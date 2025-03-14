Bỉ điều tra nghi án hối lộ tại Nghị viện châu Âu có liên quan đến Huawei

Ảnh minh họa Cổng vòm của Nghị viện châu Âu. Ảnh: Getty.

Theo thông tin từ các công tố viên Bỉ cho biết, họ đã bắt giữ một số cá nhân vì nghi ngờ hối lộ tại Nghị viện châu Âu vì lợi ích của tập đoàn Huawei của Trung Quốc.

Các nhà điều tra Bỉ đã tiến hành khám xét 21 cơ sở trên khắp Bỉ và Bồ Đào Nha. Một thẩm phán đã yêu cầu niêm phong văn phòng của hai trợ lý quốc hội, các công tố viên liên bang cho biết.

Huawei cho biết họ coi trọng những cáo buộc này và sẽ khẩn trương liên lạc với các nhà chức trách để hiểu đầy đủ tình hình.

“Huawei có chính sách không khoan nhượng đối với tham nhũng hoặc hành vi sai trái khác và chúng tôi cam kết tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành mọi lúc”, công ty cho biết.

Các công tố viên Bỉ cũng cho biết hành vi tham nhũng bị cáo buộc đã diễn ra “rất kín đáo” kể từ năm 2021 dưới chiêu bài vận động hành lang thương mại và liên quan đến các khoản thanh toán để nắm giữ các vị trí chính trị hoặc các khoản quà tặng quá mức như chi phí ăn uống và đi lại hoặc lời mời thường xuyên đến các trận đấu bóng đá.

Tuyên bố của công tố viên cho biết thêm: “Vụ hối lộ bị cáo buộc này được cho là có lợi cho Huawei”.

Nghị viện châu Âu cho biết họ đã nhận được yêu cầu từ chính quyền Bỉ về việc hỗ trợ điều tra và sẽ nhanh chóng tuân thủ đầy đủ.

Các công tố viên cho biết một nghi phạm cũng đã bị bắt giữ tại Pháp.

Họ không tiết lộ tên của những người liên quan hoặc thông tin có thể giúp xác định danh tính của họ.