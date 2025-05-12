Điện tử tiêu dùng
E-Fashion

Sony ra mắt ống kính cao cấp mới

Phạm Anh

Phạm Anh

10:25 | 12/05/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Với mong muốn nâng tầm sáng tạo hình ảnh cho các nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới, ảnh chân dung, chụp thể thao và các nhà quay phim chuyên nghiệp, Sony ra mắt ống kính mới FE 50-150mm F2 GM.
Sony ra mắt ống kính FE 70-200MM F4 Macro G OSS II Sony ra mắt ống kính zoom góc rộng nhỏ và nhẹ nhất thế giới Sony ra mắt ống kính chân dung nhỏ gọn FE 85mm F1.4 GM II

Theo đó, FE 50-150mm F2 GM là ống kính zoom tele đầu tiên trên thế giới sở hữu tiêu cự tối đa 150mm cùng khẩu độ F2 không đổi. Đây cũng là ống kính thuộc dòng sản phẩm cao cấp G Master™ giúp mang đến độ phân giải cực cao và hiệu ứng bokeh tuyệt đẹp.

Sony ra mắt ống kính cao cấp mới
FE 50-150mm F2 GM là ống kính zoom tele đầu tiên trên thế giới sở hữu tiêu cự tối đa 150mm cùng khẩu độ F2 không đổi
Theo Sony, thiết kế quang học tiên tiến của FE 50-150mm F2 GM tích hợp hai thấu kính XA (phi cầu cực đại), hai thấu kính siêu ED (tán sắc siêu thấp) cùng ba thấu kính ED, giúp kiểm soát hiệu quả quang sai và duy trì độ sắc nét vượt trội trên toàn dải zoom. Cấu trúc lấy nét nổi (floating focus) cho phép lấy nét ở khoảng cách tối thiểu 0,4m và đạt độ phóng đại tối đa 0,20 lần, lý tưởng cho chụp chi tiết cận cảnh.
Sony ra mắt ống kính cao cấp mới
Khẩu độ F2 sẽ duy trì liên tục trên toàn dải zoom kết hợp với cấu trúc 11 lá khẩu tròn mới mang lại hiệu ứng bokeh mịn màng

Khẩu độ F2 sẽ duy trì liên tục trên toàn dải zoom kết hợp với cấu trúc 11 lá khẩu tròn mới mang lại hiệu ứng bokeh mịn màng đặc trưng của dòng G Master, giúp chụp chân dung, chụp ảnh cưới hay chụp sự kiện vô cùng lý tưởng.

Khi quay phim, FE 50-150mm F2 GM cũng đem đến chất lượng hình ảnh điện ảnh với độ chi tiết cao và màu sắc sống động.

Sony ra mắt ống kính cao cấp mới
Công nghệ lớp phủ Nano AR Coating II độc quyền của Sony giúp giảm hiện tượng lóa sáng và bóng ma, ngay cả trong những tình huống ngược sáng

Đi cùng với đó là công nghệ lớp phủ Nano AR Coating II độc quyền của Sony giúp giảm hiện tượng lóa sáng và bóng ma, ngay cả trong những tình huống ngược sáng, mang lại hình ảnh trong trẻo và sắc nét.

Không chỉ vượt trội về công nghệ, FE 50-150mm F2 GM còn có thiết kế nhỏ gọn với chiều dài chỉ khoảng 200mm và trọng lượng chỉ 1.340g, giúp dễ dàng sử dụng.

Ống kính sử dụng thiết kế zoom trong (internal zoom), giúp duy trì chiều dài và cân bằng trọng tâm ngay cả khi thay đổi tiêu cự, rất lý tưởng cho sử dụng cầm tay hoặc khi gắn trên gimbal.

Ống kính sử dụng thiết kế zoom trong (internal zoom), giúp duy trì chiều dài và cân bằng trọng tâm ngay cả khi thay đổi tiêu cự, rất lý tưởng cho sử dụng cầm tay hoặc khi gắn trên gimbal. Thiết kế của FE 50-150mm F2 GM được đánh giá là lựa chọn "tất cả trong một" cho các nhiếp ảnh gia và nhà làm phim cần dải tiêu cự linh hoạt từ tiêu chuẩn đến tele.

