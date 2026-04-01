Lễ hội Bình Đà 2026 lần đầu thả khinh khí cầu kéo cờ hội 340m² tôn vinh Quốc Tổ

Ban Tổ chức Lễ hội Bình Đà vừa công bố kế hoạch tổ chức lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều điểm mới nhằm bảo tồn di sản và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương.

Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 22/4/2026 tại xã Bình Minh (Hà Nội), trong đó phần chính hội từ ngày 17–22/4 (tức mùng 1–6/3 âm lịch). Sự kiện do UBND xã Bình Minh phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và UNESCO tại Việt Nam tổ chức.

Ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cho biết: “ Điểm nhấn của lễ hội năm nay là nghi thức khinh khí cầu kéo lá đại kỳ ngũ sắc rộng 340m² – biểu trưng cho 34 tỉnh, thành phố trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây là lần đầu tiên hoạt động này được đưa vào chương trình, tạo dấu ấn mới cho lễ hội”.

Họp báo thông tin về Lễ hội Bình Đà 2026. Ảnh: Đăng Khoa

Phần lễ tiếp tục được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như rước, tế và dâng hương tưởng niệm Lạc Long Quân vào sáng 22/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), đáp ứng nhu cầu hướng về cội nguồn của đông đảo nhân dân.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 19/4 tại Đền Nội Bình Đà với chủ đề “Hào khí Lạc Hồng - Hội tụ và lan tỏa”, tái hiện huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ thông qua chương trình nghệ thuật kết hợp nghi lễ truyền thống.

Bên cạnh phần lễ, phần hội được tổ chức phong phú với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc như múa rồng, trống hội, liên hoan khinh khí cầu, giải bóng đá thanh niên, hội chợ sản phẩm làng nghề, OCOP, thi làm bánh trôi – bánh chay và các trò chơi dân gian.

Đáng chú ý, các nghi lễ chính sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng số nhằm lan tỏa rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tới cộng đồng trong và ngoài nước.

Lễ hội Bình Đà là lễ hội cổ truyền có lịch sử lâu đời, gắn với tín ngưỡng thờ Lạc Long Quân – người được tôn vinh là “Tổ dân bách Việt”. Năm 2014, lễ hội được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành lễ hội đầu tiên của Hà Nội đạt danh hiệu này.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ hội còn là dịp để cộng đồng ôn lại cội nguồn dân tộc, bồi đắp tinh thần “con Lạc cháu Hồng”, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa.

Với quy mô tổ chức bài bản, nhiều điểm nhấn mới cùng chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Bình Đà 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh phát triển mới.