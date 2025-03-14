Làn sóng tái thiết đang 'rũ bỏ' thị trường vốn tư nhân

Serena Tan, Giám đốc điều hành của Gaia Investment Partners, quỹ đầu tư có trụ sở tại Malaysia.

"Thị trường này thực sự là một sự tái thiết tốt cho nhiều công ty vốn tư nhân," Serena Tan, Giám đốc điều hành của Gaia Investment Partners, quỹ đầu tư có trụ sở tại Malaysia, chia sẻ tại sự kiện CONVERGE LIVE ở Singapore.

Tan không ngần ngại nhắc lại câu nói đang lan truyền trong giới: "Nhiều công ty đầu tư vốn tư nhân đã huy động được khoản vốn cuối cùng của mình, chỉ là họ chưa nhận ra điều đó."

Thực tế phũ phàng này đang buộc các nhà quản lý quỹ phải thay đổi cách tiếp cận. Không còn thời kỳ "dễ dãi" khi đồng vốn chảy tràn sau đại dịch Covid. Những nhà đầu tư giờ đây tinh ranh hơn, chỉ rót tiền vào những cơ hội "thực sự nằm trong top đầu".

Để tồn tại trong "cuộc chơi" mới, các nhà quản lý quỹ đang tập trung củng cố hoạt động nội bộ, từ việc thiết lập cấu trúc quản trị chặt chẽ đến việc săn lùng nhân tài có thể giúp tăng doanh thu và tối ưu chi phí ngay từ đầu.

Trong khi nhiều nơi đang "thắt lưng buộc bụng", các quỹ đầu tư quốc gia tại châu Á lại đang trên đà bùng nổ. Tan dự đoán làn sóng này sẽ bắt đầu từ Singapore và Hồng Kông, rồi nhanh chóng lan rộng khắp Đông Nam Á, khi các ông lớn như GIC và Temasek đang mở rộng đội ngũ.

Thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc đang nổi lên như "miền đất hứa" cho các nhà đầu tư. Scott Hahn, lãnh đạo Hahn & Co, một tập đoàn đầu tư vốn tư nhân tại Hàn Quốc, cho biết: "Bạn sẽ thấy cơ hội thực hiện các giao dịch trị giá nhiều tỷ đô la với quyền sở hữu và cơ hội thay đổi ở mức cao."

Mức chi phí vốn thấp tại đây chỉ khoảng 5% khiến nhiều nhà đầu tư ngạc nhiên khi so sánh với thị trường Mỹ. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường vốn kém hiệu quả và mức độ cạnh tranh thấp, các doanh nghiệp tại đây có thể đạt được lợi nhuận vượt trội.

Thời kỳ "vàng son" của vốn tư nhân có thể đã qua, nhưng một chương mới đang được mở ra, nơi những nhà quản lý quỹ thực sự có tài năng và khả năng thích ứng sẽ tiếp tục tỏa sáng.