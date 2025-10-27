CORTIS: Tân binh K-pop khuấy động làng nhạc thế giới

Nguồn ảnh: Concept Photo “Scene 2”

Ngày 18/8/2025, CORTIS ra mắt dưới trướng Big Hit Music, nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng nhạc K-pop. Nhóm gồm năm thành viên Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho mang đến màu sắc mới lạ. Album đầu tay Color Outside the Lines cùng ca khúc chủ đề What You Want tạo cơn sốt toàn cầu. Chỉ trong hai tuần, album bán hơn 500.000 bản, đạt 436.367 bản ngay tuần đầu, tăng 15% ở tuần tiếp theo. Thành tích này hiếm thấy ở một nhóm nhạc mới debut, khẳng định vị thế CORTIS trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

CORTIS không chỉ gây ấn tượng ở Hàn Quốc mà còn ghi dấu trên thị trường quốc tế. Mini album Color Outside the Lines xuất hiện ở vị trí 15 trên Billboard 200, sau đó trở lại vị trí 171 trong tuần thứ ba không liên tiếp. Đĩa đơn GO! đạt hạng 4 trên World Digital Song Sales, thể hiện sức mua mạnh mẽ từ người hâm mộ toàn cầu. Album giữ vị trí thứ 3 trên World Albums Chart suốt sáu tuần liên tiếp, đồng thời vươn lên hạng 11 trên Top Album Sales và Top Current Album Sales tại Mỹ. Nhóm cũng lọt vào Billboard Artist 100 ở vị trí 80, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp góp mặt trong danh sách nghệ sĩ ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

CORTIS tận dụng mạng xã hội để xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Nhóm xuất hiện trên TikTok, YouTube Shorts, Instagram và Weverse, nơi mỗi thành viên thể hiện cá tính riêng. Video hậu trường, thử thách sáng tạo hay câu chuyện cá nhân của các thành viên như Martin, James, Juhoon giúp nhóm gần gũi hơn với khán giả. Chỉ trong tuần đầu ra mắt, tài khoản Instagram của CORTIS đạt 366.000 người theo dõi, tài khoản X có 22.000 người theo dõi. Hashtag #CORTIS ghi nhận hơn 2 triệu lượt nhắc đến trên X, chứng minh sức hút mạnh mẽ của nhóm trên không gian mạng.

CORTIS đại diện cho sự đổi mới của văn hóa công nghiệp Hàn Quốc. Nhóm không chỉ hát mà còn sáng tạo nội dung, kết nối trực tiếp với người hâm mộ qua các nền tảng số. Chiến lược toàn cầu hóa của Big Hit Music giúp CORTIS chinh phục thị trường Mỹ, châu Âu và châu Á. Với tinh thần phá cách và khả năng tương tác, nhóm hứa hẹn trở thành biểu tượng K-pop mới, tiếp nối thành công của BTS và TXT. CORTIS cho thấy K-pop không chỉ là âm nhạc mà còn là cầu nối văn hóa, lan tỏa giá trị sáng tạo đến khán giả toàn cầu.

Với những thành công ban đầu, CORTIS được kỳ vọng tiếp tục bứt phá trong năm 2025. Nhóm có tiềm năng ra mắt thêm sản phẩm âm nhạc độc đáo, mở rộng tour diễn quốc tế, và củng cố fandom qua các nền tảng số. CORTIS không chỉ là hiện tượng K-pop mà còn là minh chứng cho sức mạnh của văn hóa công nghiệp Hàn Quốc trong kỷ nguyên số. Khán giả Việt Nam, đặc biệt từ 25 đến 70 tuổi, chắc chắn sẽ tìm thấy ở CORTIS sự tươi mới, sáng tạo và cảm hứng từ làn sóng K-pop hiện đại.