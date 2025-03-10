Trend làm kẹo rau củ tại nhà

Trên mạng xã hội những ngày qua, nhiều tài khoản chia sẻ cách làm kẹo rau củ tại nhà. Trong video của tài khoản L.N. chia sẻ cách làm kẹo rau củ bằng nguyên liệu sẵn có như rau, củ quả tùy sở thích kết hợp với bột gelatin (một loại chất làm đông).

Sau khi lựa chọn các loại rau củ quả, việc chế biến cũng rất đơn giản. Tất cả nguyên liệu đưa vào máy say sinh tố xay nhuyễn, sau đó nấu chín bằng chảo chống dính, cho bột gelatin. Sau khi có hỗn hợp rau củ chỉ cần đổ vào khuôn silicon và chờ khoảng 3 - 4 tiếng sẽ cho ra sản phẩm là những viên kẹo rau củ.

Tuy nhiên các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc lạm dụng, hoặc thay thế rau, củ quả bằng kẹo rau củ sẽ không cung cấp đủ dinh dưỡng, chất xơ cho cơ thể.

Trao đổi với Báo chí, bà Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia - chia sẻ chất xơ tự nhiên từ nguồn rau, củ, quả có vai trò rất quan trọng với sức khỏe, không gì có thể thay thế được.

Chất xơ giúp phòng ngừa những chứng bệnh mạn tính như: bệnh tim mạch, thừa cân béo phì, đái tháo đường, táo bón, ung thư…

Thức ăn có nhiều chất xơ làm ta chóng no, giảm sự thèm ăn các món khác. Chất xơ trong thực phẩm thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giúp tống chất thải ra khỏi cơ thể mau chóng hơn và do đó giảm sự tồn tại của các chất độc trong cơ thể.

Theo khuyến nghị về tiêu thụ rau quả cho người Việt Nam của Viện Dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt, mức tiêu thụ rau quả cho người Việt là 480 - 560g/ngày (tương đương 6-7 đơn vị rau quả, mỗi đơn vị là 80g), trong đó tiêu thụ rau là từ 240 - 320g/ngày và tiêu thụ quả chín là 240g/ngày.

Rau củ tươi vẫn là ưu tiên hàng đầu

Theo bác sĩ Lâm, đối với việc tự làm các viên kẹo rau củ như trên chỉ nên sử dụng cho các trẻ lười ăn rau và sử dụng tạm thời chứ không nên thay thế. Bởi với những viên kẹo này, không biết trẻ sẽ ăn được bao nhiêu viên kẹo một ngày, có đủ nhu cầu về rau theo khuyến cáo hay không.

"Bên cạnh đó, việc ăn rau, củ nấu trực tiếp vẫn tốt hơn. Cha mẹ có thể nấu cùng thịt, tôm, chất béo… để cung cấp thêm dinh dưỡng cho trẻ. Ngoài ra khi có chất béo trong khẩu phần ăn mới giúp cơ thể hấp thu được beta-carotene và chuyển hóa thành vitamin A, E, D, K…", bác sĩ Lâm nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ dinh học và thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng thực phẩm bổ sung chất xơ tốt nhất là cơ thể tự hấp thu từ thức ăn tự nhiên.

Chất xơ tuy không được xem là chất dinh dưỡng, nhưng lại đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, từ đó cải thiện khả năng tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng khác.

Ông Thịnh cho hay việc ăn rau không chỉ cung cấp chất xơ mà còn bổ sung vitamin, khoáng chất và các hoạt chất sinh học quan trọng. Những dưỡng chất này giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.