Keysight bổ sung các công cụ đo kiểm mới cho dòng sản phẩm RF và viba

Keysight bổ sung các công cụ đo kiểm mới nhanh và nhỏ gọn hơn cho dòng sản phẩm RF và viba

Theo Keysight, các giải pháp mới này cung cấp cho đội ngũ kỹ sư RF các công cụ nhỏ gọn, trên các nền tảng kênh đơn và đa kênh, để xác định đặc tính linh kiện và thiết bị ở tần số lên đến 54 GHz.

Bộ tạo tín hiệu và bộ tổng hợp RF là những công cụ thiết yếu mà đội ngũ kỹ sư RF thường xuyên sử dụng để đo kiểm linh kiện, thiết bị và hệ thống trong các lĩnh vực như radar và thiết bị điện tử quốc phòng, hệ thống thông tin vô tuyến, thiết bị điện tử tiêu dùng, v.v. Bộ phân tích nguồn tín hiệu (SSA) giúp các kỹ sư RF mô tả chính xác các yếu tố như nhiễu pha, trượt và ổn định tần số trong bộ dao động, bộ tổng hợp và nguồn tín hiệu và linh kiện hoạt động trên các hệ thống radar, mạng vô tuyến, điện toán tốc độ cao và thông tin quang. Các máy phân tích này đóng vai trò quan trọng để đảm bảo độ sạch của tín hiệu, giảm thiểu nhiễu và tối ưu hóa hiệu năng trong các ứng dụng RF và kỹ thuật số quan trọng.

Bộ tạo tín hiệu mới của Keysight có hiệu năng cao, nhiễu pha thấp, phổ sạch và tốc độ chuyển mạch nhanh, kết hợp với các tùy chọn đồng bộ pha đa kênh. Các bộ tổng hợp tần số vô tuyến RF mới cung cấp các tín hiệu sạch và nhanh, với các tính năng rút gọn đặt trong các thiết bị nhỏ gọn và tiết kiệm chi phí hơn, dành cho các ứng dụng tích hợp và sản xuất.

Các ưu điểm chính của sản phẩm nhỏ gọn mới này của Keysight:

Dễ vận chuyển: Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và tiêu thụ ít điện năng hơn so với các máy khác cùng loại, có thể dễ dàng vận chuyển, sử dụng hiệu quả trong phòng thí nghiệm.

Đo kiểm nhanh: Tốc độ chuyển mạch nhanh (tới 3 µs) có thể tăng tốc độ đo, mô phỏng tín hiệu di chuyển nhanh (ví dụ: RADAR) và tăng thông lượng với các tùy chọn đa kênh.

Nhiễu pha thấp: Bộ dao động thạch anh được xử lý nhiệt (ví dụ: nhiễu pha AP5021A -145 dBc/Hz ở 1 GHz, độ lệch 10 kHz, giá trị điển hình) cho tín hiệu sạch.

Khả năng tăng kênh: Các tùy chọn kênh đơn và đa kênh đồng pha; có thể liên kết nhiều thiết bị trong chế độ hoạt động đồng pha.

Khả năng điều chế kết hợp với tín hiệu sạch, chuyển mạch nhanh và đa kênh: Hỗ trợ điều chế biên độ, điều chế tần số, điều chế pha, điều chế xung, chuỗi xung, biến tần cùng với điều chế vectơ 400 MHz.

Tích hợp SSA toàn phần: Hệ thống tương quan chéo với nhiều nguồn DC nhiễu thấp và có thể lập trình.

Giao diện người dùng tối ưu: Màn hình cảm ứng LCD và phần mềm máy tính để bàn từ xa giúp vận hành dễ dàng.

Joe Rickert, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Trung tâm Đo lường tần số cao của Keysight, cho biết: “Các bộ tạo tín hiệu, bộ tổng hợp tần số và bộ phân tích nguồn tín hiệu mới này cung cấp cho đội ngũ kỹ sư vô tuyến các công cụ đo kiểm mới, kết hợp hài hòa giữa hiệu năng kỹ thuật, các yếu tố hình thức nhỏ gọn và hiệu quả về chi phí. Các bộ tạo tín hiệu cung cấp tín hiệu siêu sạch, chuyển mạch nhanh, đồng pha đa kênh và nhiều tính năng khác. Trong khi đó, các bộ tổng hợp có khả năng tạo tín hiệu sạch và nhanh với các bộ tính năng phù hợp mục tiêu và kích thước nhỏ dành cho các nhà tích hợp hệ thống và nhà sản xuất. Các bộ phân tích nguồn tín hiệu hỗ trợ xác định đặc điểm chính xác của các linh kiện hệ thống quan trọng như bộ dao động. Chúng tôi rất vui mừng với những giá trị mà những nền tảng mới này sẽ mang lại cho đội ngũ kỹ sư trong lĩnh vực hàng không vũ trụ/quốc phòng, truyền thông không dây, điện toán lượng tử, điện tử tiêu dùng, giáo dục và các ứng dụng khác.”