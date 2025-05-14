Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế GTGT đến hết năm 2026. Bảo đảm giảm thuế gắn với mục tiêu ổn định tài khóa trung hạn và an toàn nợ công.

Theo tờ trình của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, đề xuất giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% áp dụng cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm như: Viễn thông; Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm; Kinh doanh bất động sản; Sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than); Hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng).

Đặc biệt, lần đầu tiên, xăng dầu được đề xuất giảm thuế GTGT, mở rộng phạm vi áp dụng chính sách hỗ trợ đến các mặt hàng thiết yếu như máy giặt, lò vi sóng, nhằm tăng sức mua và kích thích tiêu dùng nội địa .

Dự kiến, việc giảm thuế GTGT trong 18 tháng sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 121.740 tỷ đồng. Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng chính sách này sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đồng thời giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất kinh doanh .

Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ, nhận định rằng việc tiếp tục giảm thuế GTGT là cần thiết trong bối cảnh kinh tế hiện nay, nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn tới .

Việc Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian giảm 2% thuế GTGT đến hết năm 2026 thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nếu được Quốc hội thông qua, chính sách này sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tiêu dùng nội địa, ổn định kinh tế vĩ mô và đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025.