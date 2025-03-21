MediaTek ra mắt nền tảng IoT Genio 720 và Genio 520 cho các ứng dụng AI tạo sinh

Tại sự kiện Embedded World, MediaTek đã giới thiệu hai nền tảng IoT trí tuệ nhân tạo biên hiệu suất cao là Genio 720 và Genio 520. Những bổ sung mới này cho dòng Genio hỗ trợ các mô hình AI tạo sinh mới nhất, giao diện người máy (HMI), đa phương tiện và các tính năng kết nối cho các thiết bị IoT thông minh trong gia đình, bán lẻ, công nghiệp và thương mại.

MediaTek Genio 520. Ảnh: MediaTek

Genio 720 và Genio 520 mang lại hiệu suất xử lý biên vượt trội, đạt tới 10 TOPS với bộ xử lý thần kinh (NPU) thế hệ thứ 8 của MediaTek tích hợp sẵn, cung cấp khả năng tăng tốc phần cứng toàn diện cho các mô hình mạng thần kinh tích chập (CNN) và mạng thần kinh biến đổi (transformer). Ngoài ra, Genio 720 và Genio 520 còn cung cấp hiệu suất bộ nhớ nâng cao với bộ nhớ LPDDR5 lên đến 16GB, hỗ trợ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tối ưu hóa cho xử lý biên, đòi hỏi nhiều dữ liệu như Llama, Gemini, Phi và DeepSeek, đồng thời tăng tốc các tác vụ AI tạo sinh.

Được hỗ trợ bởi hệ sinh thái AI toàn cầu rộng lớn của MediaTek, các nhà phát triển có thể tận dụng các mô hình ngôn ngữ hàng đầu thế giới và các khuôn khổ chung để triển khai hiệu quả các ứng dụng AI tạo sinh đa phương thức và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn.

MediaTek Genio 720. Ảnh: MediaTek

“Genio 720 và Genio 520 sẽ mở ra một kỷ nguyên đổi mới IoT với khả năng AI tạo sinh mạnh mẽ nhưng hiệu quả ngay trên thiết bị, mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà, đồng thời đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu.” CK Wang - Tổng giám đốc Bộ phận Kinh doanh IoT tại MediaTek cho biết. “Với việc tích hợp NVIDIA TAO và các mô hình AI được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng AI biên, các nhà phát triển có thể mở rộng thiết kế của họ trên các sản phẩm và hình thức khác nhau, từ màn hình bán lẻ thông minh đến các ứng dụng HMI công nghiệp phức tạp.”

Được sản xuất trên tiến trình 6nm, Genio 720 và Genio 520 tích hợp CPU tám nhân với hai bộ xử lý Arm Cortex-A78 và sáu bộ xử lý Cortex-A55 giúp tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả năng lượng. Các nền tảng IoT hiệu suất cao này được tối ưu hóa cho việc sử dụng điện thấp, khiến chúng phù hợp với các thiết bị di động không cần quạt và dùng pin.

Với một loạt các tính năng đa phương tiện tiên tiến, Genio 720 và Genio 520 lý tưởng cho màn hình thương mại, thiết bị bán lẻ thông minh, ứng dụng HMI và các ứng dụng đa cửa sổ hoặc tương tác khác. Thiết kế phần cứng và phần mềm thống nhất của các nền tảng IoT này giúp các nhà phát triển dễ dàng viết mã một lần, chạy ở mọi nơi, đồng thời dễ dàng tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu ứng dụng cụ thể.

Genio 720/520 cũng hỗ trợ OSM (Mô-đun Tiêu chuẩn Mở) với các thiết kế tham khảo đảm bảo tính toàn vẹn của nguồn điện và tín hiệu, giúp rút ngắn đáng kể chu kỳ phát triển của người dùng trong OSM. Các đối tác của MediaTek dự kiến sẽ ra mắt các giải pháp OSM sử dụng Genio 720/520 vào nửa cuối năm nay, giúp đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn.

Các tính năng bổ sung của Genio 720 và Genio 520 bao gồm:

• Hỗ trợ một màn hình siêu rộng 4K/5K hoặc hai màn hình 2.5K

• Mã hoá và định dạng video 4K H.264/H.265 tiết kiệm điện

• Hỗ trợ tối đa ISP kép 16+16/32MP@30fps

• Hỗ trợ tối đa 6 camera FHD30 với các kênh ảo MIPI

• Tích hợp sẵn các giải pháp MediaTek Wi-Fi 6/6E

• Hỗ trợ Wi-Fi 7 và 5G Redcap qua các mô-đun ngoài

• Tùy chọn hệ điều hành Android, Yocto Linux và Ubuntu

• Bộ giao diện I/O tốc độ cao linh hoạt để mở rộng hệ thống

• Bộ giao diện hiển thị phong phú cho các ứng dụng yêu cầu đa màn hình

• Dải nhiệt công nghiệp và thương mại.

MediaTek sẽ bắt đầu gửi các mẫu thử nghiệm của nền tảng Genio 720 và 520 cho khách hàng vào Q2/2025. Tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm Genio tại: https://www.mediatek.com/products/iot/genio-iot