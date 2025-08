Google hủy bỏ lời cam kết không sử dụng AI cho vũ khí, giám sát

Nguyên tắc AI của Google có các điểm chính như sau: Mang lại lợi ích cho xã hội : Google cam kết phát triển AI nỗ lực giải quyết các vấn đề quan trọng như y tế, an ninh và môi trường, đảm bảo rằng công nghệ này đóng góp tích cực cho xã hội. Tránh tạo ra hoặc củng cố các thành phố kiến ​​trúc không công bằng : Công ty nỗ lực đảm bảo rằng các hệ thống AI không phản ánh ánh sáng hoặc gia tăng những kiến ​​trúc không công bằng, đặc biệt liên quan đến các đặc tính nhạy cảm như chủng tộc, giới tính hay tôn giáo. Đảm bảo an toàn và bảo mật : Google phát triển và phát triển các biện pháp an toàn mạnh mẽ để ngăn chặn các nguy cơ từ những kết quả không mong muốn của AI, đồng thời thiết kế hệ thống với sự cẩn trọng phù hợp. Chịu trách nhiệm với con người : Hệ thống AI của Google được thiết kế để cung cấp cơ hội phản hồi và chịu đựng sự giám sát của con người, chắc chắn rằng AI hoạt động theo cách mà con người mong muốn. Tôn trọng quyền riêng tư : Google tích hợp các nguyên tắc bảo mật trong việc phát triển và sử dụng AI, bao gồm việc cung cấp thông báo, tùy chọn đồng ý và khuyến khích các kiến ​​trúc bảo vệ quyền riêng tư. Duy trì tính minh bạch : Công ty cam duy trì tính minh bạch về cách thức AI hoạt động, giúp mọi người hiểu rõ hơn về công nghệ này và có niềm tin vào các ứng dụng AI. Tránh các ứng dụng gây hại : Google sẽ không thiết kế hoặc phát triển các ứng dụng AI có thể gây nguy hại, như vũ khí tự động hóa hoặc các ứng dụng đe dọa an ninh hay quyền con người. Ngoài ra, Google đã giới thiệu Khung AI Bảo mật (SAIF) nhằm đảm bảo an toàn cho các hệ thống AI. SAIF tập trung vào công việc quản lý rủi ro, bảo mật và quyền riêng tư cho các mô hình AI/máy học, đảm bảo rằng khi các mô hình AI được phát triển, chúng đều an toàn theo mặc định. Việc làm cam kết các nguyên tắc này có thể thực hiện cam kết của Google trong việc phát triển AI một cách có trách nhiệm, đảm bảo rằng công nghệ này mang lại lợi ích cho xã hội và tôn trọng các giá trị nhân quyền.