Breo Flagship Store đầu tiên chính thức khai trương tại Hà Nội

Cửa hàng Breo Flagship Store tọa lạc tại 31 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội được thiết kế theo phong cách tối giản và hiện đại, là nơi trưng bày các thiết bị massage thông minh, cũng như là nơi để khách hàng trực tiếp trải nghiệm và thấu hiểu những giải pháp chăm sóc sức khỏe công nghệ cao từ Breo.

Cửa hàng Breo Flagship Store tọa lạc tại 31 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội

Tại đây khách hàng có thể trải nghiệm đa dạng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân của Breo như máy massage mắt, gối massage cổ vai gáy, lược điện massage da đầu cùng nhiều thiết bị thư giãn khác.

Điểm nhấn của cửa hàng là khu vực trải nghiệm thực tế, nơi khách hàng có thể trực tiếp sử dụng và cảm nhận hiệu quả thư giãn của các sản phẩm Breo trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Bên cạnh khu vực trưng bày và trải nghiệm sản phẩm, cửa hàng Breo còn là điểm bán chính hãng, nơi khách hàng có thể nhận tư vấn trực tiếp về sản phẩm, hướng dẫn sử dụng cũng như tìm hiểu các chính sách hậu mãi của thương hiệu.

Bên cạnh khu vực trưng bày và trải nghiệm sản phẩm, cửa hàng Breo còn là điểm bán chính hãng, nơi khách hàng có thể nhận tư vấn trực tiếp về sản phẩm, hướng dẫn sử dụng cũng như tìm hiểu các chính sách hậu mãi của thương hiệu. Breo cũng áp dụng chính sách bảo hành 1 đổi 1 lên đến 12 tháng, mang lại sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Nhân dịp khai trương, khách hàng đến tham quan và mua sắm tại cửa hàng trong tuần này sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá lên đến 15% cho toàn bộ sản phẩm, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn như gối massage cổ vai gáy, gối massage lưng và các phụ kiện chăm sóc sức khỏe từ Breo.

Khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm và mua sản phẩm tại Breo Flagship Store, hoặc thông qua các sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop của Breo Vietnam và Hệ thống đại lý đối tác của O-Tech trên toàn quốc.

Chi tiết xem thêm tại https://o-tech.com.vn/