Kỹ thuật thông tim thai mở ra cơ hội sống cho trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh

Kỹ thuật thông tim thai nhi cho phép điều chỉnh các van tim bị hẹp, cải thiện lưu thông máu và giảm áp lực lên tim cũng như phổi thai nhi trong tử cung. Điều này giúp kéo dài thai kỳ và tăng cơ hội sống cho trẻ sau sinh với ít biến chứng hơn. Phương pháp này từng được ghi nhận trong danh sách 12 thành tựu y tế của Việt Nam năm 2023, phản ánh bước tiến trong chăm sóc y tế chuyên sâu.

Từ đầu năm 2024, Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp thực hiện 9 ca can thiệp tim thai, trong đó có nhiều trường hợp hết sức phức tạp. Một ca đáng chú ý diễn ra vào ngày 28/05/2025, khi đội ngũ y tế can thiệp cho thai nhi 22 tuần tuổi của một thai phụ K.W.S. 41 tuổi từ Singapore. Thai nhi được chẩn đoán mắc các dị tật tim nghiêm trọng bao gồm hẹp van động mạch chủ, hở van hai lá và thiểu sản thất trái. Sau khi được chuyển viện đến TP. Hồ Chí Minh, ca can thiệp đã cải thiện tuần hoàn máu tim thai, giúp duy trì thai kỳ. 12 ngày kể từ khi được ê-kíp bác sĩ thông tim bào thai thành công, tối 9/6, thai phụ K.W.S. đã được các bác sĩ hỗ trợ về nước an toàn.

Ca can thiệp thông tim xuyên bào thai cho sản phụ người Singapore - Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ

Mới đây nhất, bào thai thứ 8 từng can thiệp thông tim đã chào đời khỏe mạnh vào ngày 15/07. Thai nhi được phát hiện dị tật tim từ tuần thứ 25 và thủ thuật đã được thực hiện để đảm bảo em bé ra đời với chức năng tim ổn định hơn. Những kết quả này thể hiện sự phối hợp giữa các chuyên gia tim mạch nhi khoa và sản khoa tại hai bệnh viện.

Em bé từng thông tim bào thai của sản phụ P.T.B.T. đã chào đời khỏe mạnh - Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ

Kỹ thuật can thiệp tim thai đòi hỏi trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên sâu, do đó hiện chỉ được thực hiện tại một số bệnh viện lớn như Nhi Đồng 1 và Từ Dũ. Các chuyên gia đang nỗ lực nghiên cứu để tối ưu hóa quy trình, hướng tới việc mở rộng áp dụng tại nhiều cơ sở y tế hơn trong tương lai.

Việc tiếp nhận và xử lý thành công các ca bệnh từ nước ngoài, như trường hợp thai phụ từ Singapore, cho thấy năng lực của y tế Việt Nam trong lĩnh vực can thiệp tim thai. Sự hợp tác giữa các bệnh viện trong và ngoài nước không chỉ hỗ trợ bệnh nhân mà còn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và vị thế của Việt Nam trong khu vực ASEAN về chăm sóc nhi khoa và tiền sản.