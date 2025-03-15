Công ty Biển Đông thông báo nhà đầu tư góp vốn trước 05/2018 liên hệ giải quyết quyền lợi

Hình minh họa

Thông tin công ty:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Dự án Biển Đông

Công ty Cổ phần Phát triển Dự án Biển Đông Mã số doanh nghiệp: 0101291676 (Cấp lần 11, ngày 07/01/2025)

0101291676 (Cấp lần 11, ngày 07/01/2025) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Trung tâm Thương mại Daeha, số 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tầng 4, Trung tâm Thương mại Daeha, số 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Số điện thoại liên hệ: 0902000007

0902000007 Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc Dự án: Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh C, Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Liên quan đến việc các nhà đầu tư góp vốn với Công ty Cổ phần Phát triển Dự án Biển Đông (gọi tắt là “Công ty Biển Đông”) trước tháng 5/2018 chưa có cơ hội làm việc với Công ty để giải quyết quyền lợi, Công ty Biển Đông xin thông báo như sau:

Do cổ đông cũ của Công ty Biển Đông (Trước tháng 5/2018) thực hiện đầu tư và quản lý Dự án không hiệu quả dẫn đến việc dự án không thể hoàn thành theo cam kết với UBND tỉnh Quảng Ninh và các nhà đầu tư. Đặc biệt, đại cổ đông – Người đại diện pháp luật của Công ty là Ông Trần Sơn Hà đã qua đời đột ngột, đẩy dự án đến bờ vực phá sản, có nguy cơ gây thiệt hại lớn cho Ngân hàng và các nhà đầu tư.

Trước tình hình đó, từ ngày 25/5/2018 nhóm cổ đông mới đã mua lại Công ty Biển Đông và khoản nợ từ ngân hàng SCB. Trong quá trình triển khai, khởi động lại dự án chúng tôi đã cố gắng liên lạc qua nhiều kênh thông tin khác nhau (Báo giấy tỉnh Quảng Ninh, Báo Điện tử tỉnh Quảng Ninh…) để tìm kiếm, liên hệ với các khách hàng, nhà đầu tư đã góp vốn từ trước tháng 5/2018. Tuy nhiên từ tháng 5/2018 đến nay Công ty Biển Đông vẫn chưa liên hệ được hết các nhà đầu tư đã góp vốn trước tháng 5/2018.

Đề đảm bảo quyền lợi của khách hàng và chủ đầu tư. Bằng thông báo này, Công ty Biển Đông đề nghị các Quý khách hàng góp vốn trước tháng 5/2018 nhưng chưa đến làm việc với Công ty Biển Đông sau khi tái cơ cấu, nhanh chóng chuẩn bị Hợp đồng góp vốn, các tài liệu liên quan và liên hệ với chủ đầu tư trước ngày 30/4/2025 để giải quyết quyền lợi của mình theo Hợp đồng góp vốn. Trong trường hợp hết hạn trên, khách hàng và nhà đầu tư không liên lạc về Công ty, chúng tôi sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

Thông tin liên hệ: