ tại các quốc gia truyền thống đến những yêu cầu về hiện đại hóa.

Tên gọi được một vị tân Giáo hoàng lựa chọn thường là dấu hiệu đầu tiên hé lộ phương hướng mục vụ mà triều đại Giáo hoàng của ngài có thể theo đuổi. Bằng việc chọn tên Leo XIV, Hồng y Prevost vinh danh Giáo hoàng Leo XIII, người qua đời năm 1903 và được biết đến với những cải cách xã hội mạnh mẽ.

Giáo hoàng Leo XIII đã viết thông điệp nổi tiếng "Rerum Novarum", đề cập đến điều kiện của tầng lớp lao động và đặt nền móng cho học thuyết xã hội Công giáo hiện đại. Việc lựa chọn tông hiệu này gợi ý rằng Giáo hoàng Leo XIV có thể sẽ nhấn mạnh đến công bằng xã hội và cải cách trong Giáo hội.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: "Tôi đã thấy làn khói trắng, nhưng tôi chưa thấy Giáo hoàng".

Ông Trump trước đó đã vấp phải nhiều chỉ trích khi tài khoản chính thức của Nhà Trắng đăng một hình ảnh do AI tạo, trong đó tổng thống Mỹ mặc trang phục giống Giáo hoàng, ngay trước thềm mật nghị hồng y.

"Cảm giác quá tuyệt vời!": Tín hữu phản ứng trước khoảnh khắc lịch sử

Không khí tại Quảng trường Thánh Peter tràn ngập niềm vui và xúc động khi các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này.

"Tôi rất hạnh phúc, thật tuyệt vời khi được có mặt ở đây vào thời điểm này. Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng tôi biết ơn Chúa vì khoảnh khắc này", khách hành hương Roseleia Cordeiro (42 tuổi) từ Brazil vừa lau nước mắt vừa nói.

"Đây là một cảm giác tuyệt vời. Tôi không phải là người quá sùng đạo nhưng được ở đây với tất cả đám đông này khiến tôi vô cùng phấn khích", anh Joseph Brian, một đầu bếp 39 tuổi đến từ Belfast (Bắc Ireland), chia sẻ với AFP.

Quy trình sau khi bầu chọn tuân theo truyền thống nhiều thế kỷ. Sau khi Hồng y niên trưởng Giovanni Battista Re hỏi bằng tiếng Latin: "Ngài có chấp nhận việc bầu chọn ngài theo giáo luật làm giáo hoàng không?" và Prevost đồng ý, ngài được hỏi: "Ngài muốn được gọi bằng tên gì?"

Sau khi công bố tông hiệu Leo XIV, tân Giáo hoàng lui về "Phòng Nước Mắt" - một căn phòng nhỏ nằm bên trong nhà nguyện Sistine - để dành ít phút thinh lặng, suy tư và cầu nguyện. Chính trong căn phòng này, nhiều vị Giáo hoàng mới được bầu đã bật khóc vì cảm nhận sâu sắc trách nhiệm to lớn đặt lên vai mình.

Tân Giáo hoàng sau đó khoác lên mình bộ phẩm phục màu trắng đặc trưng, bao gồm áo chùng, áo Mozzetta và mũ Zucchetto (mũ sọ), trước khi xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter để chào đón các tín hữu lần đầu tiên.

Lễ đăng quang chính thức sẽ được tổ chức trong những ngày tới, có thể tại Quảng trường Thánh Peter, theo truyền thống của hai vị Giáo hoàng gần đây nhất. Buổi lễ này sẽ chính thức đánh dấu sự khởi đầu triều đại Giáo hoàng của Leo XIV khi ngài đảm nhận vai trò chăn dắt 1,4 tỷ tín hữu Công giáo trên toàn thế giới.

Khi Giáo hội và thế giới theo dõi chặt chẽ, Giáo hoàng Leo XIV đối mặt với thách thức giải quyết các vấn đề hiện đại trong khi vẫn bảo tồn truyền thống Công giáo - một sự cân bằng sẽ định hình triều đại Giáo hoàng của ngài trong những năm tới.