Tổng Bí thư thăm cảng Pansir Panjang và trao đổi chiến lược giáo dục, khoa học công nghệ (Singapore)

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cảng biển Pasir Panjang - Ảnh: TTXVN

Tại cảng Pansir Panjang, ông Nelson Quek, Tổng Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á và các lãnh đạo Tập đoàn PSA Singapore - đơn vị vận hành cảng Pansir Panjang, đón tiếp trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam.

Ông Nelson Quek đã giới thiệu tổng quan về quá trình phát triển, những thành tựu nổi bật và chiến lược phát triển trong tương lai của cảng. Cảng Pansir Panjang là một trong những cảng có công nghệ tự động hóa hàng đầu thế giới, với hệ thống điều khiển từ xa, robot vận chuyển container và hệ thống quản lý thông minh giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả và giảm thiểu tác động đến môi trường. Hiện cảng Pansir Panjang có kết nối với gần 180 cảng lớn, nhỏ tại 45 nước trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu của cảng, đồng thời cho biết hệ thống vận tải đường biển và cảng biển đóng vai trò hết sức quan trọng trong bảo đảm mục tiêu thương mại của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư mong muốn PSA hợp tác phát triển hệ thống cảng biển tại Việt Nam do kinh nghiệm của Singapore trong lĩnh vực này rất có giá trị đối với Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa hệ thống cảng biển và phát triển ngành logistics. Tổng Bí thư đề nghị tới đây sẽ cử học viên Việt Nam sang học tập công nghệ vận hành và quản lý cảng biển. Đại diện PSA bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với Việt Nam, đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển của ngành cảng biển và logistics Việt Nam trong tương lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem mô hình cảng biển Pasir Panjang - Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, tại Đại học Quốc gia Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc, nghe chia sẻ về chính sách giáo dục, khoa học - công nghệ của Singapore với Bộ trưởng Giáo dục Chan Chun Sing và lãnh đạo các trường đại học hàng đầu của Singapore.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Bộ trưởng Giáo dục Singapore Chan Chun Sing đã chủ trì thông tin, chia sẻ về hệ thống giáo dục đào tạo của Singapore và một số định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mà các trường đại học hàng đầu của Singapore đang thực hiện, nhất trí về chủ trương thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ lãnh đạo cho Việt Nam để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Đánh giá cao những thành tựu giáo dục và khoa học công nghệ của Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore được nâng lên Đối tác Chiến lược toàn diện không những mở rộng mà còn nâng cao chất lượng hợp tác, mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, VSIP xanh và trí tuệ nhân tạo. Hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ của thế giới, trong đó có hai đột phá chiến lược là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Tổng Bí thư hoan nghênh hợp tác giữa các trường đại học hai nước; trong đó các chương trình và ngành học trong các thoả thuận hợp tác đều là những lĩnh vực rất cần thiết đối với Việt Nam.

Tổng Bí thư đề nghị các trường đại học Singapore thuộc hàng đầu thế giới hỗ trợ, chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm về triển khai hợp tác giữa nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp để hiện thực hóa những nghiên cứu khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu thực tế.