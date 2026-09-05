Range Rover chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

Thiết kế giữ nguyên nhận diện Range Rover

Dù chuyển sang sử dụng hệ truyền động điện, Range Rover gần như không thay đổi kiểu dáng so với các phiên bản dùng động cơ đốt trong. Xe thuộc thế hệ Range Rover thứ năm, mang mã L460, được xây dựng trên nền tảng Modular Longitudinal Architecture (MLA).

Land Rover thiết kế MLA ngay từ đầu để tương thích với nhiều loại hệ truyền động. Nhờ đó, hãng có thể phát triển phiên bản thuần điện mà không phải thay đổi đáng kể tỷ lệ tổng thể và ngôn ngữ thiết kế của Range Rover.

Range Rover chính thức trình làng. Ảnh: Lange Rover.

Sàn xe được điều chỉnh để bố trí hai cụm pin niken-mangan-coban (NMC) xếp chồng. Hệ thống gồm 344 cell pin dạng lăng trụ, cung cấp dung lượng khả dụng 118,5 kWh.

Khoang cabin tiếp tục theo hướng tối giản, với hệ thống thông tin giải trí Pivi Pro và màn hình cảm ứng cong đặt nổi. Cụm màn hình trung tâm có kích thước lớn nhất từng được Land Rover sử dụng trên một mẫu xe của hãng và tích hợp phản hồi xúc giác.

Thiết kế nội thất của Range Rover. Ảnh: Lange Rover.

Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 13,7 inch. Cần số điện tử được thiết kế nhỏ gọn. Hành khách phía trước có thể bổ sung màn hình cảm ứng HD 11,4 inch, trong khi hàng ghế sau có màn hình 8 inch đặt trên bệ tỳ tay trung tâm.

Range Rover Electric dự kiến có các cấu hình nội thất 4, 5 và 7 chỗ. Xe cũng có tùy chọn nội thất không sử dụng da. Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng sạc điện thoại không dây, được cung cấp tiêu chuẩn.

Range Rover có 7 thiết kế. Ảnh: Lange Rover.

Mẫu xe Range Rover gồm hai tùy chọn chiều dài cơ sở và 7 phiên bản gồm SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra, SV Black và First Edition.

Động cơ kép, công suất 542 mã lực

Range Rover sử dụng hai mô-tơ điện đặt trên hai cầu, với công suất định mức 349 mã lực (260 kW). Các mô-tơ sử dụng chất bán dẫn silicon carbide, giúp tạo mô-men xoắn cao hơn 20% so với những mô-tơ có cùng kích thước.

Công suất toàn hệ thống đạt 542 mã lực (404 kW), mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Xe tăng tốc 0-96 km/h trong 4,3 giây và tăng tốc từ 80 lên 120 km/h trong 2,7 giây. Theo Land Rover, đây là mẫu Range Rover có mô-men xoắn lớn nhất từ trước đến nay.

Range Rover có công suất định mức 349 mã lực (260 kW). Ảnh: Lange Rover.

Bộ pin 118,5 kWh giúp xe đạt phạm vi hoạt động tối đa 598 km theo chuẩn WLTP. Trong điều kiện thực tế theo đánh giá riêng của Land Rover, con số này đạt khoảng 535 km.

Hệ thống điện 800V cho phép xe sạc nhanh với công suất tối đa 350 kW. Pin có thể tăng từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút, hoặc bổ sung khoảng 220 km phạm vi hoạt động sau 10 phút sạc.

Range Rover sở hữu hệ thống điện 800V. Ảnh: Lange Rover.

Khả năng vận hành địa hình cũng được duy trì. Hệ thống Intelligent Driveline Dynamics (IDD) có thể điều phối mô-men xoắn giữa hai cầu nhằm hạn chế mất độ bám. Integrated Traction Management (ITM) kiểm soát tốc độ mô-tơ trong 50 mili giây và quản lý độ trượt nhanh hơn tới 100 lần so với một mẫu xe động cơ đốt trong tương đương.

Xe còn có chế độ Single Pedal, hỗ trợ kiểm soát khi khởi hành trên dốc tới 33 độ và leo dốc khi xe đang lăn trên độ dốc tới 45 độ. Khả năng lội nước đạt 900 mm, tương đương phiên bản động cơ đốt trong.

Range Rover Electric duy trì khả năng vượt địa hình. Ảnh: Lange Rover.

Trước khi ra mắt, Range Rover trải qua quá trình thử nghiệm tương đương 38 vòng quanh thế giới cùng hơn 250.000 giờ thử nghiệm ảo. Land Rover cũng phát triển hệ thống quản lý nhiệt ThermAssist để tối ưu phạm vi hoạt động, tốc độ sạc, tuổi thọ pin và hiệu suất.

Công nghệ Battery Digital Twin thu thập hơn 900 điểm dữ liệu chẩn đoán, kết hợp cập nhật phần mềm OTA để hỗ trợ theo dõi và bảo dưỡng xe. JLR cho biết đã nộp hơn 300 đơn đăng ký sáng chế liên quan đến Range Rover Electric.

Tại Mỹ, Range Rover có giá khởi điểm 138.000 USD, chưa bao gồm chi phí giao xe và vận chuyển. Tại Anh, giá xe từ 154.070 bảng, tương đương khoảng 208.200 USD.