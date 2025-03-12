Cục Hải quan thông tin việc 'ngắt' mạng, dừng nhận tờ khai

Cục Hải quan cho biết sẽ triển khai hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình cơ cấu tổ chức mới, do đó sẽ tạm dừng tiếp nhận khai hải quan từ 23h ngày 14/3 đến 5h ngày 15/3.

Để đảm bảo hoạt động chuyển đổi hệ thống diễn ra khẩn trương, đồng bộ, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ, công chức trực và phối hợp với Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; đồng thời bố trí toàn bộ cán bộ, công chức đi làm bình thường trong 2 ngày 15-16/3 (tức thứ Bảy, Chủ nhật).

Cục Hải quan yêu cầu Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan hoàn thành công tác chuẩn bị về phần mềm trước ngày 14/3; thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp và người khai hải quan việc tạm dừng hệ thống hải quan trong thời gian trên.

Đơn vị này được yêu cầu thông báo bộ mã hải quan tương ứng với tên gọi mới, các thay đổi địa chỉ email theo cơ cấu tổ chức mới; bố trí cán bộ, công chức hỗ trợ, hướng dẫn và trả lời về khó khăn, vướng mắc liên quan việc sử dụng hệ thống.

Trong thời gian này, Cục Hải quan cho biết, sẽ dừng tiếp nhận thông tin đến các hệ thống công nghệ thông tin vệ tinh, dừng tiếp nhận thông tin với cổng thanh toán điện tử, và thiết lập lại mã quan hệ ngân sách, tài khoản kho bạc, mã kho bạc cho tất cả chi cục.

Hệ thống hải quan tự động tại các chi cục sẽ thực hiện thay đổi tên toàn bộ các Cục Hải quan, chi cục hải quan hiện nay thành Chi cục Hải quan khu vực, Hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu theo mô hình mới.

Theo Quyết định số 382 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Cục Hải quan sẽ tổ chức theo mô hình 3 cấp từ trung ương đến địa phương.

Tại Trung ương, Cục Hải quan có 12 đơn vị bao gồm: Văn phòng, Ban Pháp chế, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Thanh tra - Kiểm tra, Ban Tài vụ - Quản trị, Ban Giám sát quản lý về hải quan, Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, Ban Quản lý rủi ro, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Chi cục Kiểm định hải quan, Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

Tại địa phương, Chi cục Hải quan sẽ được tổ chức theo 20 khu vực, và hải quan cửa khẩu.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, ngành Hải quan giảm khoảng 485/902 đầu mối.