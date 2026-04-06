Hãng phim Trung Quốc gây bão khi giới thiệu 'diễn viên' AI

Việc một hãng phim tại Trung Quốc sử dụng “diễn viên” AI trong sản xuất phim ảnh không chỉ đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa công nghệ và nghệ thuật, mà còn làm dấy lên lo ngại sâu sắc về tương lai việc làm của hàng loạt lao động phía sau ống kính.

AI biết “đóng phim”

Công ty sản xuất phim Youhug Media có trụ sở tại Thượng Hải vừa công bố hai gương mặt mới là Qin Lingyue và Lin Xiyan. Đây không phải diễn viên con người mà là các nhân vật kỹ thuật số được xây dựng và vận hành hoàn toàn bằng công nghệ AI.

Cả hai “diễn viên” AI dự kiến tham gia loạt phim ngắn The Qinling Bronze Occult Chronicles, một dự án được kỳ vọng tạo dấu ấn mới trong cách thức sản xuất nội dung.

Hai “diễn viên” AI Qin Lingyue và Lin Xiyan

Không dừng lại ở việc xuất hiện trên màn ảnh, hai “ngôi sao ảo” này còn được xây dựng hình ảnh như người thật. Họ sở hữu tài khoản mạng xã hội riêng, thường xuyên đăng tải nội dung và tương tác với khán giả.

Đại diện dự án khẳng định các nhân vật này có thể đọc và phản hồi bình luận, qua đó duy trì kết nối với người hâm mộ như các nghệ sĩ truyền thống.

Hai ngôi sao "ảo" gặp nhiều luồng ý kiến dư luận

Việc sử dụng các “diễn viên” AI là một việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử phim ảnh Trung Quốc và thế giới. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đón nhận tích cực, việc đưa "diễn viên AI" lên màn ảnh nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều.

Nhiều ý kiến trong ngành điện ảnh và cộng đồng mạng cho rằng việc đưa AI vào thay thế con người có thể gây ra hệ lụy lớn đối với thị trường lao động. Một bình luận gây chú ý trên mạng xã hội Weibo cho rằng sự mất việc của một cá nhân trong ngành giải trí có thể kéo theo cả những người làm nghề gắn liền với họ bị ảnh hưởng.

Thực tế, dây chuyền sản xuất phim ảnh không chỉ bao gồm diễn viên chính mà còn phụ thuộc vào nhiều vị trí như diễn viên quần chúng, quay phim, ánh sáng, hậu cần, hậu kỳ, hóa trang và đội ngũ hậu đài.

Sự xuất hiện của những “diễn viên” AI mang lại những phản ứng trái chiều

Nếu các nhân vật kỹ thuật số có thể thay thế một phần hoặc toàn bộ những vị trí này, nguy cơ mất việc sẽ lan rộng trên quy mô lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến làn sóng phản đối không chỉ dừng ở cảm xúc mà còn mang tính cảnh báo.

Bên cạnh câu chuyện việc làm, vấn đề bản quyền và đạo đức công nghệ cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều người dùng nhận ra sự tương đồng rõ rệt giữa các diễn viên AI và những gương mặt nổi tiếng ngoài đời.

Nhân vật Qin Lingyue bị cho là mang nhiều nét giống với nam diễn viên Zhai Zhilu, trong khi Lin Xiyan lại gợi liên tưởng đến các nữ diễn viên như Zhao Jinmai, Zhang Zifeng hay Liang Jie. Điều này đặt ra nghi vấn về việc sử dụng dữ liệu hình ảnh con người để huấn luyện AI mà chưa có cơ chế bảo vệ rõ ràng.

Các “diễn viên” AI có thể trở thành xu hướng mới của ngành công nghiệp phim ảnh?

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, không phải toàn bộ ngành điện ảnh đều nhìn nhận AI như một mối đe dọa. Một số hãng phim được cho là đang chủ động xây dựng lộ trình ứng dụng công nghệ này nhằm tối ưu chi phí sản xuất. Theo đó, các vai diễn phụ, diễn viên quần chúng hoặc diễn viên đóng thế có thể dần được thay thế bằng AI, trong khi các ngôi sao tên tuổi vẫn giữ vai trò trung tâm trong hoạt động quảng bá và thu hút khán giả.

Quan điểm dung hòa cũng được đưa ra bởi nhà sản xuất kỳ cựu Yu Zheng. Ông cho rằng những người có năng lực thực sự trong các lĩnh vực diễn xuất, biên kịch hay đạo diễn không cần quá lo lắng trước sự phát triển của AI.

Các “diễn viên” AI có thể trở thành xu hướng mới của ngành công nghiệp phim ảnh

Theo ông, công nghệ có thể thay đổi phương thức sản xuất, nhưng không thể thay thế hoàn toàn giá trị sáng tạo của con người. Ông kêu gọi giới làm nghề chủ động thích nghi, đồng thời giữ vững niềm tin vào năng lực cá nhân.

Làn sóng tranh cãi về diễn viên AI thực chất không chỉ diễn ra tại Trung Quốc mà đã lan rộng ra toàn cầu. Trước đó, sự xuất hiện của Tilly Norwood tại phương Tây cũng từng gây xôn xao khi được kỳ vọng có thể đạt đến mức độ nổi tiếng tương đương với minh tinh Scarlett Johansson. Điều này cho thấy xu hướng số hóa nhân vật trong ngành giải trí đang phát triển nhanh chóng và khó có thể đảo ngược.

Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp điện ảnh đứng trước một bước ngoặt quan trọng. AI mở ra cơ hội tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu suất và mở rộng khả năng sáng tạo. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra thách thức lớn về việc bảo vệ lao động, kiểm soát bản quyền và duy trì bản sắc nghệ thuật.

Câu hỏi đặt ra lúc này không còn là liệu AI có tham gia vào điện ảnh hay không, mà là con người sẽ kiểm soát và sử dụng công nghệ này như thế nào. Cách ngành công nghiệp phản ứng với xu hướng này sẽ quyết định tương lai của cả một hệ sinh thái sáng tạo, nơi công nghệ và con người buộc phải tìm cách cùng tồn tại.