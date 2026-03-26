Theo đó, với giải pháp Agentforce Manufacturing, AIG đang chuyển đổi cơ sở hạ tầng số cốt lõi cho các hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực vận hành và thiết lập nền tảng công nghệ linh hoạt để hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Được biết, Salesforce là nền tảng quản lý quan hệ khách hàng tích hợp AI hàng đầu thế giới, còn Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu tự nhiên và cung ứng giải pháp nguyên liệu toàn diện cho lĩnh vực khoa học đời sống. Hai bên đã cùng chung tay để triển khai giải pháp Agentforce Manufacturing.

AIG cùng Salesforce xây dựng nền tảng thương mại số

Theo đó, với vai trò là hệ thống dữ liệu thống nhất, Agentforce Manufacturing hỗ trợ tối ưu hóa các quy trình quan trọng và cho phép theo dõi hiệu suất kinh doanh theo thời gian thực tại AIG, từ đó cải thiện mức độ chính xác trong dự báo và hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng hơn.

Ngoài ra, Agentforce Manufacturing cũng góp phần tăng cường kết nối liên phòng ban và quản trị dự án bằng cách kết nối các bộ phận Kinh doanh, Tài chính và Quản lý Nhà cung cấp trên cùng một hệ thống. Cách tiếp cận này tinh giản và tự động hóa các quy trình thủ công đóng vai trò quan trọng nhưng lặp đi lặp lại, như phê duyệt giá, lấy mẫu sản phẩm, thử nghiệm phòng thí nghiệm và đơn hàng dùng thử. Tự động hóa các tác vụ này sẽ nâng cao năng suất cũng như giúp AIG rút ngắn thời gian phản hồi và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại những cải thiện rõ rệt về hiệu quả vận hành, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban. Đây cũng là bước đi tiếp theo khẳng định cam kết của AIG trong việc thúc đẩy đổi mới dựa trên công nghệ, hướng tới phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho khách hàng, đối tác cũng như toàn bộ hệ sinh thái ngành.