Đền Hát Môn - Nơi lưu giữ hào khí Hai Bà Trưng và giá trị văn hóa ngàn đời

Nằm bên dòng Hát Giang xưa, nay là đoạn đầu của Sông Đáy, Đền Hát Môn từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân vùng đất Hát Môn – nơi gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Hai Bà Trưng.

Trải qua nhiều thế kỷ, ngôi Đền không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử mà còn là không gian văn hóa sống động, nơi tinh thần quật cường và ý chí độc lập của dân tộc được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Lễ hội Đền Hát Môn - điểm hẹn văn hóa đặc sắc

Hằng năm, tại Đền Hát Môn diễn ra ba kỳ đại lễ lớn để tưởng nhớ công lao của Hai Bà Trưng.

Đền Hát Môn.

Trong đó, lễ hội chính được tổ chức từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 3 Âm lịch, trong đó ngày mùng 6/3 là ngày giỗ của Hai Bà Trưng được coi là thời điểm linh thiêng và quan trọng nhất.

Vào dịp này, người dân và du khách thập phương tề tựu về đền dâng hương, tham gia các nghi lễ truyền thống, thể hiện lòng tri ân đối với hai vị nữ anh hùng.

Một trong những điểm nhấn đặc sắc của lễ hội là tục làm bánh trôi dâng lễ. Những viên bánh tròn trắng, dẻo thơm được chuẩn bị công phu, thể hiện lòng thành kính của người dân đối với Hai Bà Trưng.

Vietlott tham gia với gian hàng truyền thông, mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm cho du khách.

Đặc biệt, trong ngày chính lễ mùng 6/3 Âm lịch, số lượng bánh trôi được dâng lên rất lớn, tạo nên “đại tiệc bánh trôi” nét văn hóa riêng có, góp phần làm nên bản sắc của lễ hội Đền Hát Môn.

Quần thể kiến trúc giàu giá trị lịch sử

Đền Hát Môn được khởi dựng từ rất sớm và trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo. Quần thể di tích bao gồm các hạng mục như Đại bái, Thiêu hương, Hậu cung, cổng Tam quan, Đàn thề đá, Gò Giấu ấn cùng nhiều công trình phụ trợ, tạo nên tổng thể kiến trúc hài hòa, đậm giá trị lịch sử – văn hóa.

Những năm gần đây, di tích tiếp tục được đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng, âm thanh, ánh sáng, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách và tôn vinh không gian linh thiêng.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị của Đền Hát Môn không chỉ góp phần tái hiện lịch sử mà còn đóng vai trò quan trọng trong giáo dục truyền thống yêu nước.

Ngày nay, nơi đây đã trở thành điểm đến văn hóa ý nghĩa, nơi cộng đồng và du khách cùng hòa mình vào không gian lễ hội vừa trang nghiêm, vừa sống động, cảm nhận rõ nét sự tiếp nối của truyền thống trong đời sống hiện đại.