Có hoàn thuế cho Samsung hay không thì nói một câu?

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Hội nghị đối thoại sáng nay - Ảnh: HỒNG PHÚC.

Tại Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM và doanh nghiệp Hàn Quốc sáng nay (25-3), ông Kwon Choon Ki, Tổng Giám đốc Samsung SEHC, cho biết doanh nghiệp này chưa được hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 582 tỉ đồng.

Dù đã nhiều lần làm việc với Cục Thuế TP.HCM, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể về phương án xử lý.

Là người chủ trì Hội nghị, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu đại diện cơ quan thuế có câu trả lời về phản ánh của Samsung SEHC.

Ông Giang Văn Hiển, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực II, cho biết cơ quan thuế đã tiếp nhận vấn đề và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc.

Đồng thời, ông Hiển cho biết hiện Bộ Tài chính giao cơ quan hải quan xác định doanh nghiệp nào đủ điều kiện hưởng tờ khai thuế xuất khẩu tại chỗ.

Ngay sau đó, ông Võ Văn Hoan đã yêu cầu Hải quan TP.HCM đưa ra ý kiến về vụ việc này.

Đại diện cơ quan Hải quan TP.HCM khẳng định mọi thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ trên cả nước đều được thực hiện theo quy định giống nhau, và thời gian qua vẫn diễn ra bình thường.

Theo ông Bùi Tuấn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực II, về nguyên tắc việc hoàn thuế cho Samsung SEHC sẽ được thực hiện.

Tuy nhiên trước đây cả Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đều đã có tờ trình gửi Bộ Tài chính để xác định cơ quan nào chịu trách nhiệm xử lý.

Dù trong một số cuộc họp, lãnh đạo Bộ Tài chính từng quyết định giao cho Tổng cục Thuế thực hiện hoàn thuế, nhưng sau khi nghiên cứu, Tổng cục Thuế lại phát sinh vướng mắc và tiếp tục họp để làm rõ.

"Rõ ràng câu chuyện ở đây là quyết định như thế nào đang chờ quyết định của lãnh đạo Bộ Tài chính", ông Hải nói và cho rằng Samsung có thể làm việc với Bộ Tài chính để đẩy nhanh tiến trình giao cho cơ quan nào thực hiện.

Vị này cũng cho biết, về mặt quy trình hoàn thuế, các thủ tục đã đầy đủ theo quy định pháp luật.

"Căn cứ trên yêu cầu của lãnh đạo bộ, chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng quy trình", ông Hải nói.

Quyết liệt xử lý vướng mắc

Kết luận về vụ việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đánh giá vấn đề này đã "tính tới tính lui vì chính mình cũng chưa thống nhất được đầu mối nào giải quyết".

Ông đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo với Bộ Tài chính để làm rõ đơn vị nào sẽ trực tiếp xử lý vấn đề hoàn thuế cho Samsung SEHC. Khi đã xác định được, các bên cần bàn bạc và đưa ra mốc thời gian cụ thể để kết thúc vụ việc.

"Các đồng chí có cho hoàn hay không cho hoàn thì nói một câu để người ta yên tâm làm việc khác. Tôi đề nghị Cục Thuế có báo cáo với bộ để giải quyết dứt điểm", ông Hoan nói.

Ông Hoan cũng thông báo với đại diện Samsung SEHC rằng nếu đến tháng 6-2025, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết hoặc "chưa rõ con đường, mờ mờ ảo ảo, không biết có được hoàn hay không được hoàn, không biết khi nào kết thúc", doanh nghiệp có thể gửi văn bản lên UBND TP.HCM để cùng báo cáo lên Bộ Tài chính nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý.

Ngoài trường hợp của Samsung, ông Kim Nyoun Ho, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), cho biết tình trạng chậm hoàn thuế VAT liên quan đến hoạt động "xuất khẩu tại chỗ" đối với các nhà cung cấp nguyên vật liệu.

Theo ông, các doanh nghiệp phụ trợ tại Việt Nam hiện phải nộp thuế VAT 8-10% khi nhập khẩu nguyên liệu. Sau khi gia công, họ sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu với mức thuế VAT là 0%.

Tuy nhiên việc tạm hoãn hoàn thuế VAT đang khiến các doanh nghiệp này gặp bất lợi.

Phản hồi về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh quan điểm, các vướng mắc của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp hỗ trợ, cần được xử lý nhanh chóng.

Ông đánh giá mức chênh lệch thuế suất 8-10% và 0% là đáng kể, có thể trở thành nguồn lực quan trọng để doanh nghiệp tái đầu tư sản xuất.

Dù KOCHAM chưa nêu cụ thể doanh nghiệp nào đang gặp khó khăn trong vấn đề này, ông Hoan khẳng định sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để đưa ra cơ chế hoàn thuế nhanh chóng và "đúng quy định, còn nếu sai thì trừ, xử lý rõ ràng".