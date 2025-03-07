Đồng hành cùng sự kiện, VNPT mang đến hạ tầng viễn thông hiện đại và trải nghiệm công nghệ số đột phá, góp phần nâng tầm Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2025.

VNPT trình diễn công nghệ số tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2025

Sự kiện diễn ra từ ngày 9/3 đến 13/3/2025 tại Thành phố Buôn Ma Thuột hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn, tôn vinh giá trị văn hóa cà phê và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ cà phê toàn cầu.

Đây không chỉ là cơ hội để thưởng thức những ly cà phê đậm đà hương vị Tây Nguyên mà còn là dịp để hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc, khám phá quy trình chế biến cà phê từ hạt đến ly, tham gia hội thảo chuyên đề, giao lưu cùng các chuyên gia và những người đam mê cà phê trên toàn thế giới.

Đặc biệt, lễ hội hàng năm còn tạo điểm nhấn hiện đại khi kết hợp văn hóa cà phê với công nghệ số của VNPT, mang đến trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn cho khách tham quan.

Đang chú ý, là đơn vị đồng hành cùng sự kiện, VNPT tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Với sứ mệnh mang đến những trải nghiệm kết nối số hiện đại, VNPT đã sớm triển khai các phương án kỹ thuật, đảm bảo hạ tầng viễn thông ổn định phục vụ triển lãm, hội chợ, cũng như nhu cầu thông tin liên lạc, check-in, chia sẻ hành trình lễ hội của du khách trên mạng xã hội.

Đồng thời, VNPT còn mang đến một không gian công nghệ đột phá tại Nhà văn hóa Tỉnh Đắk Lắk - nơi hội tụ những giải pháp số hữu ích và hoạt động tương tác hấp dẫn dành cho khách tham quan. Khi đến với gian hàng của VNPT, bên cạnh việc đắm chìm trong hương vị cà phê tuyệt hảo, du khách còn có cơ hội trải nghiệm những dịch vụ công nghệ số đỉnh cao, giúp họ hiểu hơn về xu hướng chuyển đổi số đang thay đổi cuộc sống hàng ngày.

Tại đây, khách tham quan sẽ được khám phá công nghệ thực tế ảo (VR)

Tại đây, khách tham quan sẽ được khám phá công nghệ thực tế ảo (VR), thử sức với các trò chơi tương tác như ném bowling, né vật thể trong không gian số, mang đến cảm giác chân thực và đầy mới lạ.

Ngoài ra, VNPT còn giới thiệu mô hình nhà thông minh Smarthome, nơi du khách có thể điều khiển thiết bị điện tử bằng giọng nói hay ứng dụng di động, mang đến góc nhìn trực quan về cuộc sống tiện nghi trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh các trải nghiệm công nghệ, VNPT còn giới thiệu những giải pháp chuyển đổi số thiết thực, giúp cá nhân và doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất:

Chữ ký số (VNPT Smart CA): Giải pháp giúp ký kết văn bản từ xa an toàn, nhanh chóng, tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Hợp đồng điện tử (VNPT eContract): Giúp doanh nghiệp quản lý hợp đồng thông minh, giảm thiểu chi phí in ấn và lưu trữ.

VNPT Check: Công cụ kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm chính hãng.

Tại gian hàng VNPT, các trò chơi tương tác thú vị như đố vui trúng thưởng, ném phi tiêu

Tại gian hàng VNPT, các trò chơi tương tác thú vị như đố vui trúng thưởng, ném phi tiêu... kèm theo những phần quà đặc biệt như túi mù bí ẩn, quạt cầm tay, mũ... cũng mang đến không khí sôi động và tràn ngập tiếng cười. Bên cạnh đó, không gian VNPT còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật như ban nhạc acoustic, vũ đoàn, tạo điểm nhấn giải trí cho khách tham quan.