Xét về khả năng lấy nét, Sony cho biết FE 50-150mm F2 GM có khả năng lấy nét tự động nhanh, chính xác và êm ái nhờ được trang bị bốn mô-tơ tuyến tính XD (Extreme Dynamic) cùng với thuật toán điều khiển tiên tiến. Với hệ thống lấy nét nhanh và dải zoom 50-150mm linh hoạt, FE 50-150mm F2 GM lý tưởng để ghi lại các môn thể thao trong nhà, chân dung và sự kiện.

Sony ra mắt ống kính cao cấp mới
Với hệ thống lấy nét nhanh và dải zoom 50-150mm linh hoạt, FE 50-150mm F2 GM lý tưởng để ghi lại các môn thể thao trong nhà, chân dung và sự kiện

Được thiết kế hướng đến nhà làm phim, FE 50-150mm F2 GM giúp giảm thiểu hiện tượng hiện tượng bù thở ống kính trong suốt quá trình lấy nét. Đồng thời FE 50-150mm F2 GM còn có khả năng tương thích với tính năng Breathing Compensation trên một số dòng máy Alpha hỗ trợ, giúp mang lại những cảnh quay ổn định hơn.

Sony ra mắt ống kính cao cấp mới
Chức năng lấy nét tay tuyến tính cũng mang lại trải nghiệm lấy nét tay tự nhiên

Chức năng lấy nét tay tuyến tính cũng mang lại trải nghiệm lấy nét tay tự nhiên, trong khi thiết kế zoom trong giúp duy trì sự ổn định hình ảnh ngay cả khi thay đổi tiêu cự trên gimbal. Mô-tơ XD vận hành êm ái, hạn chế tối đa tiếng ồn khi quay video.

FE 50-150mm F2 GM cũng được thiết kế để có thể kháng bụi và chống ẩm hiệu quả, giúp người dùng yên tâm tác nghiệp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhờ lớp phủ fluorine, giúp chống bám bụi bẩn, dấu vân tay và dầu mỡ, dễ dàng lau chùi, giữ cho ống kính luôn trong tình trạng tối ưu.

Sony ra mắt ống kính cao cấp mới
Sony FE 50-150mm F2 GM chính thức bán ra với giá 94,990,000 đồng.

Chi tiết xem tại: https://promotion.sony.com.vn/sel50150gm-ong-kinh-fe-50-150mm-f2-gm?cid=pr-apac-176259

Sony ống kính mới ống kính cao cấp dành cho người dùng chuyên nghiệp FE 50-150mm F2 GM ống kính sony Len sony

Bài liên quan

Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới

Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới

Sony trình làng Alpha 1 II cùng ống kính FE 28-70mm F2 G Master

Sony trình làng Alpha 1 II cùng ống kính FE 28-70mm F2 G Master

Sony ra mắt ống kính tele macro FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

Sony ra mắt ống kính tele macro FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt

Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt

Sony ra mắt trung tâm sửa chữa và cân chỉnh ống kính chuyên sâu

Sony ra mắt trung tâm sửa chữa và cân chỉnh ống kính chuyên sâu

Có thể bạn quan tâm

Garmin Venu 4, chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn

Garmin Venu 4, chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn

Điện tử tiêu dùng
Đồng thồ được thiết kế để đẹp mắt, nhỏ gọn, kết hợp công nghệ theo dõi sức khỏe chuyên sâu và huấn luyện viên cá nhân hóa Garmin Fitness Coach, cùng thời lượng pin lên đến 12 ngày.
Garmin đánh dấu chuẩn mực hiển thị mới trên thị trường smartwatch

Garmin đánh dấu chuẩn mực hiển thị mới trên thị trường smartwatch

E-Fashion
Garmin chính thức trình làng Garmin fēnix 8 MicroLED với màn hình sáng và sắc nét nhất từ trước đến nay, đánh dấu một bước ngoặt công nghệ mới trong công nghệ hiển thị.
StanbyME 2 có đúng “không có thì thiếu, có thì thừa”?

StanbyME 2 có đúng “không có thì thiếu, có thì thừa”?

Emagazine
Tại Việt Nam StanbyME cũng được ra mắt sau đó không lâu và đã trở thành một trong những thiết bị giải trí đa năng được người dùng ưa chuộng. Tuy nhiên ở thế hệ thứ 2 này, khi đại dịch Covid-19 đã qua đi, nhiều người cho rằng “StanbyME không có thì thiếu, mà có thì thừa”.
vivo ra mắt kính thực tế hỗ hợp vivo Vision Discovery Edition

vivo ra mắt kính thực tế hỗ hợp vivo Vision Discovery Edition

E-Fashion
Sự kiện vivo Vision Launch Event & Imaging Grand Ceremony vừa được tổ chức tại Đông Quản (Trung Quốc) với tâm điểm là chiếc kính thực tế hỗn hợp (MR) đầu tiên mang tên vivo Vision Discovery Edition.
Amazfit Balance 2 cho người dùng chuyên nghiệp

Amazfit Balance 2 cho người dùng chuyên nghiệp

Điện tử tiêu dùng
Đây sẽ là người bạn đồng hành cao cấp cho những ai theo đuổi lối sống lành mạnh, với khả năng hỗ trợ luyện tập toàn diện với các thông số chi tiết, phân tích chính xác và phục hồi thông minh. Đặc biệt với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, Amazfit Balance 2 sẽ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại mỗi ngày.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
TP Hồ Chí Minh

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
26°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Khánh Hòa

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
23°C
Nghệ An

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
24°C
Quảng Bình

20°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
18°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
22°C
Hà Giang

20°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16715 16984 17561
CAD 18291 18567 19181
CHF 32387 32770 33416
CNY 0 3470 3830
EUR 29976 30249 31272
GBP 34298 34689 35618
HKD 0 3256 3458
JPY 165 169 175
KRW 0 17 19
NZD 0 14845 15429
SGD 19747 20029 20549
THB 719 783 836
USD (1,2) 26040 0 0
USD (5,10,20) 26081 0 0
USD (50,100) 26110 26129 26351
Cập nhật: 28/10/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,110 26,110 26,351
USD(1-2-5) 25,066 - -
USD(10-20) 25,066 - -
EUR 30,166 30,190 31,358
JPY 168.75 169.05 176.24
GBP 34,631 34,725 35,580
AUD 16,954 17,015 17,468
CAD 18,504 18,563 19,103
CHF 32,705 32,807 33,517
SGD 19,886 19,948 20,587
CNY - 3,647 3,747
HKD 3,331 3,341 3,426
KRW 17 17.73 19.05
THB 768.98 778.48 829.02
NZD 14,869 15,007 15,366
SEK - 2,763 2,846
DKK - 4,033 4,154
NOK - 2,594 2,671
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,845.13 - 6,561.45
TWD 774.18 - 932.89
SAR - 6,907.41 7,236.69
KWD - 83,642 88,519
Cập nhật: 28/10/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,170 26,171 26,351
EUR 30,052 30,173 31,254
GBP 34,474 34,612 35,547
HKD 3,325 3,338 3,440
CHF 32,524 32,655 33,539
JPY 168.40 169.08 175.78
AUD 16,865 16,933 17,455
SGD 19,957 20,037 20,550
THB 785 788 822
CAD 18,492 18,566 19,077
NZD 14,931 15,409
KRW 17.66 19.29
Cập nhật: 28/10/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26169 26169 26351
AUD 16893 16993 17603
CAD 18469 18569 19178
CHF 32642 32672 33559
CNY 0 3667.1 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 30166 30196 31222
GBP 34604 34654 35765
HKD 0 3390 0
JPY 168.69 169.19 176.23
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.191 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 14954 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19908 20038 20766
THB 0 748.9 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 14690000 14690000 14840000
SBJ 13000000 13000000 14840000
Cập nhật: 28/10/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,114 26,164 26,351
USD20 26,114 26,164 26,351
USD1 26,114 26,164 26,351
AUD 16,871 16,971 18,083
EUR 30,268 30,268 31,583
CAD 18,389 18,489 19,802
SGD 19,953 20,103 20,571
JPY 168.78 170.28 174.87
GBP 34,613 34,763 35,850
XAU 14,738,000 0 14,892,000
CNY 0 3,545 0
THB 0 784 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/10/2025 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,300
Hà Nội - PNJ 145,400 148,300
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,300
Miền Tây - PNJ 145,400 148,300
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,300
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,300
Cập nhật: 28/10/2025 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,540 14,840
NL 99.99 14,480
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,480
Trang sức 99.9 14,470 14,830
Trang sức 99.99 14,480 14,840
Cập nhật: 28/10/2025 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145 1,475
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145 1,476
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,435 1,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 14,055 14,505
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,536 110,036
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,228 9,978
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,024 89,524
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,068 85,568
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,747 61,247
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Cập nhật: 28/10/2025 06:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent:

