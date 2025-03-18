Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiến nghị giải pháp đảm bảo nguồn điện bền vững

Sáng 18/3, tại trụ sở Chính phủ, đã diễn ra Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) - chủ trì phiên họp.

Về phía Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - thành viên Ban Chỉ đạo - tham dự phiên họp. Cùng dự họp có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Khai thác năng lượng tái tạo để phát triển hệ sinh thái dữ liệu

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai và điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến phát triển điện lực cho phù hợp với kịch bản tăng trưởng hai con số, giai đoạn 2026 - 2030.

Đến nay, tổng công suất các nguồn điện hiện tại ước tính khoảng 236.000 MW. Trong đó, điện than chiếm khoảng 14% tổng công suất; điện khí chiếm 15%; thủy điện đạt khoảng 34.000 MW, chiếm 15%; năng lượng tái tạo đạt tổng cộng 122.400 MW, chiếm khoảng 51,15%.

So sánh với Quy hoạch điện VIII ban đầu, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh có tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo tăng đáng kể. Điều này cho thấy, chương trình phát triển điện lực được xây dựng phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, đáp ứng được nhu cầu năng lượng trong nước và sẵn sàng cho xuất khẩu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên báo cáo về nội dung phát triển điện lực. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện dựa trên quan điểm khai thác và sử dụng tối đa, triệt để các nguồn tài nguyên trong nước. Các nguồn này bao gồm than, khí tự nhiên và các nguồn năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng thời, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã khắc phục được tình trạng mất cân đối trong kết nối giữa các vùng, miền, cũng như tối ưu hóa đường dây truyền tải đối với các nguồn điện, đáp ứng nhu cầu điện trong nước, phục vụ chương trình mua bán điện trực tiếp và sẵn sàng cho xuất khẩu theo hợp đồng trong tương lai.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá, việc khai thác và phát triển tối đa các nguồn năng lượng, trong đó có năng lượng tái tạo, sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và tạo cơ sở vững chắc để phát triển các trung tâm dữ liệu, bao gồm dữ liệu ngành, dữ liệu vùng và dữ liệu tập trung hiệu quả.

Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh một điểm lưu ý lúc này là cần khẩn trương triển khai thực hiện đúng Quy hoạch. Qua theo dõi tiến độ, các dự án tại địa phương vẫn diễn ra rất chậm so với yêu cầu, điều này rất có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt điện trong những năm cuối nhiệm kỳ tới.

Tháo gỡ khó khăn cho dự án năng lượng

Để góp phần thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ về chuyển đổi số cũng như đẩy mạnh nguồn điện xanh - sạch, bảo đảm dự phòng cao cho các trung tâm dữ liệu trong năm 2025 và các năm tiếp theo, Bộ Công Thương kiến nghị một số nội dung:

Thứ nhất, đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương hỗ trợ nhà đầu tư và tạo điều kiện thiết thực để các dự án trên địa bàn được triển khai, kết nối theo đúng kế hoạch.

Trước mắt, cần tập trung hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện Nghị quyết 233 của Chính phủ, nhằm huy động ngay 168 dự án năng lượng tái tạo đang có vướng mắc để đáp ứng nhu cầu điện năng theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thứ hai, đề nghị một số cơ quan liên quan, theo chức năng và nhiệm vụ được giao, tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện đang triển khai.

Thứ ba, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án truyền tải, đặc biệt là hệ thống truyền tải liên vùng. EVN cần phối hợp với các chủ đầu tư dự án điện khẩn trương hoàn thành đàm phán mua bán điện, huy động các nguồn điện ngoài hệ thống.

Đồng thời, Bộ Công Thương đề nghị Thành phố Hà Nội sớm giao đất cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia để xây dựng trung tâm điều hành mới, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh về nhu cầu điện của đất nước trong giai đoạn tới.

"Tin tưởng rằng, với những định hướng và giải pháp nêu trên, ngành năng lượng của Việt Nam sẽ được chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng xanh - sạch và bền vững, bảo đảm dự phòng cao cho các trung tâm dữ liệu, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Bộ Công Thương đứng đầu về Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong cung cấp dịch vụ công

Đối với hoạt động chuyển đổi số, năm 2024, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Cụ thể, đã ban hành và hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch chuyển đổi số và Kế hoạch thực hiện Đề án 06 của Bộ Công Thương năm 2024.

Hoàn thành việc xây dựng mới Trung tâm dữ liệu của Bộ, bảo đảm hạ tầng truyền dẫn đáp ứng nhu cầu triển khai Chính phủ điện tử/Chính phủ số tại Bộ Công Thương.

Ngành điện hướng đến tối đa hóa và tự động hóa các mạng lưới cho việc cung ứng điện hiệu quả. Ảnh minh họa

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu số, Bộ đã hoàn thành việc kết nối kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hoàn thành chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với Bộ Tài chính về các website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng và website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (trước 1 năm so với thời hạn yêu cầu tại Chỉ thị số 18 ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ). Qua đó, năm 2024, Bộ đã chia sẻ dữ liệu về 51.267 website và 864 ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử với Bộ Tài chính.

Bộ cũng đã hoàn thành việc kết nối Cổng dịch vụ công của Bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Về triển khai dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã cung cấp trực tuyến 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện. Nhờ đó, trong năm qua, Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương đã phục vụ hơn 54.000 doanh nghiệp, với hơn 2 triệu bộ hồ sơ được khai báo trực tuyến.

Với quan điểm và thực tiễn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đến nay, Bộ Công Thương đã đưa tổng cộng 129 dịch vụ công trực tuyến của Bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia với số lượng hồ sơ được số hóa và đồng bộ đạt gần 1,9 triệu bộ hồ sơ điện tử.

Từ kết quả đó, trong năm 2024, Bộ Công Thương đã xếp thứ nhất trong số các bộ, ngành về Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã hoàn thành kết nối 16 nhóm dịch vụ công trực tuyến với Cơ chế một cửa quốc gia. Đặc biệt, Bộ đã gửi 100% hồ sơ điện tử tới tất cả các nước trong khối ASEAN, Hàn Quốc thông qua thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, AK, VK…, góp phần đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp tận dụng các ưu đãi thuế mà các FTA đã được ký kết mang lại, đóng góp tích cực vào kết quả tăng trưởng xuất khẩu năm 2024.