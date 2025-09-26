Đẩy mạnh truyền thông và chuyển đổi số trong chương trình giảm nghèo năm 2025

Ngày 25/9, tại TP. Cần Thơ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Hội nghị có sự tham dự của bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cùng 145 đại biểu là cán bộ Mặt trận, cán bộ phụ trách Nông thôn mới giảm nghèo, chuyển đổi số và truyền thông trên mạng xã hội của 8 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

Chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, trở thành xu thế tất yếu và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân, tạo ra những cơ hội mới cho phát triển bền vững. Đối với Việt Nam, chuyển đổi số được xác định là một trong ba trụ cột chiến lược trong quá trình phát triển đất nước, bên cạnh phát triển kinh tế số và xã hội số.

Bà Hà Thị Nga – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Theo bà Hà Thị Nga – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác truyền thông, đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số, có vai trò then chốt trong việc lan tỏa chính sách và huy động sự tham gia của toàn xã hội tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đến tháng 6/2025, cả nước có 6.058/7.696 xã (78,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó hơn 2.400 xã đạt chuẩn nâng cao, 655 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; 318 huyện và 13 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,03%/năm; 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo cùng ba huyện nghèo đã thoát nghèo.

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 2021-2025, Việt Nam đặt mục tiêu giảm 1-1,5% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%; ít nhất 30% huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn thoát nghèo; hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm 4-5%/năm.

Chương trình được triển khai thông qua 7 dự án thành phần, trong đó truyền thông và chuyển đổi số là trụ cột quan trọng để lan tỏa chính sách, thay đổi nhận thức và huy động nguồn lực xã hội.

Hội nghị tập huấn năm 2025 xoay quanh ba chuyên đề: Tổng quan về giảm nghèo bền vững: Cập nhật khung chính sách, chỉ số nghèo đa chiều, định hướng đến 2030, chia sẻ mô hình thành công.

Kỹ năng truyền thông mới: xây dựng thông điệp, kể chuyện bằng dữ liệu, chiến dịch đa kênh qua báo chí, mạng xã hội, loa truyền thanh; ứng dụng AI và công nghệ số để đo lường hiệu quả.

Huy động nguồn lực xã hội và quản lý Quỹ “Vì người nghèo” bằng chuyển đổi số: vận động tài trợ, xây dựng đề xuất chuyên nghiệp, sử dụng QR code, bảng công khai thu-chi trực tuyến, dashboard minh bạch.

Diễn đàn mở và trải nghiệm thực tế

Hội nghị năm nay được thiết kế theo hướng tương tác, với sự tham gia của chuyên gia các bộ, ngành, đại diện địa phương, cùng các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp. Nội dung tập huấn kết hợp giữa lý thuyết, thảo luận nhóm, tọa đàm trực tuyến và trải nghiệm mô hình thực tế, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Theo bà Hà Thị Nga, thông qua các nền tảng số sẽ mở rộng kênh kết nối giữa Mặt trận với nhân dân, giúp người dân phản ánh, tham gia và phát huy vai trò chủ thể. Đây cũng là công cụ quan trọng để huy động, kết nối nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Hội nghị không chỉ truyền tải chính sách, mà còn tạo diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp mới, góp phần chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên là các chuyên gia về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực giảm nghèo và chuyển đổi số, đồng thời là những người trực tiếp làm công tác quản lý các lĩnh vực chuyên môn của các Bộ, ngành giới thiệu các chuyên đề về: tổng quan về kết quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và một số định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với chuyên đề giới thiệu về công tác chuyển đổi số trong công tác Mặt trận cũng như ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ trao đổi, chia sẽ một số kinh nghiệm của địa phương về kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, bền vững và ứng dụng chuyển đổi số.

Các đại biểu cũng có buổi tọa đàm trao đổi những nội dung liên quan đến các hoạt động của Mặt trận trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và thực hiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực này. Trong chương trình tập huấn, các đại biểu đi thực tế, trao đổi và học tập mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của địa phương, đây là mô hình hoạt động rất hiệu quả, nhiều năm qua đã góp rất nhiều cho phần phát triển kinh tế, hỗ trợ giải quyết cho hàng ngàn lao động của của địa phương trong thời gian qua.