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent: 'Tôi cũng cảm thấy đau đớn vì là nông dân trồng đậu nành'

Chặng chung kết VBC 2025 chính thức khởi tranh tại Hà Nội

Chặng chung kết VBC 2025 chính thức khởi tranh tại Hà Nội

'Ngành Nhựa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình': Bản lề cho tư duy mới

Xử lý nghiêm tình trạng ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa

Xử lý nghiêm tình trạng ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Thách Thức Starlink của Elon Musk trong tương lai là gì?

Thách Thức Starlink của Elon Musk trong tương lai là gì?

Tận dụng GPT-5 thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Tận dụng GPT-5 thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Cuộc đua tiêu chuẩn hóa 6G bắt đầu

Cuộc đua tiêu chuẩn hóa 6G bắt đầu

NetApp tiên phong tích hợp khả năng phát hiện xâm phạm dữ liệu ngay trong Hệ thống lưu trữ doanh nghiệp

NetApp tiên phong tích hợp khả năng phát hiện xâm phạm dữ liệu ngay trong Hệ thống lưu trữ doanh nghiệp

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Học viện Tài chính và Đại học Greenwich củng cố hợp tác, nâng tầm đào tạo công dân toàn cầu

Học viện Tài chính và Đại học Greenwich củng cố hợp tác, nâng tầm đào tạo công dân toàn cầu

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Novartis chi 12 tỷ đô la thâu tóm Avidity Biosciences, mở rộng lĩnh vực liệu pháp RNA tiên tiến

Novartis chi 12 tỷ đô la thâu tóm Avidity Biosciences, mở rộng lĩnh vực liệu pháp RNA tiên tiến

Lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến thổi bùng lạc quan thị trường

Lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến thổi bùng lạc quan thị trường

Lệnh cấm phô mai của Anh gây căng thẳng mới với EU

Lệnh cấm phô mai của Anh gây căng thẳng mới với EU

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
RMIT và KOTO xác lập kỷ lục Guinness, gây quỹ cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

RMIT và KOTO xác lập kỷ lục Guinness, gây quỹ cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

Logo FPT xuất hiện trên áo đấu Chelsea, mang công nghệ Việt ra thế giới

Logo FPT xuất hiện trên áo đấu Chelsea, mang công nghệ Việt ra thế giới

Nokia gia hạn hợp tác với VNPT nâng cấp hạ tầng viễn thông Việt Nam

Nokia gia hạn hợp tác với VNPT nâng cấp hạ tầng viễn thông Việt Nam

FPT trình diễn

FPT trình diễn 'Lá chắn số' tại lễ ký Công ước Hà Nội

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Yadea Plus Phạm Hùng chính thức khai trương

Yadea Plus Phạm Hùng chính thức khai trương

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh