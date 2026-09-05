Xe và phương tiện
Xe 365

Range Rover chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

Thành Biên

Thành Biên

13:21 | 05/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Range Rover chính thức trình làng với thiết kế gần như giữ nguyên kiểu dáng xe xăng, công suất 542 mã lực và phạm vi hoạt động tối đa 598 km theo chuẩn WLTP.
Range Rover Sport 2026 ra mắt Việt Nam, giá từ gần 6 tỷ đồng Range Rover Sport 2026 ra mắt Việt Nam, giá từ gần 6 tỷ đồng
Range Rover SV Ultra: Khi cabin xe sang trở thành phòng hòa nhạc di động Range Rover SV Ultra: Khi cabin xe sang trở thành phòng hòa nhạc di động
Range Rover GT lộ diện, chuyển hướng thuần điện, không thay thế Velar Range Rover GT lộ diện, chuyển hướng thuần điện, không thay thế Velar

Thiết kế giữ nguyên nhận diện Range Rover

Dù chuyển sang sử dụng hệ truyền động điện, Range Rover gần như không thay đổi kiểu dáng so với các phiên bản dùng động cơ đốt trong. Xe thuộc thế hệ Range Rover thứ năm, mang mã L460, được xây dựng trên nền tảng Modular Longitudinal Architecture (MLA).

Land Rover thiết kế MLA ngay từ đầu để tương thích với nhiều loại hệ truyền động. Nhờ đó, hãng có thể phát triển phiên bản thuần điện mà không phải thay đổi đáng kể tỷ lệ tổng thể và ngôn ngữ thiết kế của Range Rover.

Range Rover Electric chính thức trình làng. Ảnh: Range Rover.
Range Rover chính thức trình làng. Ảnh: Lange Rover.

Sàn xe được điều chỉnh để bố trí hai cụm pin niken-mangan-coban (NMC) xếp chồng. Hệ thống gồm 344 cell pin dạng lăng trụ, cung cấp dung lượng khả dụng 118,5 kWh.

Khoang cabin tiếp tục theo hướng tối giản, với hệ thống thông tin giải trí Pivi Pro và màn hình cảm ứng cong đặt nổi. Cụm màn hình trung tâm có kích thước lớn nhất từng được Land Rover sử dụng trên một mẫu xe của hãng và tích hợp phản hồi xúc giác.

Thiết kế nội thất của Range Rover Electric. Ảnh: Range Rover.
Thiết kế nội thất của Range Rover. Ảnh: Lange Rover.

Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 13,7 inch. Cần số điện tử được thiết kế nhỏ gọn. Hành khách phía trước có thể bổ sung màn hình cảm ứng HD 11,4 inch, trong khi hàng ghế sau có màn hình 8 inch đặt trên bệ tỳ tay trung tâm.

Range Rover Electric dự kiến có các cấu hình nội thất 4, 5 và 7 chỗ. Xe cũng có tùy chọn nội thất không sử dụng da. Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng sạc điện thoại không dây, được cung cấp tiêu chuẩn.

Range Rover Electric có 7 thiết kế. Ảnh: Range Rover.
Range Rover có 7 thiết kế. Ảnh: Lange Rover.

Mẫu xe Range Rover gồm hai tùy chọn chiều dài cơ sở và 7 phiên bản gồm SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra, SV Black và First Edition.

Động cơ kép, công suất 542 mã lực

Range Rover sử dụng hai mô-tơ điện đặt trên hai cầu, với công suất định mức 349 mã lực (260 kW). Các mô-tơ sử dụng chất bán dẫn silicon carbide, giúp tạo mô-men xoắn cao hơn 20% so với những mô-tơ có cùng kích thước.

Công suất toàn hệ thống đạt 542 mã lực (404 kW), mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Xe tăng tốc 0-96 km/h trong 4,3 giây và tăng tốc từ 80 lên 120 km/h trong 2,7 giây. Theo Land Rover, đây là mẫu Range Rover có mô-men xoắn lớn nhất từ trước đến nay.

Range Rover Electric có công suất định mức 349 mã lực (260 kW). Ảnh: Range Rover.
Range Rover có công suất định mức 349 mã lực (260 kW). Ảnh: Lange Rover.

Bộ pin 118,5 kWh giúp xe đạt phạm vi hoạt động tối đa 598 km theo chuẩn WLTP. Trong điều kiện thực tế theo đánh giá riêng của Land Rover, con số này đạt khoảng 535 km.

Hệ thống điện 800V cho phép xe sạc nhanh với công suất tối đa 350 kW. Pin có thể tăng từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút, hoặc bổ sung khoảng 220 km phạm vi hoạt động sau 10 phút sạc.

Range Rover Electric sở hữu hệ thống điện 800V. Ảnh: Range Rover.
Range Rover sở hữu hệ thống điện 800V. Ảnh: Lange Rover.

Khả năng vận hành địa hình cũng được duy trì. Hệ thống Intelligent Driveline Dynamics (IDD) có thể điều phối mô-men xoắn giữa hai cầu nhằm hạn chế mất độ bám. Integrated Traction Management (ITM) kiểm soát tốc độ mô-tơ trong 50 mili giây và quản lý độ trượt nhanh hơn tới 100 lần so với một mẫu xe động cơ đốt trong tương đương.

Xe còn có chế độ Single Pedal, hỗ trợ kiểm soát khi khởi hành trên dốc tới 33 độ và leo dốc khi xe đang lăn trên độ dốc tới 45 độ. Khả năng lội nước đạt 900 mm, tương đương phiên bản động cơ đốt trong.

Range Rover Electric duy trì khả năng vượt địa hình. Ảnh: Range Rover.
Range Rover Electric duy trì khả năng vượt địa hình. Ảnh: Lange Rover.

Trước khi ra mắt, Range Rover trải qua quá trình thử nghiệm tương đương 38 vòng quanh thế giới cùng hơn 250.000 giờ thử nghiệm ảo. Land Rover cũng phát triển hệ thống quản lý nhiệt ThermAssist để tối ưu phạm vi hoạt động, tốc độ sạc, tuổi thọ pin và hiệu suất.

Công nghệ Battery Digital Twin thu thập hơn 900 điểm dữ liệu chẩn đoán, kết hợp cập nhật phần mềm OTA để hỗ trợ theo dõi và bảo dưỡng xe. JLR cho biết đã nộp hơn 300 đơn đăng ký sáng chế liên quan đến Range Rover Electric.

Tại Mỹ, Range Rover có giá khởi điểm 138.000 USD, chưa bao gồm chi phí giao xe và vận chuyển. Tại Anh, giá xe từ 154.070 bảng, tương đương khoảng 208.200 USD.

Range Rover Land Rover SUV điện Xe mới

Bài liên quan

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Jaecoo J7 PHEV AWD tăng công suất, giá gần 900 triệu đồng

Jaecoo J7 PHEV AWD tăng công suất, giá gần 900 triệu đồng

Hyundai Palisade 2027 Hàn Quốc bổ sung bản High Roof với trần mở rộng

Hyundai Palisade 2027 Hàn Quốc bổ sung bản High Roof với trần mở rộng

Có thể bạn quan tâm

Tesla Cybercab đi vào hoạt động, mở màn cuộc đua taxi tự hành

Tesla Cybercab đi vào hoạt động, mở màn cuộc đua taxi tự hành

Xe 365
Ngày 3/9, Cybercab đã chính thức vào hoạt động tại Austin (bang Texas, Mỹ), đánh dấu bước tiến mới của Tesla trong tham vọng thương mại hóa taxi tự hành.
Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Xe 365
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo một số mẫu Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài do nguy cơ hỏng hóc, rò điện hoặc cháy, có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng Việt Nam.
Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Xe 365
Geely Monjaro EM-i chính thức mở bán tại Ai Cập với hai cấu hình FWD và AWD, trong đó bản AWD có thể di chuyển 130 km chỉ bằng năng lượng điện theo chuẩn NEDC.
Jaecoo J7 PHEV AWD tăng công suất, giá gần 900 triệu đồng

Jaecoo J7 PHEV AWD tăng công suất, giá gần 900 triệu đồng

Xe 365
Jaecoo J7 PHEV AWD vừa được giới thiệu tại Úc với công suất 354 mã lực, hệ dẫn động bốn bánh và mức giá gần 900 triệu đồng. Jaecoo J7 PHEV AWD sẽ có mặt tại các đại lý Úc trong tháng 9.
Ngôi nhà Moto Guzzi thu hút đông đảo khách tham quan trong ngày đầu mở cửa

Ngôi nhà Moto Guzzi thu hút đông đảo khách tham quan trong ngày đầu mở cửa

Xe 365
Công trình do kiến trúc sư người Mỹ Greg Lynn thiết kế, được đánh giá là một trong những dự án táo bạo trong lịch sử kiến trúc công nghiệp đương đại.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt ngày 2/9, có hai kiểu dáng

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt ngày 2/9, có hai kiểu dáng

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài bao nhiêu ngày?

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài bao nhiêu ngày?

Một công ty tài chính bị phạt 900 triệu đồng, thanh tra chỉ ra vi phạm trong cho vay và bán bảo hiểm

Một công ty tài chính bị phạt 900 triệu đồng, thanh tra chỉ ra vi phạm trong cho vay và bán bảo hiểm

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
26°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
27°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa vừa
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
25°C
Nghệ An

20°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
20°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
21°C
Phan Thiết

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
25°C
Quảng Bình

20°C

Cảm giác: 21°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
21°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
23°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
mây rải rác
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
22°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 11/09/2026 00:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 11/09/2026 00:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 11/09/2026 00:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18127 18402 18978
CAD 18227 18503 19122
CHF 31308 31687 32335
CNY 0 3823 3919
EUR 29508 29729 30810
GBP 34283 34674 35623
HKD 0 3175 3377
JPY 161 165 172
KRW 0 18 20
NZD 0 14816 15404
SGD 19938 20220 20790
THB 701 764 818
USD (1,2) 25660 0 0
USD (5,10,20) 25698 0 0
USD (50,100) 25726 25740 26110
Cập nhật: 11/09/2026 00:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,720 25,720 26,100
USD(1-2-5) 24,692 - -
USD(10-20) 24,692 - -
EUR 29,561 29,585 30,988
JPY 164.25 164.55 174.53
GBP 34,496 34,589 35,787
AUD 18,363 18,429 19,129
CAD 18,414 18,473 19,158
CHF 31,631 31,729 32,669
SGD 20,077 20,139 20,929
CNY - 3,788 3,933
HKD 3,237 3,247 3,384
KRW 17.85 18.62 20.25
THB 751.04 760.32 814.39
NZD 14,828 14,966 15,411
SEK - 2,656 2,751
DKK - 3,965 4,106
NOK - 2,767 2,870
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,950.87 - 6,718.86
TWD 742 - 899.01
SAR - 6,779.73 7,146.27
KWD - 82,216 87,489
Cập nhật: 11/09/2026 00:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,690 25,720 26,100
EUR 29,582 29,701 30,892
GBP 34,480 34,618 35,648
HKD 3,236 3,249 3,366
CHF 31,450 31,576 32,506
JPY 164.56 165.22 173.18
AUD 18,347 18,421 19,017
SGD 20,142 20,223 20,820
THB 767 770 807
CAD 18,424 18,498 19,092
NZD 14,906 15,447
KRW 18.51 20.46
Cập nhật: 11/09/2026 00:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25740 25740 26100
AUD 18338 18438 19364
CAD 18419 18519 19530
CHF 31568 31598 33180
CNY 3803.9 3828.9 3964
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29705 29735 31458
GBP 34614 34664 36416
HKD 0 3330 0
JPY 165.12 165.62 176.16
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 14950 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2705 0
SGD 20107 20237 20958
THB 0 731.6 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14350000 14350000 14650000
SBJ 13000000 13000000 14650000
Cập nhật: 11/09/2026 00:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam

AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam

Nhận nhầm 300 triệu đồng, cô giáo nhờ công an tìm người trả

Nhận nhầm 300 triệu đồng, cô giáo nhờ công an tìm người trả

Khởi động Hành trình và Giải thưởng

Khởi động Hành trình và Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' 2026

Phú Thọ đặt dữ liệu và công nghệ vào trung tâm của động lực tăng trưởng mới

Phú Thọ đặt dữ liệu và công nghệ vào trung tâm của động lực tăng trưởng mới

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ

Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ

18 điểm đáng chú ý sau sự kiện iPhone Duo và iPhone 18 Pro

18 điểm đáng chú ý sau sự kiện iPhone Duo và iPhone 18 Pro

iPhone Duo về Việt Nam bản 2 TB có giá bao nhiêu?

iPhone Duo về Việt Nam bản 2 TB có giá bao nhiêu?

Apple trình làng iPhone Duo màn hình gập đâu tiên, iPhone 18 Pro và loạt thiết bị mới

Apple trình làng iPhone Duo màn hình gập đâu tiên, iPhone 18 Pro và loạt thiết bị mới

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
DeepSeek ra mắt mô hình V4.1 Flash

DeepSeek ra mắt mô hình V4.1 Flash

AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam

AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam

Tài xế Grab kêu gọi tắt app, tranh cãi chuyện chia tiền mỗi cuốc xe

Tài xế Grab kêu gọi tắt app, tranh cãi chuyện chia tiền mỗi cuốc xe

Kreator Shops giúp nhà sáng tạo nội dung có thêm thu nhập trên nền tảng Klook

Kreator Shops giúp nhà sáng tạo nội dung có thêm thu nhập trên nền tảng Klook

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bệnh viện E phải báo cáo vụ

Bệnh viện E phải báo cáo vụ 'kẹp tiền' xạ trị trước 15/9

EVN xóa lỗ lũy kế 45.000 tỷ đồng bằng cách nào?

EVN xóa lỗ lũy kế 45.000 tỷ đồng bằng cách nào?

Khoa Ngoại ngữ - Học viện Tài Chính: Cái nôi đào tạo những sinh viên ưu tú

Khoa Ngoại ngữ - Học viện Tài Chính: Cái nôi đào tạo những sinh viên ưu tú

Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà

Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?

Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?

Vũ trụ KAWS sẽ lên kệ vào ngày 14 tháng 9 tới

Vũ trụ KAWS sẽ lên kệ vào ngày 14 tháng 9 tới

Thanh tra đưa 14 kiến nghị và bài toán quản trị dữ liệu tại Quỹ tín dụng Tứ Cường

Thanh tra đưa 14 kiến nghị và bài toán quản trị dữ liệu tại Quỹ tín dụng Tứ Cường

Samsung dùng High NA EUV hạ giá chip nhớ DRAM từ năm 2028

Samsung dùng High NA EUV hạ giá chip nhớ DRAM từ năm 2028

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
BK EXPO 2026 kết nối doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo

BK EXPO 2026 kết nối doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Điện Quang, Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt về công bố thông tin

Điện Quang, Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt về công bố thông tin

Samsung bắt tay Mistral AI đưa AI vào thiết kế, sản xuất chip

Samsung bắt tay Mistral AI đưa AI vào thiết kế, sản xuất chip

Tasco Auto lãi 31 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối âm hơn 2.083 tỷ

Tasco Auto lãi 31 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối âm hơn 2.083 tỷ

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi

FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi