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Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV chủ trì họp báo quốc tế

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Thế Kiên

17:13 | 23/01/2026
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Chiều nay 23/1, Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Danh sách Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV diễn ra sáng 23/1
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ chủ trì họp báo quốc tế
Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cho biết chiều nay, 23/1 sẽ diễn ra Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ chủ trì họp báo.

Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Địa điểm tổ chức Trung tâm Báo chí Đại hội với sự tham dự của hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế.

Dự họp báo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trịnh Văn Quyết; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trước đó, các chính đảng và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi thư, điện mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhận được những tình cảm nồng ấm và sự cổ vũ to lớn từ các chính đảng, đối tác, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Các thư, điện chúc mừng là sự ghi nhận trân trọng đối với những thành tựu lịch sử của Việt Nam qua 40 năm Đổi mới, đồng thời cũng thể hiện sự tin tưởng vào những quyết sách chiến lược của Đại hội sẽ đưa đất nước tiếp tục phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Ấn Độ có đoạn viết: Đảng Cộng sản Ấn Độ luôn theo dõi và ngưỡng mộ những thành tựu toàn diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thành tựu này đã góp phần quan trọng nâng cao mức sống của nhân dân Việt Nam, đồng thời củng cố con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Đức có đoạn viết: Đảng Cộng sản Đức ấn tượng Đảng Cộng sản Việt Nam vượt qua các thách thức, thể hiện vai trò lãnh đạo, củng cố và phát triển Đảng nhằm tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội; tin tưởng Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu đặt ra, trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, tạo tiền đề vươn lên trở thành nước phát triển với định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Séc - Moravia có đoạn viết: Đảng Cộng sản Séc-Moravia đánh giá cao Báo cáo chính trị khóa XIII, đây là cơ sở quan trọng định hướng các nhiệm vụ chiến lược nhằm đưa Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội, hướng tới các mốc 2030 và 2045. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Séc-Moravia coi trọng quan hệ truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam, ủng hộ việc nâng cấp quan hệ Séc-Việt Nam lên Đối tác chiến lược, đồng thời ghi nhận vai trò tích cực của cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam tại Séc.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Brasil (PCdoB) có đoạn viết: Khẩu hiệu Đại hội thể hiện đường lối chính trị đúng đắn, kết hợp giữa sự kiên định các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa với khả năng đổi mới và ứng phó trước những thách thức của thời đại. Chủ đề của Đại hội đã phản ánh sự lãnh đạo sáng suốt và tính đúng đắn của con đường mà Việt Nam đang theo đuổi. Công cuộc đổi mới đã cho phép đất nước kết hợp sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế nhanh chóng với công bằng xã hội, giảm nghèo và không ngừng cải thiện điều kiện sống của nhân dân.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Chile có đoạn viết: Kinh nghiệm lịch sử, cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam là nguồn cảm hứng bất tận cho các lực lượng nhân dân cách mạng của Châu Mỹ. Mối quan hệ lịch sử gắn bó giữa hai Đảng có ý nghĩa chính trị và chiến lược quan trọng.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Argentina có đoạn viết: Đảng Cộng sản Argentina tin tưởng trong bối cảnh quốc tế đầy biến động với những thay đổi sâu sắc, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục vững bước tiến lên trong quá trình đổi mới và phát triển, luôn đặt nhân dân Việt Nam lên hàng đầu và bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Canada Marxist có đoạn viết: Đại hội XIV mang tính lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam mở đường cho các thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình. Đây là dịp tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các nhà lãnh đạo huyền thoại của Việt Nam và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Bangladesh có đoạn viết: Đảng Cộng sản Bangladesh tin tưởng Đại hội lần thứ XIV sẽ tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa, và đề ra những định hướng chiến lược đúng đắn nhằm xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, độc lập và xã hội chủ nghĩa, qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Na Uy có đoạn viết: Đảng Cộng sản Na Uy ngưỡng mộ những thành tựu lịch sử của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển chủ nghĩa xã hội và đoàn kết quốc tế. Những thành tựu này là nguồn cảm hứng cho các đảng viên cộng sản và các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới, tin tưởng các quyết định của Đại hội XIV sẽ nâng cao sức mạnh của Đảng để hoàn thành sứ mệnh lịch sử phục vụ nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Điện mừng của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) có đoạn viết: Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại Châu Á và trên thế giới Nhật Bản - Việt Nam, việc Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích của hai bên như an ninh, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Điện mừng của Đảng Bạch Nga (Belarus) có đoạn viết: Đảng Bạch Nga đánh giá cao những thành tựu lịch sử mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Bạch Nga coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và đối thoại mang tính xây dựng với Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc Đại hội thành công, đưa ra các quyết định quan trọng đối với vận mệnh đất nước.

