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Kỳ vọng quá cao khiến cổ phiếu chip chững lại: Tín hiệu cảnh báo cho toàn ngành?

Hải Thủy

Hải Thủy

16:07 | 17/04/2026
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Dù công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, cổ phiếu của TSMC và ASML lại đồng loạt giảm giá, cho thấy một thực tế đáng chú ý: thị trường có thể đã “đi trước” kết quả, và kỳ vọng quá lớn đang trở thành lực cản đối với nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Từ đà tăng giá của Tây Ban Nha đến sự tăng vọt giá vàng tại Châu Âu ASML nhận đơn đặt hàng kỷ lục, lạc quan về năm 2026 nhờ làn sóng AI Thỏa thuận Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc) tác động ra sao đến 'lá chắn silicon' của hòn đảo?
Cả Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. và ASML đều báo cáo lợi nhuận khả quan trong tuần này, nhưng giá cổ phiếu của cả hai công ty lại giảm.
Cả Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. và ASML đều báo cáo lợi nhuận khả quan trong tuần này, nhưng giá cổ phiếu của cả hai công ty lại giảm. Ảnh minh họa các vi mạch mẫu được đóng gói bằng công nghệ CoWoS tại văn phòng của TSMC ở San Jose, California. Ảnh: CNBC.

Lợi nhuận bùng nổ nhưng cổ phiếu đi lùi

Trong tuần qua, TSMC ghi nhận lợi nhuận quý I tăng tới 58%, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp lập kỷ lục. Động lực chính đến từ nhu cầu chip AI bùng nổ, đặc biệt từ các khách hàng lớn như Nvidia và Apple.

Mảng điện toán hiệu năng cao bao gồm chip AI chiếm tới 61% doanh thu, tăng mạnh so với mức 55% của quý trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 66%, phản ánh vị thế gần như độc quyền của TSMC trong sản xuất chip tiên tiến dưới 7nm.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, cổ phiếu của hãng lại giảm khoảng 3% ngay sau báo cáo.

Tình huống tương tự xảy ra với ASML. Dù công bố kết quả tích cực và nâng triển vọng, cổ phiếu công ty vẫn giảm hơn 5% trong hai phiên liên tiếp, do lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc và mức kỳ vọng quá cao từ nhà đầu tư.

Diễn biến này không phải là cá biệt. Trước đó, Nvidia cũng chứng kiến cổ phiếu giảm 5% sau khi công bố kết quả quý IV vượt xa dự báo.

Theo các chuyên gia, thị trường hiện đang trong trạng thái “định giá trước tương lai”, nơi mà những con số ấn tượng không còn tạo bất ngờ.

TSMC lãi kỷ lục quý I năm 2026, tăng 58% nhờ cơn sốt AI toàn cầu TSMC lãi kỷ lục quý I năm 2026, tăng 58% nhờ cơn sốt AI toàn cầu

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng cho ngành bán dẫn toàn cầu khi Công ty sản xuất ...

Nói cách khác, “tin tốt” đã được phản ánh vào giá cổ phiếu từ trước, khiến dư địa tăng giá sau báo cáo gần như không còn.

Nút thắt nằm ở năng lực sản xuất

Một trong những vấn đề cốt lõi của ngành bán dẫn hiện nay không phải là nhu cầu mà là khả năng đáp ứng.

ASML là nhà cung cấp duy nhất trên thế giới các máy khắc quang EUV, thiết bị then chốt để sản xuất chip tiên tiến. Mỗi máy có giá hơn 400 triệu USD và là mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng của các hãng như TSMC, AMD, Google hay Amazon.

Tuy nhiên, kế hoạch cung ứng khoảng 80 máy EUV vào năm 2027 của ASML bị đánh giá là chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng thị trường.

Ở phía TSMC, dù dự kiến chi tới 52–56 tỷ USD vốn đầu tư trong năm 2026, công ty vẫn đối mặt với giới hạn về năng lực sản xuất và đóng gói tiên tiến.

Cuộc đua chuyển sang “đóng gói tiên tiến” và tín hiệu cảnh báo cho toàn ngành

Một điểm nghẽn mới đang nổi lên: công nghệ đóng gói chip tiên tiến, đặc biệt là CoWoS – yếu tố quan trọng để tích hợp các chip AI.

Hiện tại, Nvidia đã “đặt trước” phần lớn công suất CoWoS của TSMC, khiến các khách hàng khác gặp khó khăn trong việc tiếp cận.

TSMC đang mở rộng năng lực với các nhà máy mới tại Đài Loan và Arizona, nhưng quá trình này cần thời gian.

Trong khi đó, Intel đang nổi lên như một đối thủ tiềm năng trong lĩnh vực đóng gói tiên tiến, với các khách hàng như Amazon, Cisco, Tesla và SpaceX.

Việc cổ phiếu của hai “ông lớn” không phản ứng tích cực với kết quả kinh doanh cho thấy một xu hướng đáng lưu ý: thị trường đang bước vào giai đoạn chọn lọc, nơi tăng trưởng phải đi kèm với khả năng mở rộng thực tế.

Trong bối cảnh kỳ vọng đã ở mức rất cao, bất kỳ dấu hiệu chững lại nào dù nhỏ cũng có thể trở thành lý do để nhà đầu tư chốt lời.

Điều này có thể là “phép thử” cho toàn bộ ngành bán dẫn trong mùa báo cáo lợi nhuận sắp tới.

CoWoS ASML TSMC cổ phiếu chip chững lại máy khắc quang EUV công nghệ đóng gói chip tiên tiến

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu