Chính phủ vừa ban hành Nghị định 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025, giúp người dân thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch qua mạng dễ dàng hơn. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, tạo ra chuyển biến tích cực trong hoạt động cải cách hành chính.

Ảnh minh họa

Nghị định mới cho phép người dân lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch tại UBND cấp xã nơi cư trú hoặc bất kỳ UBND cấp xã nào khác ở gần nơi người dân. Quy định này tạo sự thuận tiện cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Khi người dân chọn làm thủ tục tại UBND cấp xã khác ngoài nơi thường trú hoặc tạm trú, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm hỗ trợ nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Việc hỗ trợ này đảm bảo người dân có thể hoàn thành thủ tục mà không cần di chuyển nhiều lần.

Người yêu cầu đăng ký hộ tịch được quyền lựa chọn nộp hoặc xuất trình bản giấy hoặc bản điện tử giấy tờ hộ tịch. Thậm chí, họ chỉ cần cung cấp thông tin về giấy tờ hộ tịch của cá nhân đã được đăng ký trước đó.

Cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ tra cứu thông tin trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thông qua kết nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chỉ khi tra cứu điện tử không có kết quả, cơ quan đăng ký hộ tịch mới yêu cầu người dân nộp giấy tờ chứng minh.

UBND xã, phường, đặc khu giờ đây thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định tại khoản 2 Điều 7, Chương III của Luật Hộ tịch năm 2014. Điều này bao gồm các thủ tục như đăng ký khai sinh, khai tử, nhận cha mẹ con, giám hộ, thay đổi và cải chính hộ tịch.

Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã sẽ đảm nhận vai trò giúp UBND cấp xã thực hiện việc đăng ký hộ tịch. Họ cũng có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn.

Nghị định 120/2025/NĐ-CP quy định cụ thể thời hạn giải quyết cho từng loại thủ tục. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài mất 5 ngày làm việc, kéo dài tối đa 10 ngày nếu cần xác minh. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có thời hạn 10 ngày làm việc, trong đó thời gian niêm yết là 5 ngày.

Việc ghi vào sổ hộ tịch các việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài chỉ mất 5 ngày làm việc, kéo dài tối đa 8 ngày nếu phải xác minh.

UBND cấp xã có trách nhiệm cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trong phạm vi địa phương quản lý. Việc này giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hộ tịch.

Sở Tư pháp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý những trường hợp phức tạp, như khi xác định được UBND cấp xã có thẩm quyền hoặc người yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa có nơi cư trú tại Việt Nam.

Đối với những hồ sơ đăng ký hộ tịch mà UBND cấp huyện đã tiếp nhận nhưng chưa giải quyết xong, hoặc đã giải quyết xong nhưng sau đó phát sinh vấn đề, sẽ được chuyển giao cho UBND cấp xã nơi cư trú của người có yêu cầu tiếp tục xử lý.

Nghị định 120/2025/NĐ-CP thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Việc mở rộng thẩm quyền cho UBND cấp xã kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hộ tịch.