Điện mừng của Đảng AMANAT Kazakhstan có đoạn viết: Đảng AMANAT vui mừng trước những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế; tin tưởng Đại hội lần thứ XIV sẽ là dấu mốc quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng và hiện đại hóa đất nước.

Điện mừng của Đảng Liên minh công dân Hungary (Fidesz) có đoạn viết: Đảng Fidesz chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm gần đây, tin tưởng nhiệm kỳ 2026–2031 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công, đặc biệt trong việc thực hiện tầm nhìn phát triển quốc gia đến năm 2045. Đảng Fidesz sẵn sàng hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Điện mừng của Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc có đoạn viết: Việt Nam giữ vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và là Đối tác chiến lược toàn diện mật thiết của Hàn Quốc. Hai Đảng chúng ta đã đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước thông qua việc duy trì quan hệ chặt chẽ.

Điện mừng của Đảng Dân chủ Mông Cổ có đoạn viết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế - xã hội của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao trong công cuộc đổi mới thời gian qua. Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ sẽ ngày càng được củng cố, phát triển hiệu quả, phù hợp với lợi ích và mong muốn chung của nhân dân hai nước.

Điện mừng của Đảng Cách mạng Tanzania có đoạn viết: Việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các kết quả và quyết nghị của Đại hội sẽ tiếp tục củng cố con đường phát triển của Việt Nam và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thúc đẩy phồn vinh và nâng cao đời sống của nhân dân Việt Nam.

Điện mừng của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) Thổ Nhĩ Kỳ có đoạn viết: Đảng Công lý và Phát triển AKP, Thổ Nhĩ Kỳ chúc thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đóng góp vào sự ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững của Việt Nam. Đảng AKP luôn quan tâm theo dõi sự phát triển của Việt Nam và đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo đất nước; đồng thời hết sức coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng và hai nước.

Điện mừng của Đảng Đại hội Tất cả những người Tiến bộ Nigeria có đoạn viết: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đã trở thành một quốc gia năng động và kiên cường hơn, được ngưỡng mộ trên toàn cầu về những tiến bộ vượt bậc và sự tận tâm bền bỉ vì lợi ích của người dân. Đảng Đại hội Tất cả những người Tiến bộ đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, toàn diện và góp phần tăng cường hòa bình, hợp tác trong khu vực và quốc tế.

Tổng Thư ký Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) gửi thư chúc mừng, nhấn mạnh Đại hội lần thứ XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho đất nước, đưa ra những quyết sách then chốt nhằm tiếp nối tiến trình cải cách không ngừng của Việt Nam, trong đó có di sản trường tồn của công cuộc Đổi mới. Sự kiện trọng đại này mang ý nghĩa sâu sắc đối với khu vực, góp phần củng cố đoàn kết khu vực và hiện thực hóa khát vọng chung về xây dựng một ASEAN gắn kết, tự cường và lấy người dân làm trung tâm.

Diễn đàn Chính trị Á - Âu (APEF) gửi thư chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta nhân dịp Đại hội XIV, khẳng định Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa chiến lược đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; tin tưởng những kết quả đạt được tại Đại hội XIV sẽ tiếp tục củng cố vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế, đồng thời đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và hợp tác tại châu Á.

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Quảng Bình

24°C

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Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
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Thừa Thiên Huế

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Thứ năm, 02/07/2026 00:00
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Thứ năm, 02/07/2026 03:00
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Thứ năm, 02/07/2026 18:00
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Thứ năm, 02/07/2026 00:00
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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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AUD 17605 17878 18455
CAD 17989 18264 18881
CHF 31868 32249 32897
CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
GBP 33956 34346 35284
HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
SGD 19779 20061 20642
THB 705 769 822
USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
USD (50,100) 26091 26105 26461
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 26,121 26,121 26,461
USD(1-2-5) 25,077 - -
USD(10-20) 25,077 - -
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JPY 158.78 159.07 168.4
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