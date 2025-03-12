Chức năng, nhiệm vụ của Cục Báo chí sau khi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.

Theo đó, Cục Báo chí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước đây thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực báo in và báo điện tử.

Cục được giao chủ trì, phối hợp xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm; chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực báo in, báo điện tử và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Sáng 7/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Cục Báo chí. Trong ảnh, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

Đồng thời, Cục có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng quyết định cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động báo in, báo điện tử, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, giấy phép nhập khẩu báo in cho các cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu báo chí và các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động báo chí…

Cục Báo chí trình Bộ trưởng quyết định đình bản tạm thời hoạt động xuất bản của cơ quan báo in, báo điện tử…; thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng quyết định cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo.

Ngoài ra, Cục tham mưu giúp Bộ trưởng có ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phân công phụ trách lãnh đạo các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của Đảng và quy định pháp luật; tham mưu giúp Bộ trưởng hướng dẫn việc tổ chức thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật…

Về cơ cấu tổ chức, Cục Báo chí gồm Cục trưởng, các Phó Cục trưởng và các phòng: Quản lý báo chí, Thanh tra, Pháp chế, Kinh tế báo chí và Truyền thông chính sách; Văn phòng và Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia.