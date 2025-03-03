Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

MobiFone được vinh danh vì đóng góp xuất sắc cho chuyển đổi số tại Hà Nội

22:53 | 03/03/2025
Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã nhận bằng khen vì những đóng góp xuất sắc trong việc phát triển ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp tại Hà Nội, khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Sáng 3/3, tại Hà Nội, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã vinh dự nhận bằng khen về thành tích xuất sắc trong phát triển ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp trong cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hà Nội.

Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác triển khai ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp trong cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP. Hà Nội. Ảnh: MobiFone

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang là mục tiêu quan trọng của Đảng và Chính phủ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Tổng công ty Viễn thông MobiFone luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc.

MobiFone trong năm qua luôn nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đồng bộ.

Ông Nguyễn Đình Chiến – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (ngoài cùng bên trái) đại diện Tổng công ty nhận bằng khen. Ảnh: MobiFone

Ông Nguyễn Đình Chiến - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đã đại diện MobiFone nhận bằng khen. Đồng thời, ông Đoàn Đình Dân - Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin MobiFone cũng được khen thưởng cá nhân vì những đóng góp quan trọng trong việc phát triển ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp.

Ông Đoàn Đình Dân - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm công nghệ thông tin MobiFone (thứ 4 từ trái sang) nhận bằng khen cá nhân. Ảnh: MobiFone

Trong năm qua, MobiFone đã phát triển thành công hai giải pháp nổi bật cho Thành ủy Hà Nội. Đầu tiên là giải pháp xây dựng chương trình công tác cho Thành ủy Hà Nội và các cấp quận/huyện, giúp quản lý, điều hành và theo dõi tiến trình thực hiện công việc một cách hiệu quả, khoa học và minh bạch. Phần mềm này cho phép lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giám sát tiến độ và đảm bảo phối hợp hợp lý giữa các đơn vị.

Giải pháp thứ hai là trợ lý ảo hỏi đáp văn kiện, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI giúp tự động tìm kiếm, phân tích và cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác từ hệ thống tài liệu nội bộ. Giải pháp này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao hiệu quả làm việc, đảm bảo tính chính xác trong nghiên cứu thông tin.

Đáng chú ý, MobiFone đã phối hợp chặt chẽ với Thành ủy Hà Nội trong quá trình thu thập, tổng hợp dữ liệu văn kiện và chuẩn hóa thông tin để đảm bảo tính chính xác, thống nhất khi triển khai.

MobiFone còn chủ động chuẩn bị tài liệu hướng dẫn dưới nhiều hình thức như văn bản, video và tài liệu trực tuyến, đồng thời tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho cán bộ tại Hà Nội và các quận/huyện.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đại biểu đã trực tiếp trải nghiệm ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp tại gian hàng MobiFone trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: MobiFone

Bằng khen của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội là sự công nhận năng lực và khẳng định MobiFone là nhà cung cấp uy tín, dẫn dắt và đồng hành cùng các tỉnh, thành phố trên cả nước nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển đổi số.

Là đơn vị tiên phong trong chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, MobiFone đã thể hiện trách nhiệm trong sứ mệnh chuyển đổi số nội bộ doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi số cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy nền kinh tế số, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia dẫn đầu về Chính phủ điện tử.

