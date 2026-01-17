Demo Day Shinhan Square Bridge Việt Nam 2025–2026: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở vì phát triển bền vững

Sự kiện đánh dấu cột mốc tổng kết giai đoạn triển khai thử nghiệm Proof of Concept (PoC), đồng thời mở ra nhiều cơ hội kết nối, hợp tác cho startup trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo vì xã hội.

Chương trình do Quỹ Hy vọng Tập đoàn Tài chính Shinhan tài trợ thông qua United Way Worldwide, được Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững MSD – MSD United Way Việt Nam điều phối và triển khai theo định hướng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ, với sự đồng hành của Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC).

Ông Phạm Hồng Quất – Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Dự án Giải pháp Tương lai được xây dựng theo mô hình Đổi mới sáng tạo mở xã hội (Social Open Innovation), trong đó các startup không phát triển giải pháp đơn lẻ mà đồng kiến tạo cùng hệ sinh thái gồm viện – trường, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Mục tiêu là tạo ra các giải pháp giải quyết thách thức xã hội, môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Trên nền tảng đó, sáng kiến Bay lên – Soar của Viện MSD được xác định là triết lý xuyên suốt chương trình, với bốn trụ cột: Social Impact – tạo tác động xã hội, Open Innovation – đồng kiến tạo đa bên, Action & Evidence – hành động dựa trên dữ liệu và PoC thực tế, và Responsible Scaling – mở rộng có trách nhiệm.

Tại Demo Day, 10 startup đến từ Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực giáo dục trong kỷ nguyên mới và nông nghiệp hiệu quả – bền vững đã trình bày kết quả PoC triển khai tại Việt Nam. Trong suốt quá trình thử nghiệm, các startup trực tiếp làm việc với trường học, cộng đồng địa phương, nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm kiểm chứng mức độ phù hợp của giải pháp, đo lường tác động xã hội – môi trường và hoàn thiện mô hình kinh doanh.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Hồng Quất – Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhấn mạnh vai trò của hệ sinh thái trong đổi mới sáng tạo bền vững. Theo ông, việc kết nối đồng bộ giữa startup, chính sách, thị trường và cộng đồng sẽ tạo điều kiện để các giải pháp không chỉ thử nghiệm thành công mà còn có khả năng mở rộng và đóng góp lâu dài cho mục tiêu đổi mới sáng tạo quốc gia.

Demo Day Shinhan Square Bridge Việt Nam 2025–2026 được đánh giá là điểm gặp gỡ quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, góp phần thúc đẩy các startup phát triển theo hướng có trách nhiệm, tạo tác động tích cực và bền vững cho xã hội.