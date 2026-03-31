Kinh tế số
Sản xuất Trung Quốc tăng tốc trở lại, PMI đạt mức cao nhất trong một năm

Thế Kiên

18:17 | 31/03/2026
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), PMI sản xuất tháng 3 đạt 50,4, cao hơn đáng kể so với dự báo 50,1 trong khảo sát của Reuters. Đây cũng là mức cao nhất trong vòng một năm, cho thấy khu vực sản xuất đã quay trở lại trạng thái mở rộng sau khi rơi xuống 49,3 và 49,0 trong tháng 1 và 2.
Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố hôm nay 31/3, Chỉ số Quản lý Mua hàng Sản xuất (PMI) tháng 3 đã tăng lên 50,4.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã phục hồi rõ rệt trong tháng 3 khi PMI đạt 50,4 – mức cao nhất trong một năm và vượt dự báo của Reuters.

Ngưỡng 50 được xem là ranh giới giữa tăng trưởng và suy giảm, do đó việc vượt mốc này phản ánh sự cải thiện đáng kể của nền kinh tế công nghiệp lớn thứ hai thế giới.

Động lực từ xuất khẩu và phục hồi sau kỳ nghỉ

Theo ông Huo Lihui, chuyên viên thống kê trưởng của NBS, đà tăng trưởng trong tháng 3 chủ yếu đến từ việc các nhà máy tăng tốc sản xuất trở lại sau kỳ nghỉ dài giữa tháng 2.

Các chỉ số phụ cho thấy sản lượng và đơn đặt hàng mới đều tăng và đơn hàng xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ.

Tuy nhiên, tồn kho nguyên vật liệu, việc làm và thời gian giao hàng vẫn suy giảm.

Điều này phản ánh sự phục hồi chưa đồng đều, khi cầu bên ngoài cải thiện nhưng áp lực nội tại vẫn tồn tại.

Song song đó, PMI phi sản xuất – đại diện cho lĩnh vực dịch vụ như du lịch – cũng tăng lên 50,1 từ mức 49,5 trong tháng 2, cho thấy sự cải thiện nhẹ của khu vực dịch vụ.

Áp lực chi phí từ xung đột Trung Đông

Dù hoạt động sản xuất khởi sắc, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn đối mặt với áp lực chi phí gia tăng do bất ổn địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông.

Giá nguyên liệu đầu vào và giá bán tại nhà máy đã tăng mạnh, lần lượt đạt 63,9% và 55,4%, do chi phí vận chuyển và nhập khẩu - đặc biệt là dầu thô và hóa chất leo thang.

Những biến động này có liên quan trực tiếp đến nguy cơ lan rộng của xung đột tại khu vực Trung Đông, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Cameron Johnson, đối tác cấp cao tại Tidalwave Solution (Thượng Hải), nhiều doanh nghiệp kỳ vọng áp lực chi phí chỉ mang tính tạm thời.

Nguyên nhân là Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 5 để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, mở ra khả năng hạ nhiệt căng thẳng thương mại và địa chính trị.

“Tuy nhiên, nếu gián đoạn kéo dài đến tháng 5, đó sẽ là vấn đề nghiêm trọng đối với sản xuất,” Johnson cảnh báo.

Xuất khẩu tiếp tục là trụ đỡ

Trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu của Trung Quốc tăng tới 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa kỳ vọng. Động lực chính đến từ nhu cầu mạnh mẽ tại Đông Nam Á và châu Âu, bù đắp cho sự suy giảm đơn hàng từ Mỹ.

Đáng chú ý, nhu cầu đối với các sản phẩm năng lượng tái tạo như tấm pin mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng tăng mạnh từ các thị trường như châu Âu, Ấn Độ và Đông Phi.

Dù PMI chính thức cho thấy tín hiệu tích cực, một khảo sát riêng của RatingDog và S&P Global dự kiến công bố cho thấy PMI có thể giảm nhẹ xuống 51,6 trong tháng 3, từ mức 52,1 của tháng trước.

Điều này cho thấy đà phục hồi vẫn tồn tại nhưng có dấu hiệu chậm lại, phản ánh những rủi ro từ chi phí đầu vào, địa chính trị và cầu toàn cầu chưa thực sự ổn định.

