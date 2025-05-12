Sony ra mắt ống kính cao cấp mới

Theo đó, FE 50-150mm F2 GM là ống kính zoom tele đầu tiên trên thế giới sở hữu tiêu cự tối đa 150mm cùng khẩu độ F2 không đổi. Đây cũng là ống kính thuộc dòng sản phẩm cao cấp G Master™ giúp mang đến độ phân giải cực cao và hiệu ứng bokeh tuyệt đẹp.

Theo Sony, thiết kế quang học tiên tiến của FE 50-150mm F2 GM tích hợp hai thấu kính XA (phi cầu cực đại), hai thấu kính siêu ED (tán sắc siêu thấp) cùng ba thấu kính ED, giúp kiểm soát hiệu quả quang sai và duy trì độ sắc nét vượt trội trên toàn dải zoom. Cấu trúc lấy nét nổi (floating focus) cho phép lấy nét ở khoảng cách tối thiểu 0,4m và đạt độ phóng đại tối đa 0,20 lần, lý tưởng cho chụp chi tiết cận cảnh.

Khẩu độ F2 sẽ duy trì liên tục trên toàn dải zoom kết hợp với cấu trúc 11 lá khẩu tròn mới mang lại hiệu ứng bokeh mịn màng đặc trưng của dòng G Master, giúp chụp chân dung, chụp ảnh cưới hay chụp sự kiện vô cùng lý tưởng.

Khi quay phim, FE 50-150mm F2 GM cũng đem đến chất lượng hình ảnh điện ảnh với độ chi tiết cao và màu sắc sống động.

Đi cùng với đó là công nghệ lớp phủ Nano AR Coating II độc quyền của Sony giúp giảm hiện tượng lóa sáng và bóng ma, ngay cả trong những tình huống ngược sáng, mang lại hình ảnh trong trẻo và sắc nét.

Không chỉ vượt trội về công nghệ, FE 50-150mm F2 GM còn có thiết kế nhỏ gọn với chiều dài chỉ khoảng 200mm và trọng lượng chỉ 1.340g, giúp dễ dàng sử dụng.

Ống kính sử dụng thiết kế zoom trong (internal zoom), giúp duy trì chiều dài và cân bằng trọng tâm ngay cả khi thay đổi tiêu cự, rất lý tưởng cho sử dụng cầm tay hoặc khi gắn trên gimbal. Thiết kế của FE 50-150mm F2 GM được đánh giá là lựa chọn "tất cả trong một" cho các nhiếp ảnh gia và nhà làm phim cần dải tiêu cự linh hoạt từ tiêu chuẩn đến tele.

Xét về khả năng lấy nét, Sony cho biết FE 50-150mm F2 GM có khả năng lấy nét tự động nhanh, chính xác và êm ái nhờ được trang bị bốn mô-tơ tuyến tính XD (Extreme Dynamic) cùng với thuật toán điều khiển tiên tiến. Với hệ thống lấy nét nhanh và dải zoom 50-150mm linh hoạt, FE 50-150mm F2 GM lý tưởng để ghi lại các môn thể thao trong nhà, chân dung và sự kiện.

Được thiết kế hướng đến nhà làm phim, FE 50-150mm F2 GM giúp giảm thiểu hiện tượng hiện tượng bù thở ống kính trong suốt quá trình lấy nét. Đồng thời FE 50-150mm F2 GM còn có khả năng tương thích với tính năng Breathing Compensation trên một số dòng máy Alpha hỗ trợ, giúp mang lại những cảnh quay ổn định hơn.

Chức năng lấy nét tay tuyến tính cũng mang lại trải nghiệm lấy nét tay tự nhiên, trong khi thiết kế zoom trong giúp duy trì sự ổn định hình ảnh ngay cả khi thay đổi tiêu cự trên gimbal. Mô-tơ XD vận hành êm ái, hạn chế tối đa tiếng ồn khi quay video.

FE 50-150mm F2 GM cũng được thiết kế để có thể kháng bụi và chống ẩm hiệu quả, giúp người dùng yên tâm tác nghiệp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhờ lớp phủ fluorine, giúp chống bám bụi bẩn, dấu vân tay và dầu mỡ, dễ dàng lau chùi, giữ cho ống kính luôn trong tình trạng tối ưu.

Sony FE 50-150mm F2 GM chính thức bán ra với giá 94,990,000 đồng.

Chi tiết xem tại: https://promotion.sony.com.vn/sel50150gm-ong-kinh-fe-50-150mm-f2-gm?cid=pr-apac-176259