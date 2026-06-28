Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ An Khang Group vừa vchính thức khởi động dự án “Hành trình nâng tầm sức khỏe Việt” tại miền Nam, đồng thời khai trương Văn phòng đại diện miền Nam tại TP.HCM.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp, khẳng định định hướng mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động và cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh, bền vững.

Chăm sóc sức khỏe chủ động từ những yếu tố nền tảng

Trong bối cảnh các căn bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, việc dịch chuyển tư duy từ “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe chủ động” đã trở thành một xu hướng tất yếu. Để bảo vệ cơ thể từ sớm, từ xa, việc chú trọng vào các yếu tố nền tảng của cuộc sống hàng ngày là điều vô cùng quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc An Khang Group phát biểu khai mạc sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc An Khang Group chia sẻ: “Bên cạnh chế độ dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, chất lượng nguồn nước sinh hoạt chính là một trong những yếu tố nền tảng, ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe của mỗi gia đình. Việc kiểm soát tốt nguồn nước ngay từ đầu nguồn chính là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ cơ thể một cách toàn diện, từ sớm, từ xa”.

Chính vì lý do đó, việc mở rộng hệ thống hoạt động vào thị trường phía Nam không chỉ là bước đi chiến lược nhằm phát triển quy mô kinh doanh của An Khang Group, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ mang lại những giải pháp thiết thực, giúp người dân chủ động làm chủ và nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt của chính gia đình mình.Ban điều hành cuộc họp báo Khởi động dự án " Hành trình nâng tầm sức khỏe Việt"

Kết hợp nghiên cứu khoa học với hoạt động cộng đồng

Một trong những điểm nhấn nổi bật của dự án là mô hình hợp tác giữa đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm kết nối tri thức khoa học với thực tiễn đời sống. Trong đó, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường đảm nhiệm vai trò nghiên cứu, tư vấn chuyên môn và đào tạo nguồn nhân lực.

An Khang Group là đơn vị triển khai, tập trung đầu tư nguồn lực, phát triển hệ thống phân phối, kết nối cộng đồng và hiện thực hóa các giải pháp chăm sóc sức khỏe, góp phần đưa những thành quả nghiên cứu đến gần hơn với người dân.

Lễ ký kết Hợp tác An Khang Group với Viện khoa học kỹ thuật bảo vệ người tiêu dùng.

Theo lộ trình triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028, chương trình sẽ tiến hành xây dựng mạng lưới các điểm tư vấn và trải nghiệm tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại đây, ban tổ chức sẽ tổ chức khảo sát, kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng nguồn nước sinh hoạt thực tế của từng hộ gia đình, giúp người dân có cái nhìn chính xác nhất về nguồn nước mình đang sử dụng.

Bên cạnh các hoạt động kỹ thuật chuyên sâu, dự án còn đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục, kết nối đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên và cộng tác viên giàu kinh nghiệm để trực tiếp chia sẻ kiến thức. “Hành trình nâng tầm sức khỏe Việt” kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích lớn, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận các giải pháp cải thiện nguồn sống, đồng thời góp phần thúc đẩy các giá trị phát triển bền vững cho toàn xã hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Đại diện An Khang Group chia sẻ, sự kiện này không đơn thuần là cột mốc mở rộng thị trường, mà là lời khẳng định cho định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động.

Họp báo Khởi động dự án " Hành trình nâng tầm sức khỏe Việt".

"Sau hơn 4 năm hình thành và phát triển, An Khang Group hướng tới xây dựng một hệ sinh thái các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện. Chúng tôi tin rằng, sức khỏe chính là nền tảng cốt lõi của chất lượng cuộc sống và sự phát triển thịnh vượng của toàn xã hội”, Tổng Giám đốc An Khang Group nhấn mạnh.

Lan tỏa giải pháp thực tiễn đến từng hộ gia đình

Đại diện An Khang Group cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 5.000 hộ gia đình tin tưởng lựa chọn và sử dụng các giải pháp xử lý nước do đơn vị cung cấp. Sự đón nhận và đồng hành của khách hàng chính là điểm tựa vững chắc để thương hiệu tiếp tục tăng tốc mở rộng quy mô hoạt động, phát triển mạnh mẽ hệ thống phân phối tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Thời gian tới, bên cạnh các hoạt động thương mại, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh chuỗi chương trình kiểm tra chất lượng nguồn nước hoàn toàn miễn phí, kết hợp tư vấn chăm sóc sức khỏe chủ động và truyền thông nâng cao nhận thức về việc sử dụng nguồn nước an toàn trong cộng đồng.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Thông qua dự án chiến lược “Hành trình nâng tầm sức khỏe Việt”, An Khang Group kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức người dân về việc chủ động bảo vệ sức khoẻ từ môi trường sống và chất lượng nguồn nước, từ đó tạo nền móng vững chắc cho một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển bền vững.

Nhìn lại chặng đường 4 năm hình thành và bứt phá, đại diện ban lãnh đạo chia sẻ, định hướng tương lai của An Khang Group không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đơn thuần. Doanh nghiệp đang từng bước hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái giải pháp toàn diện, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân. Bởi hơn ai hết, An Khang Group thấu hiểu và nhấn mạnh rằng: Sức khỏe chính là cái gốc của hạnh phúc mỗi cá nhân, đồng thời là bệ phóng cho sự phồn vinh, bền vững của toàn xã hội.